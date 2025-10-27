Serie A: elfogyott a türelem, kirúghatja Tudort a Juventus – sajtóhír

A Laziótól elszenvedett 1–0-s vereség után felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint nem Igor Tudor a megfelelő ember a Juventus irányítására – írja a Corriere dello Sport. A római sportlap értesülése szerint a nyolc mérkőzés óta nyeretlen, az utolsó három tétmeccsüket egyaránt elveszítő „zebrák” vezetőségénél elfogyott a türelem, és akár a hétközi Udinese elleni hazai mérkőzés eredményétől függetlenül is útilaput köthetnek a 47 éves horvát edző talpára.

A La Gazzetta dello Sport internetes verziója szerint is az Udinese elleni összecsapás lehet Tudor hattyúdala. A rózsaszín lapnál is tudni vélik, kik azok, akik az utódlásnál szóba jöhetnek: Luciano Spallettit, Roberto Mancinit, illetve Raffaele Palladinót tartják a legesélyesebbnek. A két sztáredzővel szemben utóbbi azért tűnhet jó megoldásnak, mert nyilván kevesebbet kérne tapasztaltabb kollégáinál, és a klub még mindig fizeti a márciusban menesztett Thiago Motta bérét.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lazio–Juventus 1–0 (Basic 9.)

Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)

Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)

Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)

Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE

Szombaton játszották

Parma–Como 0–0

Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)

Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)

Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)

Pénteken játszották

Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)