Amikor akasztják a hóhért: a Leverkusen mestere nem maradt csendben csapata szögletgólja után – KÉP

Hetek óta azoktól a véleményektől hangos a nemzetközi sportsajtó, hogy az Arsenal „elrontja” a futballt azzal, hogy ekkora hangsúlyt fektet a sikeres pontrúgásokra, s mivel hatékony benne, más csapatok is másolják, így sok meccs (főképp a Premier League-ben) élvezhetetlenné válik.

Nos, erre a Leverkusen is reagált a BL-nyolcaddöntő előtt, egy táblát helyezett el a gyepen, miszerint a szögletrúgások nem megengedettek a pályán ezen a napon.

Ehhez képest a 46. percben az Arsenal épp egy szögletet követően került hátrányba, ezen pedig a Leverkusen vezetőedzője, Kasper Hjulmand is jót nevetett: azonnal odarohant az „ágyúsok” pontrúgás-specialistájához, Nicolas Joverhez, hogy üdvözölje.