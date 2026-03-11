Amikor akasztják a hóhért: a Leverkusen mestere nem maradt csendben csapata szögletgólja után – KÉP
Szöglet után szerzett vezetést a Leverkusen az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő odavágóján, épp a londoniak legnagyobb fegyverével, így Kasper Hjulmand, a németek vezetőedzője nem is maradt csendben...
Hetek óta azoktól a véleményektől hangos a nemzetközi sportsajtó, hogy az Arsenal „elrontja” a futballt azzal, hogy ekkora hangsúlyt fektet a sikeres pontrúgásokra, s mivel hatékony benne, más csapatok is másolják, így sok meccs (főképp a Premier League-ben) élvezhetetlenné válik.
Nos, erre a Leverkusen is reagált a BL-nyolcaddöntő előtt, egy táblát helyezett el a gyepen, miszerint a szögletrúgások nem megengedettek a pályán ezen a napon.
Ehhez képest a 46. percben az Arsenal épp egy szögletet követően került hátrányba, ezen pedig a Leverkusen vezetőedzője, Kasper Hjulmand is jót nevetett: azonnal odarohant az „ágyúsok” pontrúgás-specialistájához, Nicolas Joverhez, hogy üdvözölje.
Bajnokok Ligája
3 órája
Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben
Az alapszakaszt nyolcból nyolc győzelemmel zárta Mikel Arteta csapata a Bajnokok Ligájában, ezúttal viszont az iksz kiharcolása is csak a hajrában jött össze neki.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik