Nemzeti Sportrádió

Amikor akasztják a hóhért: a Leverkusen mestere nem maradt csendben csapata szögletgólja után – KÉP

CS. M.CS. M.
2026.03.11. 20:18
null
Hjulmand azonnal odarohant az Arsenal pontrúgás-specialistájához a gólt követően (Fotó: X, TNT)
Címkék
Bajnokok Ligája Nicolas Jover Arsenal Kasper Hjulmand Leverkusen
Szöglet után szerzett vezetést a Leverkusen az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő odavágóján, épp a londoniak legnagyobb fegyverével, így Kasper Hjulmand, a németek vezetőedzője nem is maradt csendben...

 

Hetek óta azoktól a véleményektől hangos a nemzetközi sportsajtó, hogy az Arsenal „elrontja” a futballt azzal, hogy ekkora hangsúlyt fektet a sikeres pontrúgásokra, s mivel hatékony benne, más csapatok is másolják, így sok meccs (főképp a Premier League-ben) élvezhetetlenné válik.

Nos, erre a Leverkusen is reagált a BL-nyolcaddöntő előtt, egy táblát helyezett el a gyepen, miszerint a szögletrúgások nem megengedettek a pályán ezen a napon.

Ehhez képest a 46. percben az Arsenal épp egy szögletet követően került hátrányba, ezen pedig a Leverkusen vezetőedzője, Kasper Hjulmand is jót nevetett: azonnal odarohant az „ágyúsok” pontrúgás-specialistájához, Nicolas Joverhez, hogy üdvözölje.

Bajnokok Ligája
3 órája

Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben

Az alapszakaszt nyolcból nyolc győzelemmel zárta Mikel Arteta csapata a Bajnokok Ligájában, ezúttal viszont az iksz kiharcolása is csak a hajrában jött össze neki.

 

Bajnokok Ligája Nicolas Jover Arsenal Kasper Hjulmand Leverkusen
Legfrissebb hírek

Elképesztő hibák és nagyszerű gólok, a PSG a végére kiütötte a Chelsea-t

Bajnokok Ligája
1 órája

Federico Valverde mesterhármasa után karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől a Real Madrid

Bajnokok Ligája
1 órája

Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben

Bajnokok Ligája
3 órája

Máris a távozást fontolgatja a Spurs BL-ben betliző kapusa – sajtóhír

Bajnokok Ligája
6 órája

Liverpooli lábnyomok: meg tudják fordítani Szoboszlaiék a Galatasaray elleni párharcot?

Angol labdarúgás
10 órája

St James Park vagy St. James’ Park? BL-meccs helyett harmadosztályú bajnokin kötött ki a Barca-drukker

Angol labdarúgás
11 órája

Élőben is megtekinthető Bajnokok Ligája-trófea a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
12 órája

Schmeichel a kapusát lecserélő Tottenham-edzőről: „Úgy látom, hogy ezzel tönkretette a pályafutását”

Bajnokok Ligája
12 órája
Ezek is érdekelhetik