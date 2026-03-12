Nemzeti Sportrádió

Ferencváros–Braga 2–0

„Belefáradtam a sírásba” – összetörtek a lisszaboniak a Bodö/Glimt elleni BL-vereség után

T. Z.T. Z.
2026.03.12. 16:48
A Sportingnak fel van adva a lecke a lisszaboni visszavágó előtt (Fotó: Getty Images)
Bodö/Glimt Bajnokok Ligája Rui Borges Sporting CP Sporting Lisszabon
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a norvég Bodö/Glimt hazai pályán háromgólos előnyt szerzett a Sporting CP ellen szerda este. A mérkőzés után a portugálok érthetően nagyon csalódottan értékeltek, de a vezetőedző, Rui Borges magára vállalta a felelősséget, és azt mondta, hogy csak őt lehet hibáztatni a 3–0-s vereség miatt. A lisszaboni csapat szurkolóit ugyanakkor ez a legkevésbé sem vigasztalta.

„A pályához való alkalmazkodás nehézsége nem lehet mentség – utalt a Bodö/Glimt műfüves játékterére Rui Borges a mérkőzés után. – Arról van szó, hogy megértsük, hol vallottunk kudarcot, vagyis hol vallottam én kudarcot, mert a hibát az edzőben kell keresni, én pedig vállalom a felelősséget. Nehéz meccs lesz a visszavágó, de hiszem, hogy hazai pályán a szurkolók, akik ugyancsak frusztráltak és csalódottak a vereség miatt, ott lesznek velünk és megpróbálnak majd velünk együtt harcolni azért, hogy kiegyenlítsük a párharcot.”

„Három nullás hátrányban vagyunk és kilencven percünk van arra, hogy más képet mutassunk magunkról, s bizonyítsuk, milyenek vagyunk, ha egy csapatként futballozunk. Mert valójában nem azok vagyunk, akik ma (szerdán – a szerk.) voltunk, ennél sokkal többre vagyunk képesek. Aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk a visszavágón”idézte a portugál Record a lisszaboniak vezetőedzőjét a lefújás után.

A portugál sportsajtó érthetően ugyancsak csalódottan – és egyben meglepetten – vette tudomásul a Sporting sima vereségét, de életben tartva a szurkolókban a továbbjutási reményeket emlékeztettek, hogy a Bodö/Glimt a 2021–2022-es idényben egyszer már kikapott 4–0-ra, mégpedig a Konferencialigában az AS Romától, melyet akkoriban éppen egy portugál, José Mourinho irányított – így abból a párharcból végül az olaszok jutottak tovább, dacára annak, hogy az első meccset elveszítették 2–1-re. 

Bajnokok Ligája
Tegnap, 22:57

Tovább íródhat a tündérmese – a Bodö/Glimt a Sportingot is leiskolázta

A norvég csapat végig jobban játszott neves ellenfelénél, és 3–0-s előnnyel várhatja a visszavágót.

A Record napilap egyébként az összecsapás után több, Portugáliában ismert Sporting-szurkolót vagy a klubhoz szorosan köthető hírességet is megkérdezett a vereségről: „Nem érzem jól magam, nézni is nagyon nehéz volt ezt a meccset. A Sporting nem azt a játékot mutatta, amelyet eddig a bajnokságban. De úgy gondolom, hogy a visszavágón még meg lehet fordítani a párharcot, a mai teljesítményünk azonban nagyon nem tetszett. Lehet, hogy más a pálya, de ez nem lehet mentség” – fogalmazott Ivajlo Jordanov, aki 1991 és 2001 között volt a lisszaboni gárda játékosa.

A Portugáliában népszerű műsorvezető, Vanessa Oliveira még inkább hangot adott csalódottságának: „Micsoda katasztrófa ez! Belefáradtam a sírásba. A Bodö joggal jutott el idáig, arra azonban nem számítottam, hogy három nullára kikapunk Norvégiában. De remekül futballoztak.”

„Nagyon szomorú vagyok. Pedig a Sporting remekül kezdett, aztán jött a vitatható tizenegyes. Nem tudom, hogy a pálya miatt volt-e vagy sem, de az biztos, hogy ez volt a Sporting legrosszabb mérkőzése ebben az idényben. A Sporting ezúttal nem a megszokott Sporting volt” – ezt pedig már Sousa Cintra, a portugál klub korábbi elnöke nyilatkozta a Recordnak.

A Sporting CP–Bodö/Glimt párharc visszavágóját jövő hét kedden 18.45-tól rendezik a José Alvalade Stadionban.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Fet 32. – 11-esből, Blomberg 45+1., Högh 71.)

 

