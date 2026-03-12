„Belefáradtam a sírásba” – összetörtek a lisszaboniak a Bodö/Glimt elleni BL-vereség után

„A pályához való alkalmazkodás nehézsége nem lehet mentség – utalt a Bodö/Glimt műfüves játékterére Rui Borges a mérkőzés után. – Arról van szó, hogy megértsük, hol vallottunk kudarcot, vagyis hol vallottam én kudarcot, mert a hibát az edzőben kell keresni, én pedig vállalom a felelősséget. Nehéz meccs lesz a visszavágó, de hiszem, hogy hazai pályán a szurkolók, akik ugyancsak frusztráltak és csalódottak a vereség miatt, ott lesznek velünk és megpróbálnak majd velünk együtt harcolni azért, hogy kiegyenlítsük a párharcot.”

„Három nullás hátrányban vagyunk és kilencven percünk van arra, hogy más képet mutassunk magunkról, s bizonyítsuk, milyenek vagyunk, ha egy csapatként futballozunk. Mert valójában nem azok vagyunk, akik ma (szerdán – a szerk.) voltunk, ennél sokkal többre vagyunk képesek. Aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk a visszavágón” – idézte a portugál Record a lisszaboniak vezetőedzőjét a lefújás után.

A portugál sportsajtó érthetően ugyancsak csalódottan – és egyben meglepetten – vette tudomásul a Sporting sima vereségét, de életben tartva a szurkolókban a továbbjutási reményeket emlékeztettek, hogy a Bodö/Glimt a 2021–2022-es idényben egyszer már kikapott 4–0-ra, mégpedig a Konferencialigában az AS Romától, melyet akkoriban éppen egy portugál, José Mourinho irányított – így abból a párharcból végül az olaszok jutottak tovább, dacára annak, hogy az első meccset elveszítették 2–1-re.