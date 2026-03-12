„Belefáradtam a sírásba” – összetörtek a lisszaboniak a Bodö/Glimt elleni BL-vereség után
„A pályához való alkalmazkodás nehézsége nem lehet mentség – utalt a Bodö/Glimt műfüves játékterére Rui Borges a mérkőzés után. – Arról van szó, hogy megértsük, hol vallottunk kudarcot, vagyis hol vallottam én kudarcot, mert a hibát az edzőben kell keresni, én pedig vállalom a felelősséget. Nehéz meccs lesz a visszavágó, de hiszem, hogy hazai pályán a szurkolók, akik ugyancsak frusztráltak és csalódottak a vereség miatt, ott lesznek velünk és megpróbálnak majd velünk együtt harcolni azért, hogy kiegyenlítsük a párharcot.”
„Három nullás hátrányban vagyunk és kilencven percünk van arra, hogy más képet mutassunk magunkról, s bizonyítsuk, milyenek vagyunk, ha egy csapatként futballozunk. Mert valójában nem azok vagyunk, akik ma (szerdán – a szerk.) voltunk, ennél sokkal többre vagyunk képesek. Aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk a visszavágón” – idézte a portugál Record a lisszaboniak vezetőedzőjét a lefújás után.
A portugál sportsajtó érthetően ugyancsak csalódottan – és egyben meglepetten – vette tudomásul a Sporting sima vereségét, de életben tartva a szurkolókban a továbbjutási reményeket emlékeztettek, hogy a Bodö/Glimt a 2021–2022-es idényben egyszer már kikapott 4–0-ra, mégpedig a Konferencialigában az AS Romától, melyet akkoriban éppen egy portugál, José Mourinho irányított – így abból a párharcból végül az olaszok jutottak tovább, dacára annak, hogy az első meccset elveszítették 2–1-re.
A Record napilap egyébként az összecsapás után több, Portugáliában ismert Sporting-szurkolót vagy a klubhoz szorosan köthető hírességet is megkérdezett a vereségről: „Nem érzem jól magam, nézni is nagyon nehéz volt ezt a meccset. A Sporting nem azt a játékot mutatta, amelyet eddig a bajnokságban. De úgy gondolom, hogy a visszavágón még meg lehet fordítani a párharcot, a mai teljesítményünk azonban nagyon nem tetszett. Lehet, hogy más a pálya, de ez nem lehet mentség” – fogalmazott Ivajlo Jordanov, aki 1991 és 2001 között volt a lisszaboni gárda játékosa.
A Portugáliában népszerű műsorvezető, Vanessa Oliveira még inkább hangot adott csalódottságának: „Micsoda katasztrófa ez! Belefáradtam a sírásba. A Bodö joggal jutott el idáig, arra azonban nem számítottam, hogy három nullára kikapunk Norvégiában. De remekül futballoztak.”
„Nagyon szomorú vagyok. Pedig a Sporting remekül kezdett, aztán jött a vitatható tizenegyes. Nem tudom, hogy a pálya miatt volt-e vagy sem, de az biztos, hogy ez volt a Sporting legrosszabb mérkőzése ebben az idényben. A Sporting ezúttal nem a megszokott Sporting volt” – ezt pedig már Sousa Cintra, a portugál klub korábbi elnöke nyilatkozta a Recordnak.
A Sporting CP–Bodö/Glimt párharc visszavágóját jövő hét kedden 18.45-tól rendezik a José Alvalade Stadionban.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Fet 32. – 11-esből, Blomberg 45+1., Högh 71.)