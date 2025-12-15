Szuperliga: Topolya–Crvena zvezda

A szerb Szuperliga 19. fordulójában a Topolya a Crvena zvezdát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
SZERB SZUPERLIGA
19. FORDULÓ
Topolyai SC–Crvena zvezda 0–0
Topolya, TSC Aréna, 4500 néző. Vezeti: P. Janjus
Topolya: Szimics – Urosevics, Degenek, Capan, Szt. Jovanovics – Radin, Roux, Sztancsics – Mladenovics, A. Todoroszki – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Ivan Kepcsija
C. zvezda: Matheus – Tiknizjan, Prado, Veljkovics, Szol Jong U – Krunic, Zarics – Ivanics, Katai, Kosztov – B. Duarte. Vezetőedző: Vladan Milojevics
Cikkünk folyamatosan frissül...
