Elsírta magát a római derbi főhőse a győztes gól után

B. Z.B. Z.
2025.09.22. 10:11
Pellegreinit (balról) láthatóan elöntötték az érzelmei gólja után (Fotó: Getty Images)
Lazio Roma Serie A olasz foci Lorenzo Pellegrini római derbi
A szinte már távozott korábbi csapatkapitány, Lorenzo Pellegrini megmozdulásával nyerte meg a fővárosi rangadót az AS Roma a Lazio ellen.

Mint beszámoltunk róla, egyetlen gól döntött a legvérmesebb olasz városi rangadón, a Lazio–Roma meccsen: a „vendégek” 1–0-ra nyertek Lorenzo Pellegrini 38. percben szerzett góljával vasárnap kora délután. 

Lorenzo Pellegrini hőssé válása azért is nagy sztori, mert a távozását a nyáron már mindenki biztosra vette, ő maga is (hiszen közölték vele, hogy a 2026 nyarán lejáró szerződését nem hosszabbítják meg, és elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot). Ez volt az első meccse az idényben. Talán nem csoda, hogy a gólja után meghatottságában el is sírta magát.

„Az élet kiszámíthatatlan, már úgy tűnt, hogy távoznom kell. Ezek után győztes gólt szereztem a derbin – fogalmazott a meccs hőse a DAZN-nak. – Feltörtek bennem az érzelmek, meghatódtam a gól után. Sérült is voltam, és a hozzám közel állók pontosan tudják, mennyire fontos volt nekem, hogy visszatérhessek. Tudom, hogy sokan voltak a lelátón olyanok, akik sohasem kételkedtek bennem. Egy szó, mint száz: szeretem a Romát!”

A „farkasok” vezetőedzője, az Atalantától érkezett Gian Piero Gasperini rögtön megnyerte az első római derbijét, de volt, ami meglepte.

„A mérkőzés végén olyan zaj volt az Olimpiai Stadionban, hogy semmit sem értettek a játékosaim abból, amit bekiabáltam nekik – mondta a 67 éves szakember. – Egyébként nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, vagy legalábbis az voltam, amíg a Lazio emberhátrányba nem került, mert majdnem kiengedtük a kezünkből a már megnyert meccset.”

Kitért természetesen Pellegrinire is: „Ragyogó befejezései vannak, jól időzíti a befutásokat a tizenhatoson belülre, de neki a középpályára kell koncentrálnia, onnan kell lehetőségeket teremtenie a gólszerzésre. A csatároktól sok segítséget kapott, Evan Ferguson és Matías Soulé is jól dolgozott a csapatért, ahogyan Artem Dovbik is a padról beszállva. De a támadójátékban mindenkinek javulnia kell, hogy több gólt szerezzünk.”

Maurizio Sarri, a Lazio mestere szerint csapata nem érdemelt vereséget.

„Egy súlyos hiba miatt veszítettünk – mondta a sajtótájékoztatón. – Jó meccset játszottunk, sajnáljuk a szurkolóinkat. Nem érdemeltük meg, hogy pont nélkül maradjunk.”

Olasz labdarúgás
21 órája

Serie A: Lorenzo Pellegrini hősies góllal tért vissza, a Roma nyerte a fővárosi derbit

A Maurizio Sarri vezette Lazio pocsék idénykezdetet produkál, hiszen a negyedik fordulóban már a harmadik vereségét szenvedte el.

 

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ 
VASÁRNAP
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Internazionale–Sassuolo 2–1 (Dimarco 14., Carlos Augusto 81., ill. Sedira 84.)
Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
HÉTFŐ
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
PÉNTEK
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Juventus4318–4+410
  2. Milan4317–2+59
  3. Napoli336–1+59
  4. Roma4313–1+29
  5. Atalanta4229–3+68
  6. Cremonese4225–3+28
  7. Como42115–3+27
      Cagliari42115–3+27
  9. Udinese42114–5–17
10. Internazionale42211–7+46
11. Bologna4223–306
12. Torino41121–8–74
13. Lazio4134–403
14. Sassuolo4134–7–33
15. Verona4312–6–43
16. Genoa4222–4–22
17. Fiorentina4223–6–32
18. Parma4221–5–42
19. Pisa3121–3–21
20. Lecce4132–8–61

 

