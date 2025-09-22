Elsírta magát a római derbi főhőse a győztes gól után

Mint beszámoltunk róla, egyetlen gól döntött a legvérmesebb olasz városi rangadón, a Lazio–Roma meccsen: a „vendégek” 1–0-ra nyertek Lorenzo Pellegrini 38. percben szerzett góljával vasárnap kora délután.

Lorenzo Pellegrini hőssé válása azért is nagy sztori, mert a távozását a nyáron már mindenki biztosra vette, ő maga is (hiszen közölték vele, hogy a 2026 nyarán lejáró szerződését nem hosszabbítják meg, és elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot). Ez volt az első meccse az idényben. Talán nem csoda, hogy a gólja után meghatottságában el is sírta magát.

„Az élet kiszámíthatatlan, már úgy tűnt, hogy távoznom kell. Ezek után győztes gólt szereztem a derbin – fogalmazott a meccs hőse a DAZN-nak. – Feltörtek bennem az érzelmek, meghatódtam a gól után. Sérült is voltam, és a hozzám közel állók pontosan tudják, mennyire fontos volt nekem, hogy visszatérhessek. Tudom, hogy sokan voltak a lelátón olyanok, akik sohasem kételkedtek bennem. Egy szó, mint száz: szeretem a Romát!”

A „farkasok” vezetőedzője, az Atalantától érkezett Gian Piero Gasperini rögtön megnyerte az első római derbijét, de volt, ami meglepte.

„A mérkőzés végén olyan zaj volt az Olimpiai Stadionban, hogy semmit sem értettek a játékosaim abból, amit bekiabáltam nekik – mondta a 67 éves szakember. – Egyébként nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, vagy legalábbis az voltam, amíg a Lazio emberhátrányba nem került, mert majdnem kiengedtük a kezünkből a már megnyert meccset.”

Kitért természetesen Pellegrinire is: „Ragyogó befejezései vannak, jól időzíti a befutásokat a tizenhatoson belülre, de neki a középpályára kell koncentrálnia, onnan kell lehetőségeket teremtenie a gólszerzésre. A csatároktól sok segítséget kapott, Evan Ferguson és Matías Soulé is jól dolgozott a csapatért, ahogyan Artem Dovbik is a padról beszállva. De a támadójátékban mindenkinek javulnia kell, hogy több gólt szerezzünk.”

Maurizio Sarri, a Lazio mestere szerint csapata nem érdemelt vereséget.

„Egy súlyos hiba miatt veszítettünk – mondta a sajtótájékoztatón. – Jó meccset játszottunk, sajnáljuk a szurkolóinkat. Nem érdemeltük meg, hogy pont nélkül maradjunk.”