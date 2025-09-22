Elsírta magát a római derbi főhőse a győztes gól után

Mint beszámoltunk róla, egyetlen gól döntött a legvérmesebb olasz városi rangadón, a Lazio–Roma meccsen: a „vendégek” 1–0-ra nyertek Lorenzo Pellegrini 38. percben szerzett góljával vasárnap kora délután.
Lorenzo Pellegrini hőssé válása azért is nagy sztori, mert a távozását a nyáron már mindenki biztosra vette, ő maga is (hiszen közölték vele, hogy a 2026 nyarán lejáró szerződését nem hosszabbítják meg, és elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot). Ez volt az első meccse az idényben. Talán nem csoda, hogy a gólja után meghatottságában el is sírta magát.
„Az élet kiszámíthatatlan, már úgy tűnt, hogy távoznom kell. Ezek után győztes gólt szereztem a derbin – fogalmazott a meccs hőse a DAZN-nak. – Feltörtek bennem az érzelmek, meghatódtam a gól után. Sérült is voltam, és a hozzám közel állók pontosan tudják, mennyire fontos volt nekem, hogy visszatérhessek. Tudom, hogy sokan voltak a lelátón olyanok, akik sohasem kételkedtek bennem. Egy szó, mint száz: szeretem a Romát!”
A „farkasok” vezetőedzője, az Atalantától érkezett Gian Piero Gasperini rögtön megnyerte az első római derbijét, de volt, ami meglepte.
„A mérkőzés végén olyan zaj volt az Olimpiai Stadionban, hogy semmit sem értettek a játékosaim abból, amit bekiabáltam nekik – mondta a 67 éves szakember. – Egyébként nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, vagy legalábbis az voltam, amíg a Lazio emberhátrányba nem került, mert majdnem kiengedtük a kezünkből a már megnyert meccset.”
Kitért természetesen Pellegrinire is: „Ragyogó befejezései vannak, jól időzíti a befutásokat a tizenhatoson belülre, de neki a középpályára kell koncentrálnia, onnan kell lehetőségeket teremtenie a gólszerzésre. A csatároktól sok segítséget kapott, Evan Ferguson és Matías Soulé is jól dolgozott a csapatért, ahogyan Artem Dovbik is a padról beszállva. De a támadójátékban mindenkinek javulnia kell, hogy több gólt szerezzünk.”
Maurizio Sarri, a Lazio mestere szerint csapata nem érdemelt vereséget.
„Egy súlyos hiba miatt veszítettünk – mondta a sajtótájékoztatón. – Jó meccset játszottunk, sajnáljuk a szurkolóinkat. Nem érdemeltük meg, hogy pont nélkül maradjunk.”
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
VASÁRNAP
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Internazionale–Sassuolo 2–1 (Dimarco 14., Carlos Augusto 81., ill. Sedira 84.)
Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
HÉTFŐ
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
PÉNTEK
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Juventus
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|2. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|3. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|4. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|5. Atalanta
|4
|2
|2
|–
|9–3
|+6
|8
|6. Cremonese
|4
|2
|2
|–
|5–3
|+2
|8
|7. Como
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|9. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|10. Internazionale
|4
|2
|–
|2
|11–7
|+4
|6
|11. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|12. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|4
|1
|–
|3
|4–7
|–3
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|17. Fiorentina
|4
|–
|2
|2
|3–6
|–3
|2
|18. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|19. Pisa
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1