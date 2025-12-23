Szélesi Zoltán esélyes az Újpest vezetőedzői posztjára

A csakfoci.hu friss híre szerint az Újpest új sp0rtigazgatója, Dárdai Pál Szélesi Zoltánt javasolja vezetőedzőnek. A Nemzeti Sport úgy tudja, Szélesi neve már Dárdai érkezése előtt is szóba jött, és most újra terítékre került a kinevezése, ugyanakkor, mint korábban jeleztük, egy német szakember is érkezhet a stábba, de most úgy tűnik, hogy nem vezetőedzőnek.

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy az idén az U21-es válogatottat irányító, 2017-ben beugróként két meccsen a felnőttválogatottat is dirigáló Szélesi az MLSZ-től még nem búcsúzott el, tehát egyelőre csak mint szóba jöhető jelölt beszélhetünk róla Újpesten, ám értesüléseink szerint is ő tekinthető jelenleg az első számú kiszemeltnek.

Szélesi a korosztályos válogatottak mellett korábban a Puskás Akadémia második csapatát vezette, a 44 éves szakember Újpesten dolgozhatna először az NB I-ben vezetőedzőként. Dárdai Pállal korábban együtt játszottak a magyar válogatottban, tehát jól ismerik egymást, ez is segítheti a megállapodást. Ahogy Szélesi újpesti kötődése is, hiszen a liláknál lett profi labdarúgó, 1997 és 2013 között 120 NB I-es meccsen játszott az Újpest színeiben.