Isak sikeres műtéten esett át, de hónapokig nem játszhat

A 26 éves játékos szombaton a Tottenham Hotspur elleni bajnokin, gólszerzés közben sérült meg súlyosan: eltört a szárkapocscsontja, amikor a lába beszorult Micky van de Ven lábai közé.

A hétfői operáció – a klub beszámolója alapján – jól sikerült, a szeptemberben 125 millió fontért a Newcastle Unitedtől vásárolt Isaknak azonban így is hónapokat kell majd kihagynia. A Liverpool egyelőre nem írt arról, hogy mikor térhet vissza a támadó.

A Premier League ötödik helyén álló Liverpoolnak Isak mellett az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalahot is hetekig nélkülöznie kell.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

TOTTENHAM–LIVERPOOL 1–2 (0–0)

London, Tottenham Hotspur Stadion, 61 138 néző. Vezette: Brooks

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, Van de Ven, D. Spence – Bentancur, A. Gray (Palhinha, 71.) – Kudus (B. Johnson, 58.), Bergval (Odobert, 71.), Xavi Simons – Kolo Muani (Richarlison, 80.). Menedzser: Thomas Frank

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Isak, a szünetben; Frimpong, 60.; Chiesa, 90.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+9.) – Ekitiké (A. Robertson, 90+9.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Richarlison (83.), ill. Isak (56.), Ekitiké (66.)

Kiállítva: Xavi Simons (33.), C. Romero (90+3.)