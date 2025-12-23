NHL: a Kraken kapusa 38 védéssel segítette győzelemhez csapatát

Az NHL-ben a legutóbbi játéknap egyik legjobb egyéni teljesítményét a Seattle kapusa, Philipp Grubauer mutatta be, aki 38 védéssel járult hozzá a Kraken 3–1-es győzelméhez Anaheimben. A vendégek sikeréhez nagyban hozzájárult a két gólt szerző Jordan Eberle és a két assziszttal jeleskedő Kaapo Kakko is.

A Krakenhez hasonlóan idegenben, Los Angelesben nyert 3–1-re a Columbus, míg a Tampa Bay és a Philadelphia otthon győzött a St. Louis, illetve a Vancouver ellen.



NHL

ALAPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–St. Louis Blues 4–1

Philadelphia Flyers–Vancouver Canucks 5–2

Anaheim Ducks–Seattle Kraken 1–3

Los Angeles Kings–Columbus Blue Jackets 1–3