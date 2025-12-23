NHL: a Kraken kapusa 38 védéssel segítette győzelemhez csapatát
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján négy meccset rendeztek.
Az NHL-ben a legutóbbi játéknap egyik legjobb egyéni teljesítményét a Seattle kapusa, Philipp Grubauer mutatta be, aki 38 védéssel járult hozzá a Kraken 3–1-es győzelméhez Anaheimben. A vendégek sikeréhez nagyban hozzájárult a két gólt szerző Jordan Eberle és a két assziszttal jeleskedő Kaapo Kakko is.
A Krakenhez hasonlóan idegenben, Los Angelesben nyert 3–1-re a Columbus, míg a Tampa Bay és a Philadelphia otthon győzött a St. Louis, illetve a Vancouver ellen.
NHL
ALAPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–St. Louis Blues 4–1
Philadelphia Flyers–Vancouver Canucks 5–2
Anaheim Ducks–Seattle Kraken 1–3
Los Angeles Kings–Columbus Blue Jackets 1–3
