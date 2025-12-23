NBA: Gilgeous-Alexander sorozatban századszor érte el a húszas határt
Az NBA-ben a Keleti főcsoportot továbbra is a Detroit Pistons vezeti, amely a legutóbbi játéknapon a vendégcsapatok közül egyedüliként tudott nyerni, a Portlandet verte meg 110–102-re.
A játéknap egyik legjobb egyéni teljesítménye Shai Gilgeous-Alexanderhez kötődik, aki 31 ponttal, 10 lepattanóval és 8 assziszttal vezette győzelemre a Nyugati főcsoportot vezető, bajnoki címvédő Oklahomát a Memphis ellen. A 20 dobásából 11 volt sikeres és volt négy labdaszerzése is. Ez volt sorozatban a 100. meccse, melyen legalább 20 pontot szerzett, ez a második leghosszabb ilyen széria az NBA történetében.
A Boston számára is győzelmet ért az Indiana ellen Jaylen Brown 31 pontja, ellenben Anthony Davis hiába jutott 35 pontig, a Dallas 119–103-ra kikapott a Pelicans vendégeként.
NBA
ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets 139–132
Boston Celtics–Indiana Pacers 103–95
New Orleans Pelicans–Dallas Mavericks 119–113
Denver Nuggets–Utah Jazz 135–112
Oklahoma City Thunder–Memphis Grizzlies 119–103
Golden State Warriors–Orlando Magic 120–97
Portland Trail Blazers–Detroit Pistons 102–110