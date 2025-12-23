Nemzeti Sportrádió

NBA: Gilgeous-Alexander sorozatban századszor érte el a húszas határt

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.12.23. 08:54
null
Shai Gilgeous-Alexander ismét 20 pont fölött termelt (Fotó: facebook.com/okcthunder)
Címkék
kosárlabda NBA Shai Gilgeous-Alexander
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság legutóbbi játéknapján hét meccset rendeztek.

 

Az NBA-ben a Keleti főcsoportot továbbra is a Detroit Pistons vezeti, amely a legutóbbi játéknapon a vendégcsapatok közül egyedüliként tudott nyerni, a Portlandet verte meg 110–102-re.

A játéknap egyik legjobb egyéni teljesítménye Shai Gilgeous-Alexanderhez kötődik, aki 31 ponttal, 10 lepattanóval és 8 assziszttal vezette győzelemre a Nyugati főcsoportot vezető, bajnoki címvédő Oklahomát a Memphis ellen. A 20 dobásából 11 volt sikeres és volt négy labdaszerzése is. Ez volt sorozatban a 100. meccse, melyen legalább 20 pontot szerzett, ez a második leghosszabb ilyen széria az NBA történetében.

 

A Boston számára is győzelmet ért az Indiana ellen Jaylen Brown 31 pontja, ellenben Anthony Davis hiába jutott 35 pontig, a Dallas 119–103-ra kikapott a Pelicans vendégeként.

 

NBA
ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets 139–132
Boston Celtics–Indiana Pacers 103–95
New Orleans Pelicans–Dallas Mavericks 119–113
Denver Nuggets–Utah Jazz 135–112
Oklahoma City Thunder–Memphis Grizzlies 119–103
Golden State Warriors–Orlando Magic 120–97
Portland Trail Blazers–Detroit Pistons 102–110

 

 

kosárlabda NBA Shai Gilgeous-Alexander
Legfrissebb hírek

NBA: januárban kezdődik a csapattoborzó az új európai ligába

Kosárlabda
12 órája

NBA: a Chicago jött ki győztesen az idény eddigi legnagyobb pontzuhatagából

Amerikai sportok
Tegnap, 8:10

Doncic megsérült, a Clippers legyőzte a Lakerst

Amerikai sportok
2025.12.21. 07:37

A Szolnok szoros mérkőzésen fektette két vállra a Falcót

Kosárlabda
2025.12.20. 18:32

Parázs meccsen győzte le a Minnesota az Oklahoma Cityt az NBA-ben

Amerikai sportok
2025.12.20. 08:41

Mészárosné Kovács Andrea: A jó edző fő ismérve az alkalmazkodóképesség

Utánpótlássport
2025.12.19. 20:16

Luka Doncic 45 pontos tripla duplával vezette győzelemre a Lakerst – videó

Amerikai sportok
2025.12.19. 09:34

Férfi Euroliga: a hajrában fordított a Real Madrid a Paris ellen

Kosárlabda
2025.12.18. 23:12
Ezek is érdekelhetik