NBA: Gilgeous-Alexander sorozatban századszor érte el a húszas határt

Az NBA-ben a Keleti főcsoportot továbbra is a Detroit Pistons vezeti, amely a legutóbbi játéknapon a vendégcsapatok közül egyedüliként tudott nyerni, a Portlandet verte meg 110–102-re.

A játéknap egyik legjobb egyéni teljesítménye Shai Gilgeous-Alexanderhez kötődik, aki 31 ponttal, 10 lepattanóval és 8 assziszttal vezette győzelemre a Nyugati főcsoportot vezető, bajnoki címvédő Oklahomát a Memphis ellen. A 20 dobásából 11 volt sikeres és volt négy labdaszerzése is. Ez volt sorozatban a 100. meccse, melyen legalább 20 pontot szerzett, ez a második leghosszabb ilyen széria az NBA történetében.

Shai Gilgeous-Alexander 31 PTS, 10 REB, 8 AST, 4 STL, 11/20 FG, 3/4 3FG, 68.5% TS vs Grizzlies https://t.co/ZtypgTKaFn pic.twitter.com/cUnQgf9bA3 — Basketball Performances (@NBAPerformances) December 23, 2025

A Boston számára is győzelmet ért az Indiana ellen Jaylen Brown 31 pontja, ellenben Anthony Davis hiába jutott 35 pontig, a Dallas 119–103-ra kikapott a Pelicans vendégeként.

Big night for Jaylen Brown and the Celtics!



🍀 31 points

🍀 9 boards

🍀 20-point comeback win@FCHWPO joins Larry Bird and Paul Pierce as the only players in Celtics franchise history to score 30 points in 7 consecutive games! pic.twitter.com/gVf75xJYpm — NBA (@NBA) December 23, 2025 Anthony Davis 35 PTS, 17 REB, 1 STL, 1 BLK, 16/28 FG, 1/3 3FG, 59.7% TS vs Pelicans https://t.co/H8cYiIye4D pic.twitter.com/7hbverz0l2 — Basketball Performances (@NBAPerformances) December 23, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets 139–132

Boston Celtics–Indiana Pacers 103–95

New Orleans Pelicans–Dallas Mavericks 119–113

Denver Nuggets–Utah Jazz 135–112

Oklahoma City Thunder–Memphis Grizzlies 119–103

Golden State Warriors–Orlando Magic 120–97

Portland Trail Blazers–Detroit Pistons 102–110