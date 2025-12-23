NFL: Purdy öt touchdownpasszal vezette sikerre a San Franciscót Indianapolisban

A mérkőzés első öt támadása touchdownt eredményezett, Colts, 49ers, 49ers, Colts, 49ers sorrendben – a második és harmadik azért lett a San Franciscóé, mert az indianapolisi Ameer Abdullah a visszahordáskor elejtette a labdát, amelyet a vendég csapat szerzett meg. Ez a fordulat aztán a 49ers kezébe adta az irányítást.

Az Indianapolis védelme egész meccsen képtelen volt megfékezni a Brock Purdy-vezette kaliforniai támadóegységet, amely hét támadását fejezte be pontszerzéssel. A 295 passzolt yardig jutó irányító élete meccsét játszotta, öt touchdownpasszt osztott ki, Christian McCaffrey kettő, Demarcus Robinson, George Kittle és Jauan Jennings egy-egy TD-t szerzett. Eddy Pineiro rúgott még két mezőnygólt, valamint a meccs végén Dee Winters védő lehalászta Philip Rivers passzát, és 74 yardos visszahordás után szintén touchdownt ért el.

A sorozatban ötödik meccsét megnyerő, vasárnap a Detroit vereségével a playoffba jutó San Franciscónak csak három támadása nem ért véget pontszerzéssel, az első félidő végén Pineiro 64 yardos mezőnygólkísérlete a keresztlécen csattant, a negyedik negyedben a Purdy passza után Kendrick Bourne kezei közül kicsúszó labdát Camryn Bynum kaparintotta meg (ez a játék volt Purdy egyetlen „hibája”), míg a legvégén csak lefuttatta az órát a kaliforniai együttes, amely az utolsó két meccsét otthon játssza a Chicago és a Seattle ellen, és ha mindkettőt megnyeri, az élen zárja a Nemzeti főcsoportot.

Az Indianapolis ezzel szemben egyhuzamban ötödször kapott ki, ami nem az öt év kihagyás után a múlt héten visszatérő Riversen múlt, hiszen a 44 éves irányító remekül mozgatta a csapatát, főleg az első félidőben. A 27 szerzett pont a San Francisco ellen vállalható teljesítmény, a 48 kapott pontból pedig csak Winters interception-visszahordása száradt Rivers lelkén.

A Colts veresége azt jelenti, hogy a Jacksonville Jaguars, a Buffalo Bills és a Los Angeles Chargers is biztosította a helyét a rájátszásban, amelyben így már csak négy hely kiadó. A Coltsnak a következő fordulóban le kell győznie a Jacksonville-t ahhoz, hogy az alapszakasz záró hetében legyen tétje a Houston elleni idegenbeli mérkőzésnek.

NFL

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

Indianapolis Colts–San Francisco 49ers 27–48 (7–14, 10–10, 3–10, 7–14)

Pénteken játszották

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 38–37 (7–3, 0–10, 7–10, 16–7, 8–7) – hosszabbítás után

Szombat

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 18–29 (3–7, 7–0, 0–7, 8–15)

Chicago Bears–Green Bay Packers 22–16 (0–0, 0–6, 3–7, 13–3, 6–0) – hosszabbítás után

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–Buffalo Bills 20–23 (7–7, 3–13, 7–3, 3–0)

Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers 17–34 (7–7, 10–14, 0–3, 0–10)

Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 26–9 (0–0, 9–6, 7–3, 10–0)

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 21–45 (7–7, 7–10, 0–21, 7–7)

New Orleans Saints–New York Jets 29–6 (3–3, 6–3, 7–0, 13–0)

New York Giants–Minnesota Vikings 13–16 (0–3, 10–10, 0–0, 3–3)

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 23–20 (3–7, 10–3, 7–7, 3–3)

Vasárnap késő este

Denver Broncos–Jacksonville Jaguars 20–34 (0–7, 10–10, 7–14, 3–3)

Arizona Cardinals–Atlanta Falcons 19–27 (10–3, 6–13, 0–3, 3–7)

Detroit Lions–Pittsburgh Steelers 24–29 (0–3, 10–7, 0–2, 14–17)

Houston Texans–Las Vegas Raiders 23–21 (7–0, 6–7, 3–7, 7–7)

Baltimore Ravens–New England Patriots 24–28 (7–0, 3–10, 7–3, 7–15)