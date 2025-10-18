Jégkorong: Jaromír Jágr elkezdte 38. profi idényét

Az olimpiai és világbajnok, Stanley-kupa-győztes klasszis – aki 53 évesen is aktív – szülővárosának együttesében, a Rytíri (Lovagok) Kladnóban lépett pályára pénteken. Csapata 3–1-re megverte a Vitkovicét az idénybeli 15. cseh bajnokiján, az eddig izomproblémák miatt harcképtelen Jágr bő tíz percet töltött a jégen.

A klubnak ő a kisebbségi tulajdonosa is egyben, és tinédzserként Kladnóban játszotta első felnőtt összecsapását. Jágr 2018-ban tért vissza nevelőegyesületéhez, miután az NHL-es Calgary Flames már nem tartott rá igényt. Az élő legenda második az NHL ponttáblázatán Wayne Gretzky mögött, 766 góljával negyedik az örökranglistán, és a Pittsburgh Penguinsszel 1991-ben és 1992-ben is elhódította a Stanley-kupát.