Jégkorong: Jaromír Jágr elkezdte 38. profi idényét

2025.10.18. 11:35
Jaromír Jágr (Fotó: Getty Images)
Megkezdte 38. profi idényét Jaromír Jágr, a csehek legendás jégkorongozója.

Az olimpiai és világbajnok, Stanley-kupa-győztes klasszis – aki 53 évesen is aktív – szülővárosának együttesében, a Rytíri (Lovagok) Kladnóban lépett pályára pénteken. Csapata 3–1-re megverte a Vitkovicét az idénybeli 15. cseh bajnokiján, az eddig izomproblémák miatt harcképtelen Jágr bő tíz percet töltött a jégen.

A klubnak ő a kisebbségi tulajdonosa is egyben, és tinédzserként Kladnóban játszotta első felnőtt összecsapását. Jágr 2018-ban tért vissza nevelőegyesületéhez, miután az NHL-es Calgary Flames már nem tartott rá igényt. Az élő legenda második az NHL ponttáblázatán Wayne Gretzky mögött, 766 góljával negyedik az örökranglistán, és a Pittsburgh Penguinsszel 1991-ben és 1992-ben is elhódította a Stanley-kupát.

 

jégkorong NHL Jaromir Jagr hoki
