Gálfi legyőzője bejutott az oszakai tenisztorna döntőjébe

A világranglistán 27. kanadai játékos a szombati elődöntőben 6:1, 2:6, 6:4-re verte meg a román Sorana Cirsteát, A másik ágon sem jártak sikerrel a románok, mivel Jaqueline Cristian 6:7 (3-7), 6:4, 6:3-ra alulmaradt a cseh Tereza Valentovával szemben.

A negyedik kiemelt, 2021-ben US Open-döntős Fernandez – aki csütörtökön 6:1, 6:4-re győzte le Gálfit – 23 évesen már az ötödik WTA-trófeáját hódíthatja el a japán városban.