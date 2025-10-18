Nemzeti Sportrádió

Gálfi legyőzője bejutott az oszakai tenisztorna döntőjébe

2025.10.18. 11:22
Leylah Fernandez (Fotó: Getty Images)
A nyolcaddöntőben Gálfi Dalmát búcsúztató Leylah Fernandez bejutott a fináléba a 275 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású oszakai kemény pályás női tenisztornán.

A világranglistán 27. kanadai játékos a szombati elődöntőben 6:1, 2:6, 6:4-re verte meg a román Sorana Cirsteát, A másik ágon sem jártak sikerrel a románok, mivel Jaqueline Cristian 6:7 (3-7), 6:4, 6:3-ra alulmaradt a cseh Tereza Valentovával szemben.

A negyedik kiemelt, 2021-ben US Open-döntős Fernandez – aki csütörtökön 6:1, 6:4-re győzte le Gálfit – 23 évesen már az ötödik WTA-trófeáját hódíthatja el a japán városban.

 

