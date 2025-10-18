Szabó Levente: Ha tíz perc jut nekem, tíz perc alatt kell a gól vagy a gólpassz



Különös helyzetbe került Szabó Levente. A 2. Bundesligában szereplő Braun­schweig 26 éves csatára az elmúlt hónapokban megélte, milyen az, amikor a felkészülés során minden tökéletesen megy, majd az idény elején hirtelen a kispadra kerül.

„A nyáron kirobbanó formában éreztem magam, a felkészülési mérkőzéseken négy gólt szereztem, a tizenegyeseket is én végeztem el – mondta lapunknak Szabó Levente a péntek esti, Fortuna Düsseldorf elleni bajnoki előtt. – Úgy éreztem, ez a fél év az enyém lehet, minden jel erre utalt. Csakhogy egy héttel a bajnoki rajt előtt új csatár érkezett hozzánk, és egyik napról a másikra a kispadon találtam magam. Az ilyen váratlan helyzet sohasem könnyű, de próbáltam a legtöbbet kihozni abból a kevés játéklehetőségből, amit kaptam.”

Bár az idényben minden tétmeccsen pályára lépett, rendre csereként állt be, márpedig egy védekező stílusú, alsóházi együttesből így nem egyszerű kiemelkedni.

„A Stuttgart elleni Német Kupa-mérkőzésen hatvan percet töltöttem a pályán, statisztikailag és a játék képe alapján is minden rendben volt, a szétlövésben értékesítettem a saját tizenegyesemet. Utána a Bielefeld ellen néhány perccel a becserélésemet követően gólpasszt adtam, de nem változott a helyzetem. Ilyenkor próbálom nem túlgondolni, hanem még keményebben dolgozni és megragadni minden alkalmat a bizonyításra: ha tíz perc jut nekem, tíz perc alatt kell gólt rúgnom vagy gólpasszt adnom.”

Nemrégiben jött a várva várt gól – a válogatott szünetet megelőző fordulóban csereként beállva talált be a Paderborn ellen, ragyogó mozdulattal fejelt a kapuba.

„Régóta vártam arra a pillanatra. A labda kicsit mögém érkezett, de sikerült jól helyezkednem és megfejelnem – hasonló volt, mint amit még a DVTK színeiben a Ferencváros ellen szereztem. A nyolcvanegyedik percben álltam be, öt perccel később egyenlítettem, joggal bíztam abban, hogy ezzel legalább egy pontot szerzünk, ám jött a hideg zuhany, mert a legvégén gólt kaptunk. Ezzel együtt jó érzés volt betalálni, legalább a kemény munkámnak meglett az eredménye.”

Kérdés, ki tudja-e vívni a helyét a kezdő tizenegyben. Posztriválisa, a Hoffenheimtől kölcsönvett Erencan Yardimci dinamikusabb, gyorsabb támadó, míg Szabó Levente klasszikus kilences, aki a büntetőterületen belül és háttal a kapunak is feltalálja magát.

„Próbálok mindig a legjobb formában lenni, hogy amikor jön a lehetőség, éljek vele. A szakmai stábtól pozitív visszajelzéseket kapok, még ha ez nem is mutatkozik meg feltétlenül a pályán töltött percekben. A célom továbbra is, hogy bejátsszam magam a kezdő tizenegybe, de ha csereként kapok lehetőséget, akkor is igyekszem jó teljesítményt nyújtani. Még sohasem voltam ilyen jó formában és erőnléti állapotban felkészülés után, mint most. Biztató, hogy bírom a 2. Bundesliga iramát, hiszen sokkal intenzívebb a játék, mint amit korábban Magyarországon tapasztaltam.”

A futballistát természetesen az is hajtja, hogy visszakerüljön a nemzeti csapatba.

„Nyilván reálisan látom a helyzetemet: ha nincs elég játékpercem, nehezebb bekerülni. Ha elkapom a fonalat és jönnek a gólok, nagyobb eséllyel számíthatok meghívóra – korábban már beválogattak a német másodosztályból, úgyhogy továbbra is azon vagyok, hogy számoljanak velem.”

A Braunschweig a pénteki bajnokiját megnyerte a Düsseldorf otthonában, Szabó Levente csereként lépett pályára.

2. BUNDESLIGA, 9. FORDULÓ

Düsseldorf–Braunschweig 1–2 (0–2)

(Braunschweig: SZABÓ LEVENTE a 79. percben állt be)

Az élcsoport: 1. Schalke 21 pont, 2. Elversberg 19 pont (8 mérk.), 3. Darmstadt 17 pont (8), …13. Braunschweig 10 pont