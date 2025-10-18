Trónfosztás Dél-Koreában, a rekordbajnok nyerte a 2025-ös idényt

Bár még öt forduló van hátra a dél-koreai bajnokságból, az már most eldőlt, hogy a Csonbuk a bajnok.

A 10. bajnoki címével rekorder Csonbuk a Szuvon FC-t győzte le szombaton, így az Ulszan hiába verte meg szintén 2–0-ra a Kvangdzsut, a 16 pontos hátránya megmaradt.

Ádám Martin korábbi együttese volt az előző három bajnokság győztese, de megtört a sorozata. A Csonbuk 2017 és 2021 között sorozatban ötször volt bajnok, most visszatért a trónra.