Trónfosztás Dél-Koreában, a rekordbajnok nyerte a 2025-ös idényt
Bár még öt forduló van hátra a dél-koreai labdarúgó-bajnokságból, az már eldőlt, hogy a Csonbuk végez az élen.
Bár még öt forduló van hátra a dél-koreai bajnokságból, az már most eldőlt, hogy a Csonbuk a bajnok.
A 10. bajnoki címével rekorder Csonbuk a Szuvon FC-t győzte le szombaton, így az Ulszan hiába verte meg szintén 2–0-ra a Kvangdzsut, a 16 pontos hátránya megmaradt.
Ádám Martin korábbi együttese volt az előző három bajnokság győztese, de megtört a sorozata. A Csonbuk 2017 és 2021 között sorozatban ötször volt bajnok, most visszatért a trónra.
