Trónfosztás Dél-Koreában, a rekordbajnok nyerte a 2025-ös idényt

2025.10.18. 10:19
(Fotó: Jeonbuk Hyundai Motors)
Ulszan Csonbuk K League
Bár még öt forduló van hátra a dél-koreai labdarúgó-bajnokságból, az már eldőlt, hogy a Csonbuk végez az élen.

Bár még öt forduló van hátra a dél-koreai bajnokságból, az már most eldőlt, hogy a Csonbuk a bajnok.

A 10. bajnoki címével rekorder Csonbuk a Szuvon FC-t győzte le szombaton, így az Ulszan hiába verte meg szintén 2–0-ra a Kvangdzsut, a 16 pontos hátránya megmaradt.

Ádám Martin korábbi együttese volt az előző három bajnokság győztese, de megtört a sorozata. A Csonbuk 2017 és 2021 között sorozatban ötször volt bajnok, most visszatért a trónra.

 

