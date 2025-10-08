Nemzeti Sportrádió

„Teljesen abszurd” – Adrien Rabiot a Milan Ausztráliába költöztetett bajnokijáról

2025.10.08. 09:00
Adrien Rabiot (Fotó: Getty Images)
AC Milan Milan Serie A Adrien Rabiot
A francia Le Figarónak adott interjút az AC Milan labdarúgócsapatában légióskodó Adrien Rabiot, aki többek között arról is elmondta a véleményét, hogy klubcsapata Ausztráliában lesz kénytelen lejátszani a Como elleni februári, hazai bajnokit.

„Meglepődtem, amikor meghallottam, hogy a Milan Ausztráliában játssza le a Como elleni bajnokit. Ez totális őrültség. Ezeket a döntéseket a fejünk fölött hozzák meg, hogy növeljék a liga láthatóságát. Sokat beszélnek a naptár sűrűségéről és a játékosok egészségéről, de ez teljesen abszurd. Őrültség, hogy Ausztráliáig kell utazni két olasz csapat bajnokijáért. Ezzel együtt alkalmazkodnunk kell, mint mindig” – fogalmazott Adrien Rabiot.

Mint ismert, az UEFA hétfőn közölte, hogy a milánói klub az ausztráliai Perth városában játszhatja le a Como elleni bajnoki meccsét. A milánói klub azzal indokolta a kérését, hogy a Giuseppe Meazza Stadionban február 6-án a téli olimpia megnyitóját rendezik meg, ami ütközést okoz. 

