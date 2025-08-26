Atalanta: mint a United Sir Alex Ferguson után?

Szinte egyedüliként termeli a profitot az Atalanta a Serie A-ban, ezt 2021-ben írtuk, és azóta is hozzák a pármillió eurós adózás utáni nyereséget. A költségvetést az eladások tartják egyensúlyban, tavaly 120, előtte 161 és 140 millióért adtak el játékosokat, ezen idő alatt aláírási pénzekkel, ügynöki javadalmakkal együtt 300 millióért erősítettek.

Igen, amióta berobbant az Atalanta a Serie A-ba, majd az európai futballba, megkérik tőlük a kiszemeltek árát, és évről évre nő a bérkeret. A legutóbbi, negyedmilliárd eurós összbevétel klubrekord, 2010 óta félmilliárd eurónyi volt a nyeresége a klubnak. Az előző idényben a negyedik helyen végeztek, és ami a lényeg: ismét ott vannak a Bajnokok Ligájában (2022-ben a nyolcadik, egy évre rá az 5. helyen végeztek, ez komoly érvágás volt, ellenben jól kerestek az Európa-liga megnyerésével).



BEVÉTELI OLDAL. Most Mateo Reteguit 68.25 millió euróért eladták az Al-Kvadsziának (aki elítélné a csatárt: a fizetése évi 2.2 millió euró nettóról évi 20 millió nettóra nőtt, plusz bónuszok, nem mellékesen olasz átigazolási rekorder lett), mellette Matteo Ruggerit (17+3 milliót fizetett a balhátvédért az Atlético Madrid), Roberto Piccolit (az olasz ékért 12 milliót sem sajnált a Cagliari, mert 25 millióért adta tovább a Fiorentinának), a francia középpályást, Michel Adopót (3.8 millióért kapta meg a Cagliari) és a cserekapus Juan Mussót (hárommillióért lett az Atléticóért) is; ingyen elengedték a két veteránt, Rafael Tolóit és Juan Cuadradót.

Rossz vásárt csaptak tavaly a 12.5 millióért vett Ben Godfrey-jel, kölcsönadták egy évre, opciók nélkül (az éves bére közel ötmillió euró nettóban, nála jobban csak Gianluca Scamacca keres, nem sokkal), és nem vették meg kölcsönjátéka után a Bolognától a szintén középső és jobb oldali védőt, Stefan Poscht.

RÉGI ÚJAK. Erősítés is meg nem is, hogy a sokoldalú védőt, Odilon Kossounout az 5.2 milliós kölcsönösszeg után 20 millióért végleg megvették a Bayer Leverkusentől (ötmilliót alkudva az elsőre kikötött opcióból), a szerb karmester, Lazar Szamardzsics 5+14.8, a középpályás Marco Brescianini 2+10 millióért lett végleg az Atalantáé. Kölcsönből tért vissza El Bilal Touré, a mali csatár feleannyit sem ér, mint amennyiért vették (30.2 millió, klubrekord!), mellette az éppen súlyosan sérült balhátvéd, Mitchel Bakker sem lesz bombaigazolás – de a rajtuk leírt veszteséget a 11 millióért megszerzett Ademola Lookman eladásával bőven kompenzálják. Ha végre megveszi az Inter, a Napoli, a Galatasaray vagy az Atlético Madrid a támadót...

A szurkolók felszólították Lookmant a klub tiszteletére



A NAGY NYÁRI SAGA. Lookman a nagy tárgyalások közben összeveszett a vezetőséggel és a szurkolókkal, nem volt ott a csapatképeken, most sem edzhet a csapattal. Az Atalanta még a nyár elején elutasította az Inter 42+3 millió eurós ajánlatát, öttel többet kért, a támadó erre hivatalos átigazolási kérelmet nyújtott be, és azt nyilatkozta, hogy a klub megszegte a neki tett ígéreteit – majd két hétre engedély nélkül Angliába utazott. A klub szerint a távozási engedély külföldi csapatra vonatkozik, de ezek szerint megfelelő ajánlat nem érkezett érte, az Arsenaltól, a Chelsea-től, a Tottenhamtől, a Manchester Citytől és az Aston Villától sem.

Időközben, ha egy jó ajánlat nem is, Didier Drogba befutott, pontosabban berepült Bergamóba, magával hozva az afrikai szövetség röpke 50 oldalas petícióját, amelyben kérik, hogy Lookman, Afrika legutóbbi aranylabdása végre távozhasson.

Didier Drogba has landed in Italy to submit a 50-page petition to Atalanta, approved by CAF, advocating for a fair and transparent transfer process for Africa’s top talent Ademola Lookman, Africa’s Best Player of the Year.



This move highlights the importance of accountability… pic.twitter.com/MnZmB40yey — African Hub (@AfricanHub_) August 14, 2025



KÉSZÜLHET A KASSZA? A saját nevelésű bekknek, 21 éves korának dacára már nyolcszoros válogatott Giorgio Scalvininek a Newcastle United udvarolt, és lesz is rá pénzük az angoloknak; Éderson legújabb kérője a Manchester United, az ő ára is ötvenmillió, korábban az Al-Hilal is csábította.

El Bilal Tourét a Besiktas, a Feyenoord és a PSV hívja, Bakkert végleg megvenné a Lille, de ez az orvosi vizsgálatok függvénye lesz.

Saját nevelésű és U21-es válogatott Giovanni Bonfanti, a multifunkciós védő Pisáé lehet, opciós kölcsönnel, a szintén korosztályos válogatott szélsőt, a Juventus, az Inter és a Milan által is hívott Marco Palestrát kölcsönkérte a Cagliari, meg is kapja – az orvosi vizsgálatokra hamarosan sor kerül, a kölcsöndíj kétmillió euró.

A Cagliari vinné Ibrahim Sulemanát is, őt 2024-ben 7.4 millióért éppen ők adták el Bergamóba. A tavaly 8.9 millióért megszerzett, de azóta kiválóan játszó svéd hátvédért, Isak Hienért bejelentkezett állítólag a Torino, de aligha lesznek képesek kifizetni a 33-35 milliós vételárat. A kétszeres válogatott Marco Brescianinit ugyebár nemrég vették meg, de máris eladhatják, a Nápoly 15 milliót kínált érte, és ezt el is fogadták a hírek szerint, de még meg kell keresniük és venniük előtte a helyettesét.

Átigazolási egyenlegek 2010 óta: kiadás/érkezők száma/bevétel/távozók száma/nyereség (forrás: Transfermarkt)

ÉRA. Egy nagy korszak ért véget Gian Piero Gasperini távozásával, aki 439 találkozón ült a bergamóiak kispadján, és átlagosan 1.8 pontot szereztek játékosai mérkőzésenként, ez kiváló átlagnak számít a Serie A-ban. A mester kétszer is az Év edzője lett Olaszországban, utóda a horvát Ivan Juric lett, aki nem felkapott sztáredző, nem is fiatal.

A Crotonénál, a Genoánál, a Hellas Veronánál és a Torinónál jól ment neki, de az AS Románál gyorsan megbukott (Gasperini ugyebár oda távozott most), majd a Southamptonnál sem varázsolt (16 mérkőzésen 7 pont). Ugyanakkor ő a legautentikusabb Gasperini-tanítvány, a Crotonéban és a Genoában volt a játékosa, összesen 215 mérkőzésen, majd a segédedzőjeként tevékenykedett az Internél és a Palermónál.



Az igazolásokat továbbra is az Umberto Marino, Tony D'Amico vezetőkettős viszi, de érződik az új mester hatása. Szereztek egy tapasztalt cserekapust a Milantól (az Atalanta-nevelés Marco Sportiello személyében), képesek voltak 17+3 milliót adni egy 17 éves balhátvédért a Genoának (Honest Ahanor hatszor szerepelt az élvonalban), és ragaszkodva a 17-es számhoz, ennyi milliókért tették teljessé a baloldali megújulást a két szélsővel. Az egyik a beszédes módon az éppen a Southamptontól érkező Kamaldeen Sulemana (neki négymillió a bónusza), a másik a Juriccsal a Románál együtt dolgozó Nicola Zalewski – utóbbi transzferébe az Inter sokatmondó módon nem vette bele Lookmant…

CÉLKERESZTBEN. Kiszemelt még a milanos középpályás, a 30 millióért vihető Yunus Musah (a Nápolynak 25 millióért nem adták), a Famalicao felkapott trequartistája, a húszéves Gustavo Sá, a manchesteri bal oldali mindenes, Tyrell Malacia és a Lille szélsője, Edon Zsegrova. Hazahívták a Fiorentinától a 31 éves balhátvédet, Robin Gosenst, de 12 millió euróért nem engedte el őt a Fiorentina.

Aktívak a jól bevált célterületen, Dél-Amerikában is, 3.5 milliót ajánlottak a Colo-Colónak Lucas Cepedáért, a párszoros chilei válogatott szélsőért, és a klub el is fogadta az ajánlatot. A Liverpool odaadná állítólag 12 millió körüli összegért Federico Chiesát, de a szélső jelenlegi, bruttó 9 milliós bérével az olaszok nem konkurálhatnak.

OKOS OPCIÓK. A belga válogatott kerettag bal oldali mindenesért, Diego Moreiráért harmincmilliót kér a Chelsea, plusz bónuszok. 35+5 milliót kínáltak a Fulhamnek Rodrigo Munizért, egyhónapos alkudozások fénypontjaként, de az angol csapat erre is nemet mondott, de csatár kellett, így megvették a Leccétől 25+5 millió euróért a montenegrói Nikola Krsztovicsot – plusz bónuszok és tízszázalékos továbbadási jutalék, ami az Atalantánál komoly lehetőség.

De mesélhet erről a Dunaszerdahely is, Krsztovics előző klubja: ennek a transzferdíjnak a 15 százaléka a DAC-é lett, így összesen 7.75 milliót kerestek a csatáron!

És még félmilliót is kaphatnak érte jó esetben.

Krsztovicsnak a gólkirály Reteguit kell pótolnia, az olasz csatár mellett Éderson is bekerült a klubból a Serie A álomcsapatába.

SERIE A

NYÁRI ÁTIGAZOLÁSOK, 2025

ATALANTA

Érkezett: Odilon Kossounou (Leverkusen, kölcsön után végleg, 20 000 000 euró), Lazar Szamardzsics (Udinese, kölcsön után végleg, 14 800 000 euró), Marco Brescianini (Frosinone, k. u. v., 10 000 000), Kamaldeen Sulemana (Southampton, 17 000 000), Honest Ahanor (Genoa, 17 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, ingyen), Nicola Zalewski (Inter, 17 000 000), Nikola Krsztovics (Lecce, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Ben Godfrey (Ipswich Town), Mitchel Bakker (Lille), El Bilal Touré (VfB Stuttgart), Giovanni Bonfanti (Pisa)

Távozott: Matteo Ruggeri (Atlético Madrid, 17 000 000), Roberto Piccoli (Cagliari, kölcsön után végleg, 17 000 000), Michel Adopo (Cagliari, kölcsön után végleg, 3 800 000), Juan Musso (Atlético Madrid, 3 000 000), Juan Cuadrado (Pisa, i.), Rafael Tolói (Sao Paulo, i.), Mateo Retegui (Al-Kvadsziah, 68 250 000)

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Bologna)

BOLOGNA

Érkezett: Nicolo Casale (Lazio, k. u. v., 6 500 000), Thomas Gillier (Universidad Católica, i.), Ciro Immobile (Besiktas, i.), Martin Vitík (Sparta Praha, 11 000 000), Federico Bernardeschi (Toronto, i.), Torbjörn Heggem (West Bromwich, 7 500 000), Jonathan Rowe (Marseille, 17 000 000), Nadir Zortea (Cagliari, 7 500 000)

Kölcsönbe: Tommaso Pobega (Milan, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Atalanta), Kacper Urbanski (Monza), Tommaso Corazza (Salernitana), Antonio Raimondo (Salernitana), Niklas Pyyhtiä (Südtirol), Jesper Karlsson (Lecce), Mihajlo Ilics (Partizan Beograd)

Távozott: Sam Beukema (Napoli, 31 000 000), Andri Fannar Baldursson (Kasimpasa, 500 000), Dan Ndoye (Nottingham Forest, 42 000 000), Martin Erlic (Midtjylland, 5 000 000)

Kölcsönbe: Antonio Raimondo (Frosinone), Niklas Pyyhtiä (Modena), Joaquín Sosa (Independiente Santa Fé), Thomas Gillier (Montréal), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa)

Kölcsönből vissza: Estanis Pedrola (Sampdoria), Davide Calabria (Milan), Tommaso Pobega (Milan)

CAGLIARI

Érkezett: Roberto Piccoli (Atalanta, kölcsön után végleg, 12 000 000), Elia Caprile (Napoli, kölcsön után végleg, 8 000 000), Gianluca Gaetano (Napoli, k. u. v., 6 000 000), Michel Adopo (Atalanta, k. u. v., 3 800 000), Gennaro Borrelli (Brescia, i.)

Kölcsönbe: Michael Folorunsho (Napoli, 500 000), Luca Mazzitelli (Como), Semih Kilicsoy (Besiktas, 1 000 000), Sebastiano Esposito (Inter)

Kölcsönből vissza: Mateusz Wieteska (PAOK), Simone Scuffet (Napoli), Nik Prelec (Austria Wien)

Távozott: Pantelisz Hacidiakosz (Köbenhavn, k. u. v., 1 500 000), Nicolas Viola (szerződése lejárt), José Luis Palomino (Talleres, i.), Jakub Jankto (visszavonult), Tommaso Augello (Palermo, i.), Antoine Makoumbou (Samsunspor, 1 500 000), Razvan Marin (AEK Athén, 1 700 000), Simone Scuffet (Pisa, 900 000), Nadir Zortea (Bologna, 7 500 000), Roberto Piccoli (Fiorentina, 25 000 000)

Kölcsönbe: Alen Sherri (Frosinone), Mateusz Wieteska (Kocaelispor), Nik Prelec (Oxford United)

Kölcsönből vissza: Florinel Coman (Al-Garafa)

COMO

Érkezett: Martin Baturina (Dinamo Zagreb, 18 000 000), Álex Valle (Barcelona, k. u. v., 6 000 000), Ignace Van der Brempt (RB Salzburg, k. u. v., 5 000 000), Fellipe Jack (Palmeiras U20, k. u. v., 2 000 000), Jesús Rodríguez (Betis, 22 500 000), Nicolas Kühn Celtic, 19 000 000), Jayden Addai (AZ, 14 000 000), Máximo Perrone (Manchester City, 13 000 000), Jacobo Ramón (Real Madrid B, 2 500 000)

Kölcsönbe: Álvaro Morata (Milan)

Kölcsönből vissza: Peter Kovacík (Zólyombrézó), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Simone Verdi (Sassuolo), Emil Audero (Palermo), Andrea Belotti (Benfica), Oliver Abildgaard (Pisa), Samuel Ballet (Zürich), Alberto Cerri (Salernitana)

Távozott: Nikolas Ioannou (Sampdoria, 2 000 000), Alessandro Bellemo (Sampdoria, 2 000 000), Simone Ghidotti (Sampdoria, 400 000), Pepe Reina (visszavonult), Simone Verdi (szl.), Gabriel Strefezza (Olympiakosz, 8 000 000), Oliver Abildgaard (Sampdoria)

Kölcsönbe: Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo, 1 000 000), Luca Mazzitelli (Cagliari), Matthias Braunöder (Bari)

Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Frosinone), Jonathan Ikoné (Fiorentina)

CREMONESE

Érkezett: Jari Vandeputte (Catanzaro, kölcsön után végleg, 3 300 000), Andrea Fulignati (Catanzaro, k. u. v., 1 400 000), Alberto Grassi (Empoli), Giuseppe Pezzella (Empoli, 2 000 000), Federico Baschirotto (Lecce, 3 000 000), Marco Silvestri (Empoli, i.), Antonio Sanabria (Torino, 2 500 000)

Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli, 250 000), Filippo Terracciano (Milan, 500 000), Warren Bondo (Milan, 500 000), Martín Payero (Udinese, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: David Okereke (Gaziantep), Leonardo Sernicola (Pisa), Giacomo Quagliata (Catanzaro), Felix Afena-Gyan (Juve Next Gen)

Távozott: Andreas Jungdal (Westerlo, k. u. v., 1 000 000), Luca Ravanelli (Monza, i.), Andrea Bertolacci (szl.), Franco Vázquez (szl.), Luka Locsosvili (Nürnberg, 1 000 000), Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna)

Kölcsönbe: Andrea Fulignati (Empoli), Luca Zanimacchia (Modena), Luca Ravanelli (Monza), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)

Kölcsönből vissza: Valentin Antov (Monza)

FIORENTINA

Érkezett: Nicolo Fagioli (Juventus, kölcsön után végleg, 13 500 000), Albert Gudmundsson (Genoa, k. u. v., 13 000 000), Jacopo Fazzini (Empoli, 10 000 000), Robin Gosens (Union Berlin, k. u. v., 7 000 000), Edin Dzeko (Fenerbahce, i.), Simon Sohm (Parma, 15 000 000), Roberto Piccoli (Cagliari, 25 000 000)

Kölcsönbe: Mattia Viti (Nice)

Kölcsönből vissza: Christian Kouamé (Empoli), Jonathan Ikoné (Como), Abdelhamid Szabiri (Al-Tavun), Oliver Christensen (Salernitana), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Milan), Lorenzo Lucchesi (Bari), Filippo Distefano (Frosinone), Lorenzo Amatucci (Salernitana), M’Bala Nzola (Lens), Alessandro Bianco (Monza), Niccolo Fortini (Juve Stabia), Antonín Barák (Kasimpasa), Josip Brekalo (Kasimpasa), Gino Infantino (Al-Ain)

Távozott: Nico González (Juventus, kölcsön után végleg, 28 100 000), Michael Kayode (Brentford, k. u. v., 17 500 000), Szofjan Amrabat (Fenerbahce, k. u. v., 12 000 000), Cristiano Biraghi (Torino, k. u. v., 100 000), Pietro Terracciano (Milan, i.), Josip Brekalo (Oviedo, i.)

Kölcsönbe: Filippo Distefano (Carrarese), Matías Moreno (Levante, 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza), Maat Daniel Caprini (Mantova), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Costantino Favasuli (Catanzaro), Oliver Christensen (Sturm Graz), M'Bala Nzola (Pisa, 1 000 000), Riccardo Sottil (Lecce, 500 000)

Kölcsönből vissza: Nicolo Zaniolo (Galatasaray), Yacine Adli (Milan), Andrea Colpani (Monza), Michael Folorunsho (Napoli), Danilo Cataldi (Lazio), Edoardo Bove (Roma)

GENOA

Érkezett: Nicolae Stanciu (Damak, i.)

Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Rennes), Valentín Carboni (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Leo Östigard (Rennes)

Kölcsönből vissza: Emil Bohinen (Frosinone), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Alessandro Marcandalli (Venezia), Seydou Fini (Excelsior), Güven Yalcin (Arouca), Alessandro Vogliacco (Parma)

Távozott: Albert Gudmundsson (Fiorentina, k. u. v., 13 000 000), Federico Valietti (Trapani, 500 000), Milan Badelj (visszavonult, i.), Mario Balotelli (szl.), Junior Messias (szl.), Güven Yalcin (Alanyaspor, i.), Honest Ahanor (Atalanta, 17 000 000), Mattia Bani (Palermo, 1 500 000), Koni De Winter (Milan, 20 000 000)

Kölcsönbe: Alan Matturro (Levante, 500 000)

Kölcsönből vissza: Jean Onana (Besiktas), Maxwel Cornet (West Ham), Alessandro Zanoli (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Lior Kassza (Maccabi Haifa)

HELLAS VERONA

Érkezett: Cheikh Niasse (Young Boys, k. u. v., 3 500 000), Amin Sarr (Lyon, k. u. v., 3 500 000), Antoine Bernede (Lausanne, 2 000 000), Grigoris Kastanos (Salernitana, k. u. v., 1 200 000), Giovane (Corinthians, i.), Domagoj Bradaric (Salernitana, 750 000), Rafik Belgali (Mechelen, 2 000 000)

Kölcsönbe: Enzo Ebosse (Udinese), Unai Núnez (Celta Vigo), Victor Nelsson (Galatasaray, 650 000)

Kölcsönből vissza: Thomas Henry (Palermo), Elayis Tavsan (Cesena), Sztefan Mitrovics (Leuven)

Távozott: Diego Coppola (Brighton, 11 000 000), Darko Lazovics (szl.), Davide Faraoni (szl.), Pawel Dawidowicz (szl.), Ondrej Duda (Al-Ettifak, i.), Koray Günter (Al-Ohdúd, i.), Thomas Henry (Standard Liege), Luan Patrick (Estrela Amadora), Jackson Tchatchoua (Wolverhampton, 12 500 000)

Kölcsönbe: Elayis Tavsan (Reggiana), Alphadjo Cissé (Catanzaro), Daniele Ghilardi (Roma, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Antoine Bernede (Lausanne), Nicolás Valentini (Fiorentina), Casper Tengstedt (Benfica), Domagoj Bradaric (Salernitana), Flavius Daniliuc (Salernitana)

INTERNAZIONALE

Érkezett: Luis Henrique (Marseille, 23 000 000), Petar Sucic (Dinamo Zagreb, 14 000 000), Nicola Zalewski (Roma, kölcsön után végleg, 6 300 000), Ange-Yoan Bonny (Parma, 23 000 000), Andy Diouf (Lens, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Alekszandar Sztankovics (Luzern), Pio Esposito (Spezia), Tajon Buchanan (Villarreal),Tomás Palacios (Monza), Sebastiano Esposito (Empoli), Franco Carboni (Venezia), Zinho Vanheusden (Mechelen), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria)

Távozott: Martín Satriano (Lens, kölcsön után végleg, 5 000 000), Filip Sztankovics (Venezia, kölcsön után végleg, 1 500 000), Eddie Salcedo (OFI Kréta, i.), Joaquín Correa (Botafogo, i.), Marko Arnautovic (Crvena zvezda, i.), Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 9 500 000), Tajon Buchanan (Villarreal, 9 000 000), Zinho Vanheusden (Marbella, i.), Nicola Zalewski (Atalanta, 17 000 000)

Kölcsönbe: Franco Carboni (Empoli), Valentín Carboni (Genoa), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Sebastiano Esposito (Cagliari), Kristjan Asllani (Torino, 1 500 000)

JUVENTUS

Érkezett: Nico González (Fiorentina, kölcsön után végleg, 28 100 000), Lloyd Kelly (Newcastle United, k. u. v., 17 200 000), Michele Di Gregorio (Monza, k. u. v., 14 300 000), Pierre Kalulu (Milan, 14 300 000), Jonathan David (Lille, i.), Joao Mário (Porto, 12 600 000), Francisco Conceicao (Porto, k. u. v., 32 000 000)

Kölcsönből vissza: Filip Kosztics (Fenerbahce), Daniele Rugani (Ajax), Arthur Melo (Girona), Tiago Djaló (Porto), Mattia De Sciglio (Empoli), Facundo González (Feyenoord), Fabio Miretti (Genoa)

Távozott: Nicolo Rovella (Lazio, kölcsön után végleg, 17 000 000), Nicolo Fagioli (Fiorentina, k. u. v., 13 500 000), Luca Pellegrini (Lazio, k. u. v., 4 000 000), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, k. u. v., 3 500 000), Mattia De Sciglio (szl.), Alberto Costa (Porto, 15 000 000), Samuel Mbangula (Werder Bremen, 10 000 000)

Kölcsönbe: Timothy Weah (Marseille, 1 000 000), Douglas Luiz (Nottingham, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Renato Veiga (Chelsea), Randal Kolo Muani (PSG)

LAZIO

Érkezett: Nicolo Rovella (Juventus, k. u. v., 17 000 000), Nuno Tavares (Arsenal, k. u. v., 5 000 000), Luca Pellegrini (Juventus, 4 000 000), Fisayo Dele-Bashiru (Hatayspor, k. u. v., 3 430 000), Samuel Gigot (Marseille, k. u. v., 500 000)

Kölcsönből vissza: Gaetano Castrovilli (Monza), Diego González (Atlas Guadalajara), Danilo Cataldi (Fiorentina), Fabio Andrea Ruggeri (Salernitana), Matteo Cancellieri (Parma), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia)

Távozott: Loum Tchaouna (Burnley, 15 150 000), Nicolo Casale (Bologna, 6 500 000), Gaetano Castrovilli (Bari, i.), Fabio Andrea Ruggeri (Carrarese)

Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Cremonese)

Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Bayern München)

LECCE

Érkezett: Christ-Owen Kouassi (Laval, 1 000 000), Matías Pérez (Curicó Unido, 525 000), Corrie Ndaba (Kilmarnock, 930 000), Álex Sala (Córdoba, 1 500 000), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf, 5 500 000)

Kölcsönbe: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina, 500 000)

Kölcsönből vissza: Rémi Oudin (Sampdoria), Giacomo Faticanti (Juve Next Gen), Pablo Rodríguez (Santander), Jusszef Maleh (Empoli)

Távozott: Nicola Sansone (szl.), Ante Rebic (Hajduk Split, i.), Pablo Rodríguez (Lech Poznan, 1 200 000), Federico Baschirotto (Cremonese, 3 000 000), Nikola Krsztovics (Atalanta, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Bologna)

MILAN

Érkezett: Samuele Ricci (Torino, 23 000 000), Luka Modric (Real Madrid, i.), Pietro Terracciano (Fiorentina, i.), Pervis Estupinán (Brighton, 17 000 000), Ardon Jashari (Club Bruges, 36 000 000), Zachary Athekame (Young Boys, 10 000 000), Koni De Winter (Genoa, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Davide Calabria (Bologna), Iszmael Bennaszer (Marseille), Noah Okafor (Napoli), Marco Pellegrino (Huracán), Alexis Saelemaekers (Roma), Yacine Adli (Fiorentina), Tommaso Pobega (Bologna), Lorenzo Colombo (Empoli), Devis Vásquez (Empoli), Álvaro Morata (Galatasaray)

Távozott: Tijjani Reijnders (Manchester City, 55 000 000), Pierre Kalulu (Juventus, k. u. v., 14 300 000), Marco Pellegrino (Boca Juniors, 3 500 000), Alessandro Florenzi (szl.), Luka Jovics (AEK Athén, i.), Davide Calabria (Panathinaikosz, i.), Theo Hernández (Al-Hilal, 25 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, i.), Emerson Royal (Flamengo, 9 000 000), Devis Vásquez (Roma, i.), Malick Thiaw (Newcastle United, 35 000 000), Marko Lazetics (Aberdeen, i.), Noah Okafor (Leeds United, 19 000 000)

Kölcsönbe: Francesco Camarda (Lecce), Tommaso Pobega (Bologna, 1 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa), Filippo Terracciano (Cremonese, 500 000), Warren Bondo (Cremonese, 500 000), Álvaro Morata (Como)

Kölcsönből vissza: Joao Félix (Chelsea), Riccardo Sottil (Fiorentina), Kyle Walker (Manchester City), Tammy Abraham (Roma)

NAPOLI

Érkezett: Luca Marianucci (Empoli, 9 000 000), Kevin De Bruyne (Manchester City, i.), Noa Lang (PSV, 25 000 000), Mathias Ferrante (NovaRomentin, 100 000), Sam Beukema (Bologna, 31 000 000), Miguel Gutiérrez (Girona, 18 000 000)

Kölcsönbe: Lorenzo Lucca (Udinese, 9 000 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Alessio Zerbin (Crotone), Michael Folorunsho (Fiorentina), Alessandro Zanoli (Genoa), Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Jesper Lindström (Everton), Antonio Vergara (Reggiana), Jens Cajuste (Ipswich Town), Valid Cseddira (Espanyol), Victor Osimhen (Galatasaray)

Távozott: Natan (Betis, kölcsön után végleg, 9 000 000 euró), Elia Caprile (Cagliari, kölcsön után végleg, 8 000 000 euró), Gianluca Gaetano (Cagliari, k. u. v., 6 000 000), Victor Osimhen (Galatasaray, 75 000 000), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid, 22 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Marín (Villarreal, 1 000 000), Michael Folorunsho (Cagliari, 500 000), Jesper Lindström (Wolfsburg, 1 500 000), Cyril Ngonge (Torino, 1 000 000), Alessio Zerbin (Cremonese, 250 000), Jens Cajuste (Ipswich Town, 1 200 000), Giovanni Simeone (Torino, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Noah Okafor (Milan), Philip Billing (Bournemouth), Simone Scuffet (Cagliari)

PARMA

Érkezett: Christian Ordónez (Vélez Sarsfield, 8 500 000), Abdoulaye Ndiaye (Troyes, 6 500 000), Matija Frigan (Westerlo, 10 000 000), Oliver Sörensen (Midtjylland, 8 000 000), Mariano Troilo (Belgrano, 7 200 000)

Kölcsönből vissza: Antoine Joujou (Le Havre), Rachid Kouda (Spezia)

Távozott: Drissa Camara (szl.), Yordan Osorio (szl.), Ange-Yoan Bonny (Inter, 23 000 000), Valentin Mihaila (Rizespor, 2 000 000), Simon Sohm (Fiorentina, 15 000 000), Dennis Man (PSV, 8 500 000), Antoine Hainaut (Venezia, 550 000), Giovanni Leoni (Liverpool, 31 000 000)

Kölcsönbe: Rachid Kouda (Spezia)

Kölcsönből vissza: Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Vogliacco (Genoa)

PISA

Érkezett: Isak Vural (Frosinone, 4 500 000), Mateus Lusuardi (Frosinone, 500 000), Simone Scuffet (Cagliari, 900 000), Juan Cuadrado (Atalanta, i.), Henrik Meister (Rennes, k. u. v., 4 000 000)

Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Michel Aebischer (Bologna), M'Bala Nzola (Fiorentina, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Pietro Beruatto (Sampdoria), Nicholas Bonfanti (Bari), Jan Mlakar (Hajduk Split), Francesco Coppola (Vis Pesaro)

Távozott: Nícolas (szl.)

Kölcsönbe: Jan Mlakar (Amiens), Nicholas Bonfanti (Mantova)

Kölcsönből vissza: Leonardo Sernicola (Cremonese), Markus Solbakken (Sparta Praha), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Oliver Abildgaard (Como), Olimpiu Morutan (Ankaragücü)

ROMA

Érkezett: Neil El-Ajnaui (Lens, 23 500 000), Wesley (Flamengo, 25 000 000), Devis Vásquez (Milan, i.)

Kölcsönbe: Evan Ferguson (Brighton, 3 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, 2 500 000), Leon Bailey (Aston Villa, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Mario Hermoso (Leverkusen), Riccardo Pagano (Catanzaro), Edoardo Bove (Fiorentina), Tammy Abraham (Milan), Marash Kumbulla (Espanyol), Ola Solbakken (Empoli), Ebrima Darboe (Frosinone), Luigi Cherubini (Carrarese)

Távozott: Enzo Le Fée (Sunderland, k. u. v., 23 000 000), Samuel Dahl (Benfica, 9 000 000), Nicola Zalewski (Inter, k. u. v., 6 300 000), Mats Hummels (visszavonult), Renato Marin (PSG, ingyen), Leandro Paredes (Boca Juniors, 3 000 000), Ola Solbakken (Nordsjaelland, 950 000), Matteo Plaia (Atalanta U23, 500 000)

Kölcsönbe: Tammy Abraham (Besiktas, 2 000 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, 3 000 000), Mattia Mannini (Juve Stabia), Szaud Abdulhamid (Lens, 500 000), Marash Kumbulla (Mallorca), Luigi Cherubini (Sampdoria)

Kölcsönből vissza: Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexis Saelemaekers (Milan)

SASSUOLO

Érkezett: Tarik Muharemovic (Juve Next Gen, k. u. v., 3 000 000), Patrick Nuamah (Brescia, i.), Jay Idzes (Venezia, 8 000 000), Fali Candé (Venezia, 3 000 000), Nemanja Matics (Lyon, i.)

Kölcsönbe: Sebastian Walukiewicz (Torino, 1 000 000), Ismaël Koné (Marseille, 2 500 000), Arijanet Muric (Ipswich Town), Aster Vranckx (Wolfsburg)

Kölcsönből vissza: Janis Antiste (Nürnberg), Uros Racsics (Braga), Stefano Turati (Monza), Agustín Álvarez (Elche), Andrea Pinamonti (Genoa)

Távozott: Emil Konradsen Ceide (Rosenborg, k. u. v., 1 500 000), Andrei Marginean (FC Dinamo, 250 000), Pedro Obiang (Monza, i.), Andrea Consigli (szl.), Jeremy Toljan (Levante, i.), Uros Racsics (Arisz, 3 000 000)

Kölcsönbe: Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Ruan (Atlético Mineiro)

Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Como), Simone Verdi (Como), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Matteo Lovato (Salernitana)

TORINO

Érkezett: Marcus Pedersen (Feyenoord, k. u. v., 3 500 000), Cristiano Biraghi (Fiorentina, k. u. v., 100 000), Ardian Ismajli (Empoli, i.), Franco Israel (Sporting CP, 4 000 000), Zakaria Abuhlal (Toulouse, 8 000 000)

Kölcsönbe: Tino Anjorin (Empoli), Cyril Ngonge (Napoli, 1 000 000), Giovanni Simeone (Napoli, 1 000 000), Kristjan Asllani (Inter, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Pietro Pellegri (Empoli), Saba Szazonov (Empoli)

Távozott: Yann Karamoh (szl.), Karol Linetty (Kocaelispor, i.), Samuele Ricci (Milan, 23 000 000), Antonio Donnarumma (Salernitana, i.), Antonio Sanabria (Cremonese, 2 500 000)

Kölcsönbe: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, 15 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Amine Salama (Reims), Eljif Elmasz (RB Leipzig), Borna Sosa (Ajax)

UDINESE

Érkezett: Arthur Atta (Metz, k. u. v., 8 000 000), Nicolo Bertola (Spezia, i.), Luca Kjerrumgaard (Odense, 5 000 000), Alessandro Nunziante (Benevento, 1 500 000), Jakub Piotrowski (Ludogorec, 3 000 000), Szaba Goglicsidze (Empoli, 4 000 000), Lennon Miller (Motherwell, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Jagiellonia Bialystok), Vakoun Bayo (Watford)

Távozott: Jaka Bijol (Leeds, 18 000 000), Lazar Szamardzsics (Atalanta, k. u. v., 14 800 000), Lorenzo Lucca (Napoli, 9 000 000), Nehuén Pérez (Porto, k. u. v., 13 300 000), Florian Thauvin (Lens, 6 000 000), Lautaro Giannetti (Antalyaspor, 500 000)

Kölcsönbe: Luca Kjerrumgaard (Watford), Enzo Ebosse (Hellas Verona), Leonardo Buta (Eibar), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese, 1 000 000), Brenner (Cincinnati)

Kölcsönből vissza: Isaak Touré (Lorient)

Lezárva kedden reggel, vastaggal az elmúlt hét átigazolásai.