Futsal: a magyarokat is megbüntette az UEFA a románok miatt félbeszakadt meccsért

Mint ismert, óriási botrány zavarta meg a szeptember 24-i Románia–Magyarország futsal Európa-bajnoki pótselejtező craiovai visszagávóját: néhány román szurkoló ugyanis befutott a pályára, összecsapott a másik szurkolói csoporttal és a biztonságiakkal, majd a magyar válogatott az öltözőbe vonult. A kényszerszünet alatt a román ultrák petárdákat, hanggránátokat is bevetettek, a hatóságok pedig könnygázt használtak a rendbontó ultrák semlegesítésére. A közel félórás szünet után a román ultrák nélkül folytatódott az összecsapás, amely 2–2-es döntetlennel ért véget, így 5–4-es összesítéssel a mieink jutottak ki a kontinenstornára.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, összesen 30 ezer eurós, azaz mintegy 12 millió forintos pénzbüntetést kapott a rendező Románia a craiovai történésekért. Tömeges zavargásért rótta ki a legnagyobb, 15 ezres tételt az UEFA fegyelmi testülete, sporteseményre nem illő üzenetekért, tűzijáték használata miatt és a magyar himnusz megzavarásáért háromszor 5000 eurót kell fizetnie a Román Labdarúgó-szövetségnek.

Az UEFA figyelmeztetésben részesítette a román válogatottat, ugyanakkor szintén „a csapat nem megfelelő viselkedéséért” Magyarország 1200 eurós (480 ezer forintos) pénzbüntetést kapott.

A két csapat első, debreceni meccse miatt is Magyarországot marasztalta el az UEFA: 11500 eurót, azaz 4.6 millió forintot kell fizetnie az MLSZ-nek ugyancsak a játékosok viselkedése, illetve szurkolók transzparensei és a román himnusz megzavarása miatt.