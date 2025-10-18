Mohammed Abu Fani lehet a Ferencváros titkos fegyvere



Már a Klaksvík elleni csúfos Bajnokok Ligája-párharc alkalmával látni lehetett, valami mocorog Mohammed Abu Faniban. A Ferencváros izraeli válogatott középpályása 2023 nyarán érkezett a Maccabi Haifától (a hírek szerint másfél millió euróért), és hamar bizonyította, párját ritkító labdarúgója az NB I-nek. A 2023–2024-es évadban 47 mérkőzésen hat gólt szerzett és 17 gólpasszt adott, majd 2024–2025-ben 44 mérkőzésen négy gólt szerzett és kilencet készített elő. A Cube adatelemző rendszerének mutatói szerint toronymagasan kiemelkedett a magyar bajnokságból: labdabirtoklásban ő volt a liga leghasznosabb középpályása, aki a támadásokat is remekül segítette, valamint hatékony volt védekezésben. Az Európa-liga és a Konferencialiga szintjén is a legszűkebb elithez tartozott a posztján szereplőkhöz viszonyítva, ami jelzi, nemzetközi szinten is értékes futballista – az európai kupaporondon nyújtott teljesítménye miatt kúszott fel a becsült piaci értéke hatmillió euróra a Transfermarktnál.

Csakhogy mintha ő is érezte volna, hogy kiemelkedik a csapatból és a magyar mezőnyből, ez pedig hatással volt a teljesítményére, mentalitására – nem ő az egyetlen ilyen, hozzá hasonlóan remek képességű légiósa az FTC-nek, Adama Traoré vagy Tokmac Nguen esetében is az lehetett az ember érzése, hogy fejben „leeresztett”. Általános kritikaként fogalmazódott meg vele kapcsolatban, hogy öncélúvá vált a játéka, gyakran „rátekeredett” a labdára, visszavetve az akciók kibontakozását. Talán ennek tudható be, hogy az idén tavasszal Robbie Keane vezetőedző irányítása alatt egyre kevesebb lehetőséget kapott, többnyire csereként állt be – le is csökkent a becsült piaci értéke 3.5 millió euróra. Odáig fajult a helyzet, hogy a nyáron egyetlen percet sem játszott, parkolópályára került, és a Ferencváros több középpályást szerződtetett, Gabi Kanikovszki és Ötvös Bence érkezett a helyére. Eközben több híresztelés is szárnyra kelt a 27 éves futballista klubváltásával kapcsolatban – a Maccabi Haifa, meg nem nevezett Championship-csapat, illetve szaúdi együttes érdeklődéséről is írtak külföldön –, mindenesetre az átigazolási időszak zárásakor eldőlt: marad a zöld-fehéreknél.

A vitán felül ragyogó képességű játékosnak egyetlen út maradt: vissza kell nyernie a szakmai stáb bizalmát. Erre kizárólag az NB I-ben van lehetősége, hiszen nem nevezték az Európa-liga-keretbe, legkorábban a ligaszakaszt követően regisztrálhatják – ám ahhoz a Ferencvárosnak az első 24-ben kell végeznie a főtáblán.

Biztató, ahogyan Mohammed Abu Fani visszatért. Az idényben először a DVTK ellen lépett pályára a bajnokságban, együttese többek között az ő remek játékának és Gruber Zsombornak adott gólpasszának köszönhetően mentett kétgólos hátrányból pontot, majd a Paks elleni kiélezett meccsen jelentett sokat a becserélése, a neki jutott 36 percben Alekszandar Pesicset hozta kihagyhatatlan helyzetbe. Aktív volt mindkét mérkőzésen, iparkodott, hogy bejátssza magát: rengeteg térnyerő (progresszív) passz, hosszú átadás, lövés-előkészítés és csel fűződött a nevéhez. Hatalmasat nyerhet a Ferencváros azzal, ha így folytatja, jócskán bővülhetnek Robbie Keane variációs lehetőségei, ha fejben talán már máshol járó játékosa ismét motiváltan készül a meccsekre.

Nem lenne meglepő, ha az Újpest elleni vasárnapi derbin is szerepet kapna, igaz, az MLSZ és az NSMI magyar- és fiatalszabálya, illetve ajánlása a formájától függetlenül hatással lehet játékpercei mennyiségére.