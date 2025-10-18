Úszás: a GYÚSE az utánpótlás egyik legeredményesebbje

A rövid pályás idény még csak most jön, az ötvenes medencében rendezett ob-ken azonban már úgy jutottak túl a győri úszók, hogy összteljesítményüknek köszönhetően az utánpótlás legjobbjának bizonyult klubjuk, a GYÚSE. Okkal értékelt hát elégedetten a vezetőedző, Petrov Árpád, amikor helyzetjelentést kértünk tőle az októberi folytatás előtt.

„Nagyon jó csapatunk van, sokan is vagyunk, szokatlanul sokan, csoportonként legalább húszan dolgoznak együtt több edzővel, s

hála istennek megtehetjük, hogy sok pályán készüljünk

– foglalta össze bevezetésképpen a lényeget a szakember, aki hozzáfűzte, hogy a nagy számok kellő csapatdinamikát hoznak magukkal, a vonzerő pedig olyan formában is jelen van, hogy a környező települések mellett távolabbról is érkeznek hozzájuk fiatalok.

„Sokan ideköltöznek, említhetem Szombathelyt, Sárvárt, Keszthelyt, Pápát, de éppenséggel Kolozsvárról, Temesvárról, Nagyváradról is jönnek magyarok, hogy nálunk eddzenek – mondta. - Sikerült gyümölcsöző viszonyt kialakítani az iskolákkal,

leginkább a középiskolákkal van különlegesen jó kapcsolatunk, ami szerintem Magyarországon egyedülálló.

Az úszást mindenki támogatja, vannak olyan gyerekeink is, akik itt az ország top tízbe tartozó gimnáziumaiba járnak, és mellette tudnak heti húsz-huszonöt órát edzeni. Örülünk az intézmények támogatásának, azok pedig örülnek, hogy példaképeket adunk. Miközben azt hallani, hogy Magyarországon nem lehet az egyetem mellett sportolni, nálunk a Széchenyi István Egyetem egyszerűen várja, hogy küldjünk még több fiatalt. Szerencsére nekünk egyetemistáink is vannak, akik a tanulás mellett úsznak, mint például a sokszoros országos bajnok Sebestyén Dalma, aki már a második diplomájánál tart, mellette pedig járt három olimpián...”

A minőséghez tegyük hozzá a mennyiséget is – akasztottuk meg a vezetőedzőt a kérdésünkkel: mekkora gyereksereget fed le az utánpótlás-korosztály az UNI Győrnél?

Száz-százhúsz gyerek van a versenyzői csoportokban, s hét-nyolc edzővel dolgozunk

a 2017-es EYOF-ra épült, nagyon szépen karbantartott, modern Aqua Sportközpontban, ahol tízpályás, ötvenes medencében edzünk, de van harminchármas és tanmedence is a létesítményben. Nincs külön értéksorrend a korosztályos ob-k között, a perspektíva a fontos, próbáljuk megnézni azt, hogy ki hol lesz öt év múlva. Annak örülünk persze, ha valaki jelenlegi teljesítményével király a békák, a cápák, a gyermekek, a serdülők vagy az ifik között, de leginkább azt szeretnénk, hogy mindez a felnőtt eredményeknek ágyazzon meg.”

Itt van az ősz, jön a rövid pályás időszak...

„Hazai és nemzetközi versenyek sora következik. Most megyünk Plzenbe, a cseh nagydíjra, aztán Sopron jön, majd nálunk lesz regionális bajnokság, aztán a rövid pályás felnőtt, illetve utánpótlás ob, egy olaszországi és egy németországi verseny, december közepén pedig

a Győr Opennel zárjuk az évet. Európa egyik legnagyobb utánpótlás-versenye a miénk, tavaly is 850 versenyző indult

– részletezte a még hátralevő 2025-ös programot Petrov Árpád, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni legfőbb támogatóik fajsúlyos jelenlétét az egyesület életében.

„Az egyetem és az önkormányzat nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk, szerepvállalásuk nagyon fontos, de az Aqua Sportközpont fenntartója, a Győr Projekt Kft. támogatása is álomszerű” – szögezte le a vezetőedző.

(Kiemelt képünk fotósa: Máj Tamás)