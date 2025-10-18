Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Buchan nyert; Michelisz 11. az első dél-koreai versenyen

2025.10.18. 10:09
Buchan magabiztos győzelmet aratott az első futamon (Fotó: x/TCR_Series)
verseny Michelisz Norbert TCR World Tour Dél-Korea Hyundai
Joshua Buchan aratott győzelmet a TCR World Tour dél-koreai versenyhétvégéjének első futamán. Mögötte Esteban Guerrieri és Thed Björk ért célba, míg Michelisz Norbert 11. lett.

Egy hónap szünet után folytatódott a TCR World Tour idei kiírása, a mezőny Ausztrália után Dél-Koreába utazott, ahol a pénteki szabadedzésekkel vette kezdetét a versenyhétvége programja. A nyitányon hazai versenyző került az élre, de a folytatásban már az állandó mezőny tagjai voltak a leggyorsabbak. Az élen Thed Björk zárt, akit Joshua Buchan és Santiago Urrutia követett, míg az első ötös sorát Esteban Guerrieri és Mikel Azcona zárta. 

Az egyéni összetettet vezető Yann Ehrlacher a hatodik, míg a magyar versenyző, Michelisz Norbert a 12. helyről várta a közép-európai idő szerint szombat hajnalban rendezett időmérőt. Noha a leggyorsabb Björk szerezte meg, a pole pozícióból a mögötte záró Buchan várhatta a piros lámpák kialvását a kissé vizes pályán, míg a svéd Ehrlacher és Ma Csing-hua mögé a negyedik helyre szorult vissza a szabálysértése miatt. 

Az ötödik rajtkockát Urrutia foglalhatta el, míg a Hyundai versenyzői közül Mikel Azcona a tizedik, Néstor Girolami a tizenegyedik, míg a jó rajtban bízó, és előrelépni kívánó Michelisz a tizennegyedik pozícióból indult. 

Buchan jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte Ehrlacher fordult el, Urrutia a harmadik helyre jött fel, majd Ma és Guerrieri sorolt be az első ötösben, Björk visszaesett a hetedik pozícióba, míg Michelisz előrejött a 12. helyre.  

A következő körökben a hatodik helyért folyt nagy küzdelem: Guerreri Björköt és Junesung Parkot is megelőzte, majd mögötte a svéd és a hazai pályán versenyző kettős cserélt kétszer is pozíciót egymással. Az argentin pilóta ugyanakkor nem állt meg a hatodik helyen, rövid idő alatt további két helyet javított, majd Ehrlacher-t vette célkeresztbe. Guerrieri magával vitte Björköt is, és a duó az addig másodikként haladó franciát is levadászta, így már csak Buchan volt előttük. Hátrébb Michelisz eközben egy helyet lépett előre, így bő tíz perccel és egy körrel a vége előtt a 11. volt. 

A folytatásban az jelentette a fő kérdést, hogy Guerrieri vajon képes-e olyan tempót diktálni, hogy utolérje Buchant még a verseny vége előtt, de az ausztrált már senki sem tudta megállítani, és magabiztos győzelmet aratott. Az argentin csaknem 6 másodperc hátránnyal szelte át a célvonalat, míg a harmadik Björk lett. Negyedikként Ehrlacher ért célba, majd Urrutia, Aurélien Comte, Ignacio Montenegro, Borkovic, Ma és Azcona zárta az első tízes sorát. Michelisz a 11. pozícióban zárt. 

Folytatás vasárnap 3 óra 55 perckor a második versennyel. 


 

 

