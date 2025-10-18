NHL: sorozatban negyedszer nyert a Detroit

Detroitban a Red Wings nagyon szoros meccset játszott a Tampa Bay Lightninggal, olyannyira, hogy három harmadnyi játék után nem is bírtak egymással a csapatok – jöhetett a hosszabbítás, ahol a hazai csapat Dylan Larkin révén betalált, ezzel a Detroit 2–1-re megnyerte az összecsapást. A Red Wings nagy szériában: sorozatban negyedik meccsét nyerte meg az alapszakaszban.

A játéknap legizgalmasabb meccsét Chicagóban rendezték, ahol a Blackhawks az első harmad után már 2–0-ra vezetett a Vancouver Canucks ellen, mégsem tudta megnyerni az összecsapást. A vendégek a második harmadban egyenlítettek, majd miután a folytatásban nem született gól, jöhetett a szétlövés – itt pedig már a „kenusok” voltak pontosabbak, egyszer találtak a kapuba Brock Boeser révén, miközben a Chicago egyszer sem, így ez is elégnek bizonyult a vancouveri győzelemhez.

NHL

ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Tampa Bay Lightning 2–1 – h. u.

Washington Capitals–Minnesota Wild 5–1

Chicago Blackhawks–Vancouver Canucks 2–3 – szétlövéssel

Utah Mammoth–San Jose Sharks 6–3