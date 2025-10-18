NS-jótékonyság: amerikai veterán birkózók a Bethesda kórházban
A Wrestling For Peace 2025 globális kampány keretében a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) és az Amerikai Birkózószövetség összefogott, hogy a tatabányai veterán-vb idején közösen meglátogassák a Bethesda Gyermekkórház kis betegeit.
A tengerentúli válogatott tagjait az MBSZ nemzetközi kapcsolatokért és protokollért felelős igazgatója, Ali Csilla, valamint főtitkára, Rögler Gábor kísérte el. A vendégek nem érkeztek üres kézzel: számos ajándék, rengeteg plüssállatka mellett 5000 dollárt is adományoztak, amelyet a kórház hat hónapnyi kutyaterápiára és új műtéti ruhák vásárlására fordít majd.
