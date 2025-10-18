Hatodik a magyar mixváltó a triatlon-világbajnokságon

Szoros és izgalmas versenyt hozott az U23/junior vegyes váltó a wollongongi triatlon-vb-n, amelyben sokáig a magyar csapat is harcban volt az éremért. Kropkó Márta jól kezdett, végig az élmezőnyben haladt, a tíz legjobb váltó nagyjából egyszerre esett túl az első váltáson, a mieink is köztük voltak. Kovács Gyula is magabiztos teljesítményt nyújtott, a tíz tagú csoportból elsőként szállt le futni, és az egy napja a juniort megnyerő francia Tristan Douchéval csatázott az élen, amikor elérkezett a második váltás.

Szalai Fanni szokásának megfelelően erős úszással kezdett, öten jöttek ki a vízből szinte egyszerre, de később néhányan még visszazárkóztak rájuk. Ritkán alakul ennyire szorosan ez a versenyszám, most viszont minimális időkülönbségek alakultak ki a záró emberekig.

A mezőny egyik legkiválóbb képességű úszójaként Kropkó Márton ezúttal is kimagasló teljesítményt nyújtott az óceánban, de aztán sajnos nem tudta gyors mozdulattal levenni a neoprénjét, így négyen is eltávolodtak tőle. Az angol, ausztrál, holland, francia négyes a hat-hét másodperces előnyből a kerékpáros résztáv végére közel félpercest csinált. Fiatal U23-as vb-ezüstérmesünkre az amerikai és az olasz váltó is felért, Euan De Nigro megelőzte őt, Braxton Legget viszont sikerült maga mögött tartania, így a 6. helyen hozta be a magyar váltót a 19 indulóból álló futamban.

A mixváltó dobogója a legutóbbi vb-hez képest teljesen kicserélődött, míg tavaly a francia, német, magyar trió ünnepelhetett éremmel a nyakában, ezúttal a brit, holland, ausztrál váltók szerepeltek a legjobban. Az U23-as egyéni versenyt megnyerő Oliver Conway már a második aranyérmét gyűjtötte be Wollongongban.

Szintén szombaton került sor a paratriatlonosok világbajnoki megméretésére is, Mocsári Bencének a PTS5-ös kategóriában drukkolhattunk. A paralimpiai 5. magyarnak kicsit visszafogottabban sikerült a vb, a 8. helyen zárt.

Vasárnap jön az év egyik legjobban várt napja, a világbajnoki sorozat döntő futama a felnőtteknek. A női verseny – magyar idő szerint – 5 órakor veszi kezdetét, a férfiak Dévay Márkkal és Lehmann Csongorral a mezőnyben 8 órakor rajtolnak el.

Triatlon-világbajnokság, Wollongong

U23/junior vegyes váltó

Világbajnok: Nagy-Britannia (Bethany Cook, Alex Robin, Millie Breese, Oliver Conway) 1:07:58 óra

2. Hollandia (Barbara de Koning, Gjalt Panjer, Robin Dreijling, Mitch Kolkman) 1:08:02 óra

3. Ausztrália (Richelle Hill, Oscar Wootton, Tara Sosinski, Brayden Mercer) 1:08:14 óra

…

6. MAGYARORSZÁG (Kropkó Márta, Kovács Gyula, Szalai Fanni, Kropkó Márton) 1:08:51 óra



Paratriatlon

Férfi PTS5

Világbajnok: Chris Hammer (Egyesült Államok) 58:32 perc

2. Jack Howell (Ausztrália) 59:00 perc

3. Martin Schultz (Németország) 59:22 perc

…

8. Mocsári Bence 1:01:40 óra

