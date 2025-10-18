Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: 90 milliós támogatást kapott a Mosonmagyaróvár

2025.10.18. 10:37
Fotó: MKC
Márciusban negyvenmillió forint visszatérítendő működési támogatást kért, most további kilencvenmillió forintos segítségért fordult a női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár a város önkormányzatához. A kért összeget meg is kapta a klub – írta meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Hírportál.

A Kisalföld számolt be arról, hogy márciusban negyvenmillió forint visszatérítendő működési támogatást kért Gáspár Botond András, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület elnöke a mosonmagyaróvári önkormányzatától, és újabb támogatásért fordult a klub a városhoz.

Mint írták, Gáspár Botond András kérelmében előadta, hogy a Magyar Kézilabda-szövetség elnökségének határozata alapján a sportszervezetek számára jóváhagyott teljes működési típusú támogatás legfeljebb negyven százalékáig volt lehetőség igazolási- és támogatási kérelmet benyújtani idén augusztus végéig. Szeptembertől az igazolási- és támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét minden sportszervezet számára letiltják. Ezek alapján a sportegyesület a számára megítélt összeg negyven százalékát kapta meg eddig idén, illetve ezen felül további 95 109 147 forint Tao támogatásra jogosult. Tekintettel arra, hogy a szervezet finanszírozása nagyrészt a Tao támogatásból biztosított, így ez a döntés ellehetetleníti a működést. Az utánpótlás-nevelés, a fiatalok sportolási lehetősége továbbra is kiemelt fontosságú, ezért 90 millió forint visszatérítendő működési támogatást kért az egyesület az átmeneti likviditási gondjai megoldására.

A mosonmagyaróvári képviselők 14 igennel meg is szavazták a támogatást a klubnak, amely előreláthatólag 2026. március 31. napjáig fizetné vissza az összeget.

 

