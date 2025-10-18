Közeleg a kerek évforduló – 2015 decembere óta vár az újabb derbigyőzelemre az Újpest



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 10. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT



MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Az eddigi 25 élvonalbeli összecsapásuk alapján elsöprő a fővárosiak fölénye: 15 diadal, 7 döntetlen és mindössze 3 vereség.

♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezekből 5-öt nyertek meg a budapesti kék-fehérek és csak 2-t a nyíregyháziak.

♦ Az előző bajnokságban rendre az éppen aktuális hazai csapat győzött: az MTK mind a kétszer 3–0-ra, tavaly novemberben a Nyíregyháza 2–0-ra. A 2009-től lejátszott 8 NB I-es meccsükön – 3 döntetlen és 4 vereség mellett – ez volt a Szpari egyetlen diadala a kék-fehérek ellen.

♦ Amikor az MTK volt a pályaválasztó, az NB I-ben 10 hazai győzelem, 1 döntetlen és 2 szabolcsi siker született, a gólkülönbség 30–5 a kék-fehérek javára. Vendéggyőzelemre ebben a párharcban 1981-ben és 2008-ban volt példa, mind a kétszer 1–2-es eredménnyel. A Szpari a legutóbbi 4 alkalommal egyetlen gólra sem volt képes a Hungária körúton.

♦ Az MTK a bajnokság leghullámzóbb teljesítményt nyújtó csapata: volt már egymást követő ötgólos különbségű győzelme és veresége, a Kisvárda 4–0-s lelépése után pedig legutóbb 3–1-re maradt alul az abszolút újonc Kazincbarcika vendégeként – így megszakadt a háromfordulós győzelmi sorozata.

♦ A Nyíregyháza az előző körben hátrányból 3–1-re verte meg a ZTE-t, ezzel véget vetett a 4 fordulón át tartó nyeretlenségi szériájának (2 iksz, 2 vereség). Szabó István csapata holtversenyben a legtöbb gólt kapta (18) és egálban a második legrosszabb a gólkülönbsége (–5).

♦ Házigazdaként magasan a fővárosi kék-fehérek szerezték eddig a legtöbb pontot (10) – igaz, a mezőnyből a legtöbb meccset játszották otthon, 6-ot, a mérlegük 3–1–2.

♦ A Szpari mind a 4 idegenbeli bajnoki meccsén kapott gólt, egyszer azonban, Győrben nem talált be. A vendégmérlege 1–1–2, legutóbb ikszelt Újpesten (2–2).



PAKSI FC–DEBRECENI VSC

♦ Ez lesz a 46. NB I-es találkozójuk, és bár az elmúlt években a tolnai zöld-fehérek a sikeresebbek, az örökmérleg még mindig a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 9 paksi siker, 17 döntetlen és 19 Loki-győzelem.

♦ Az előző 7 találkozójukból a Loki csupán egyet tudott megnyerni: 2023 novemberében hazai pályán Vajda Botond találatával 1–0-ra. A 2024–2025-ös kiírásban előbb a Nagyerdőben 5–0-ra, majd otthon 4–3-ra győzött a Paks, májusban Debrecenben pedig úgy végeztek 0–0-ra, hogy a tolnaiak Szappanos Péter kiállítása miatt a 72. perctől emberhátrányban játszottak.

♦ Az atomvárosban abszolút kiegyenlített a mérleg, 11 döntetlen mellett mind a két csapat 6-szor diadalmaskodott. A gólkülönbség 30–29 a Lokinak, amely legutóbb 2022 márciusában, David Babunszki találatával (1–0) nyert idegenben a zöld-fehérek ellen. Az azóta lejátszott 5 találkozón felváltva jöttek a paksi győzelmek (3) és az ikszek (2). Februárban egy 7 találatot hozó mérkőzésen úgy nyert egy góllal Bognár György együttese, hogy a hazaiaktól Könyves Norbert, a vendégektől Maurides duplázott. Ma már egyikük sincs akkori klubjánál.

♦ Ellentétes úton járnak a csapatok, hiszen amíg átlagban a Paks meccsein esett a legtöbb gól (4.22), addig a Debrecenén a legkevesebb (2.5).

♦ A Paks a mezőny egyetlen veretlen csapataként (5 diadal, 4 iksz) a legtöbb rúgott góllal (24) és egálban a legjobb gólkülönbséggel (+10) áll a tabella élén. Ennél jobban 2014 őszén, Csertői Auréllal a kispadon rajtolt, amikor 9 forduló után 6 győzelemmel és 3 döntetlennel állt, majd első vereségét a következő körben a KTE-től szenvedte el. Végül akkor az 5. helyen zárta a bajnokságot.

♦ A DVSC úgy kezdte a 3. helyről a fordulót, hogy az előző 3 bajnokiján veretlen maradt (1 győzelem, 2 iksz), legutóbb otthon előnyből hagyott elveszni 2 pontot az ETO ellen (1–1).

♦ Az atomvárosiak otthoni mérlege 2 győzelem és 2 döntetlen. Mind a 4 hazai meccsükön értek el gólt a 80. perc után, ráadásul úgy, hogy 2-szer hátrányból egyenlítettek, legutóbb a Puskás Akadémia ellen pedig fordítottak (3–2).

♦ A Loki látogatóként remekel ezen az őszön, hiszen még nem kapott ki (3 siker, 2 iksz), és a 15 pontjából 11-et idegen stadionokban gyűjtött be.



ETO FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Nyolcvanhét élvonalbeli mérkőzés után az örökmérleg erősen a hazaiak felé billen: 44 ETO-siker, 22 iksz, 21 diósgyőri győzelem. A gólátlag elég magas, 3.1/mérkőzés.

♦ Áprilisban Miskolcon 4–2-re nyert az ETO, amivel megszakította a Diósgyőr ellen a tétmeccseket tekintve nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatát (3 iksz, 5 vereség). Ezek közül 2021 és 2023 között négyet játszottak az NB II-ben, melyeken 3 DVTK-siker és 1 döntetlen született.

♦ Győrben elsöprő a zöld-fehérek dominanciája: 41-ből 30-szor küldték haza vereséggel a diósgyőrieket, akik 7 döntetlen mellett, csak 5-ször tudtak győzni a Rába partján: 3-szor még az 1970-es években, majd 2005-ben és legutóbb tavaly decemberben, amikor 4–0-s vezetés után nyertek 4–3-ra a vendég piros-fehérek. A győri csapat az azóta lejátszott 24 bajnokiján csak az FTC-vel szemben maradt alul, mégpedig kétszer.

♦ Az eddig a második legkevesebb gólt kapó (10) ETO az FTC elleni hazai vereséget követően csak egy szerencsés tizenegyessel ért el döntetlent Debrecenben (1–1). Így mindössze egy pontot gyűjtött az előző 2 fordulóban, amire legutóbb az előző bajnokság legvégén volt példa.

♦ A Diósgyőr játszotta a legtöbb döntetlent a bajnokságban, 5-öt, viszont a ZTE-vel egálban a legkevesebb győzelmet tudja felmutatni – még az 5. fordulóban Nyíregyházáról vitte haza a három pontot (4–1).

♦ A győrieket 1–1–1-es mérleggel a hazai pályán legkevesebb pontot (4) gyűjtő csapatok között találjuk – igaz, stadionjuk gyepének gombás fertőzése miatt még csak 3-szor játszottak otthon.

♦ A DVTK a második legtöbb gólt kapta idegenben, 12-t, vendégként a mérlege 1–1–3. Figyelemre méltó azonban, hogy az FTC otthonából döntetlennel tért haza, sőt, a 90. percig még nyerésre állt (2–2).



VASÁRNAP



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A két újonc az NB I-ben még sosem mérkőzött meg egymással.

♦ A másodosztályban a 2017–2018-as és a 2024–2025-ös idényben találkoztak, háromszor is 1–1-re végeztek, 2018 májusában pedig Putnokon 3–1-re nyert a Kazincbarcika.

♦ 2014–2015-ben az NB III Keleti csoportjában meccseltek, mindkétszer az aktuális hazai csapat győzött, a Barcika 1–0-ra, a Kisvárda 2–0-ra.

♦ Az Újpest után egy másik fővárosi együttes, az MTK ellen szerezte meg legutóbb története második NB I-es győzelmét a Barcika (3–1), ennek ellenére a mezőny legrosszabb gólkülönbségével (–9) az utolsó előtti helyen áll.

♦ A Kisvárda két, nullára elvesztett bajnokija után legutóbb a DVTK ellen, már újra Révész Attila sportigazgatóval a kispadon visszatalált a győzelem útjára, sőt, az ősz során másodszor tudott lehozni egy bajnokit kapott gól nélkül (1–0).

♦ A hazai meccseit továbbra is Mezőkövesden játszó Barcika a 7 pontjából 6-ot pályaválasztóként zsebelt be, ezzel az ETO-val holtversenyben a legkevesebb gólt kapva (3) a mezőny első felében foglal helyet az otthoni táblázaton.

♦ A Várda házon kívül egy ponttal többet gyűjtött, mint otthon (7, illetve 6), a mérlege 2–1–1. Az egyetlen vereségét épp legutóbb, az MTK-tól szenvedte el (0–4).



ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Bár a tavasszal véget ért idényben a felcsútiak otthon kétszer is 2–1-re legyűrték a zalaiakat, összességében 18 élvonalbeli találkozó után mégis a ZTE az eredményesebb a párharcban, hiszen 8-szor győzött 4 döntetlen és 6 Puskás Akadémia-siker mellett.

♦ A legutóbbi 9 találkozójukból csupán 1 lett döntetlen, 2023 szeptemberében a ZTE Arénában (1–1), ezen kívül mindkét csapat 4 diadalt aratott.

♦ Egerszegen a tavaly novemberi, meglepetésszerű 4–2-es hazai sikernek köszönhetően minimális különbséggel a zalaiak felé billen a mérleg, hiszen 4-szer nyertek a kék-fehérek, míg a döntetlenek és a Puskás Akadémia-győzelmek száma 3. A felcsútiaknak mostanáig utoljára 2022 szeptemberében sikerült mind a három pontot elvinniük a ZTE Arénából (1–2).

♦ Az előző 5 bajnokijából 4-et elbukott a Zalaegerszeg, legutóbb előnyről, éppen a rivális Nyíregyháza otthonában (1–3), így az utolsó helyre csúszott vissza, a formatáblázaton pedig utolsó előtti.

♦ A Puskás Akadémia az előző 5 bajnokiján képtelen volt győzni (2 iksz, 3 vereség), így övé most a leghosszabb nyeretlenségi széria, egyben Hornyák Zsolté a mezőny legrosszabb formában lévő csapata.

♦ A ZTE 1–2–2-es mérleggel a középmezőnyben van az otthoni táblázaton, az egyetlen hazai győzelme az ötödik próbálkozásra, az újonc Kazincbarcika ellen jött össze és mindjárt kiütésesre sikerült (5–0).

♦ A felcsútiak eddig közepes teljesítményt nyújtottak házon kívül, a mérlegük 1–1–2. Az ősz folyamán legyőzték az FTC-t, de legutóbb vezetésről a hajrában kapott gólokkal 3–2-re alulmaradtak Pakson.



ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC

♦ A 245. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 302.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben egyre jelentősebb a ferencvárosiak fölénye: 61 újpesti siker, 63 döntetlen, 120 FTC-diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis két hónap híján 10 évvel ezelőtt, azaz 3599 napja tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 28 derbin 22 FTC-siker és 6 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és az idén áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 30 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.

♦ A lila-fehérek az előző bajnokságban 1–0-ra, majd 2–0-ra kaptak ki az Üllői úton, otthon pedig 0–0-t értek el, így már zsinórban 6 bajnokin gólképtelenek a zöld-fehérekkel szemben, miközben 13 gólt kaptak. Az NB I-ben máig utolsó derbis bajnoki találatukat 2023. május 1-jén a Szusza Ferenc Stadionban a már visszavonult Simon Krisztián szerezte, aki a 93. percben szépített 2–3-ra.

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a Megyeri úton eddig 82 bajnoki derbit rendeztek, ezeken minimális különbséggel állnak jobban a zöld-fehérek, a mérleg a tavaly decemberi 0–0-val immár: 28 FTC-győzelem, 27 döntetlen, 27 újpesti siker. A legutóbbi lila-fehér diadal több mint 11 éve jött össze Újpesten: 2014. szeptember 21-én Dusan Vasziljevics és Simon Krisztián góljával 2–1-re győztek a IV. kerületiek. Azóta 4 döntetlen mellett 8-szor nyert a Ferencváros a Szusza Ferenc Stadionban.

♦ Az Újpest a legutóbbi 4 fordulóban képtelen volt győzni: 2 vereségét 2 döntetlen követte. A DVTK-éval egálban ez most a leghosszabb nyeretlenségi sorozat az élvonalban.

♦ Az FTC a Puskás Akadémiától elszenvedett veresége óta felváltva nyert (idegenben), illetve ikszelt (otthon) a bajnokságban. A legkevesebb gólt kapta (8), és holtversenyben a legjobb a gólkülönbsége (+10). A góllövőlistát két csatára, Varga Barnabás és Gruber Zsombor vezeti egyaránt 6 góllal, ők fejenként csapatuk találatainak egyharmadát szállították.

♦ A lila-fehérek házigazdaként a nyitányon legyőzték a Diósgyőrt, az azt követő 4 találkozójukon viszont már csak egy pontot kapartak össze a Megyeri úton, azt is legutóbb a Nyíregyháza ellen (2–2).

♦ A Ferencváros kétszer annyi pontot zsákmányolt eddig látogatóként (10), mint a saját stadionjában (5). Az 1. fordulóban 1–1-et játszott az MTK otthonában, majd 3 vidéki helyszínről is többgólos győzelemmel tért haza.



LABDARÚGÓ NB I

A 10. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 18., szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport). Vezeti: Erdős József

Október 19., vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 9 5 4 – 24–14 +10 19 2. Ferencváros 8 4 3 1 18– 8 +10 15 3. Debreceni VSC 9 4 3 2 12–11 +1 15 4. MTK Budapest 9 4 1 4 18–16 +2 13 5. Kisvárda 8 4 1 3 8–13 –5 13 6. ETO FC 8 3 4 1 16–10 +6 13 7. Puskás Akadémia 9 3 2 4 12–15 –3 11 8. Újpest FC 9 2 3 4 12–12 0 9 9. Nyíregyháza 9 2 3 4 13–18 –5 9 10. Diósgyőri VTK 9 1 5 3 12–17 –5 8 11. Kazincbarcika 8 2 1 5 9–18 –9 7 12. Zalaegerszegi TE 9 1 4 4 16–18 –2 7

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.