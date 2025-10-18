Közeleg a kerek évforduló – 2015 decembere óta vár az újabb derbigyőzelemre az Újpest
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 10. FORDULÓJA ELÉ
SZOMBAT
MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
♦ Az eddigi 25 élvonalbeli összecsapásuk alapján elsöprő a fővárosiak fölénye: 15 diadal, 7 döntetlen és mindössze 3 vereség.
♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezekből 5-öt nyertek meg a budapesti kék-fehérek és csak 2-t a nyíregyháziak.
♦ Az előző bajnokságban rendre az éppen aktuális hazai csapat győzött: az MTK mind a kétszer 3–0-ra, tavaly novemberben a Nyíregyháza 2–0-ra. A 2009-től lejátszott 8 NB I-es meccsükön – 3 döntetlen és 4 vereség mellett – ez volt a Szpari egyetlen diadala a kék-fehérek ellen.
♦ Amikor az MTK volt a pályaválasztó, az NB I-ben 10 hazai győzelem, 1 döntetlen és 2 szabolcsi siker született, a gólkülönbség 30–5 a kék-fehérek javára. Vendéggyőzelemre ebben a párharcban 1981-ben és 2008-ban volt példa, mind a kétszer 1–2-es eredménnyel. A Szpari a legutóbbi 4 alkalommal egyetlen gólra sem volt képes a Hungária körúton.
♦ Az MTK a bajnokság leghullámzóbb teljesítményt nyújtó csapata: volt már egymást követő ötgólos különbségű győzelme és veresége, a Kisvárda 4–0-s lelépése után pedig legutóbb 3–1-re maradt alul az abszolút újonc Kazincbarcika vendégeként – így megszakadt a háromfordulós győzelmi sorozata.
♦ A Nyíregyháza az előző körben hátrányból 3–1-re verte meg a ZTE-t, ezzel véget vetett a 4 fordulón át tartó nyeretlenségi szériájának (2 iksz, 2 vereség). Szabó István csapata holtversenyben a legtöbb gólt kapta (18) és egálban a második legrosszabb a gólkülönbsége (–5).
♦ Házigazdaként magasan a fővárosi kék-fehérek szerezték eddig a legtöbb pontot (10) – igaz, a mezőnyből a legtöbb meccset játszották otthon, 6-ot, a mérlegük 3–1–2.
♦ A Szpari mind a 4 idegenbeli bajnoki meccsén kapott gólt, egyszer azonban, Győrben nem talált be. A vendégmérlege 1–1–2, legutóbb ikszelt Újpesten (2–2).
PAKSI FC–DEBRECENI VSC
♦ Ez lesz a 46. NB I-es találkozójuk, és bár az elmúlt években a tolnai zöld-fehérek a sikeresebbek, az örökmérleg még mindig a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 9 paksi siker, 17 döntetlen és 19 Loki-győzelem.
♦ Az előző 7 találkozójukból a Loki csupán egyet tudott megnyerni: 2023 novemberében hazai pályán Vajda Botond találatával 1–0-ra. A 2024–2025-ös kiírásban előbb a Nagyerdőben 5–0-ra, majd otthon 4–3-ra győzött a Paks, májusban Debrecenben pedig úgy végeztek 0–0-ra, hogy a tolnaiak Szappanos Péter kiállítása miatt a 72. perctől emberhátrányban játszottak.
♦ Az atomvárosban abszolút kiegyenlített a mérleg, 11 döntetlen mellett mind a két csapat 6-szor diadalmaskodott. A gólkülönbség 30–29 a Lokinak, amely legutóbb 2022 márciusában, David Babunszki találatával (1–0) nyert idegenben a zöld-fehérek ellen. Az azóta lejátszott 5 találkozón felváltva jöttek a paksi győzelmek (3) és az ikszek (2). Februárban egy 7 találatot hozó mérkőzésen úgy nyert egy góllal Bognár György együttese, hogy a hazaiaktól Könyves Norbert, a vendégektől Maurides duplázott. Ma már egyikük sincs akkori klubjánál.
♦ Ellentétes úton járnak a csapatok, hiszen amíg átlagban a Paks meccsein esett a legtöbb gól (4.22), addig a Debrecenén a legkevesebb (2.5).
♦ A Paks a mezőny egyetlen veretlen csapataként (5 diadal, 4 iksz) a legtöbb rúgott góllal (24) és egálban a legjobb gólkülönbséggel (+10) áll a tabella élén. Ennél jobban 2014 őszén, Csertői Auréllal a kispadon rajtolt, amikor 9 forduló után 6 győzelemmel és 3 döntetlennel állt, majd első vereségét a következő körben a KTE-től szenvedte el. Végül akkor az 5. helyen zárta a bajnokságot.
♦ A DVSC úgy kezdte a 3. helyről a fordulót, hogy az előző 3 bajnokiján veretlen maradt (1 győzelem, 2 iksz), legutóbb otthon előnyből hagyott elveszni 2 pontot az ETO ellen (1–1).
♦ Az atomvárosiak otthoni mérlege 2 győzelem és 2 döntetlen. Mind a 4 hazai meccsükön értek el gólt a 80. perc után, ráadásul úgy, hogy 2-szer hátrányból egyenlítettek, legutóbb a Puskás Akadémia ellen pedig fordítottak (3–2).
♦ A Loki látogatóként remekel ezen az őszön, hiszen még nem kapott ki (3 siker, 2 iksz), és a 15 pontjából 11-et idegen stadionokban gyűjtött be.
ETO FC–DIÓSGYŐRI VTK
♦ Nyolcvanhét élvonalbeli mérkőzés után az örökmérleg erősen a hazaiak felé billen: 44 ETO-siker, 22 iksz, 21 diósgyőri győzelem. A gólátlag elég magas, 3.1/mérkőzés.
♦ Áprilisban Miskolcon 4–2-re nyert az ETO, amivel megszakította a Diósgyőr ellen a tétmeccseket tekintve nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatát (3 iksz, 5 vereség). Ezek közül 2021 és 2023 között négyet játszottak az NB II-ben, melyeken 3 DVTK-siker és 1 döntetlen született.
♦ Győrben elsöprő a zöld-fehérek dominanciája: 41-ből 30-szor küldték haza vereséggel a diósgyőrieket, akik 7 döntetlen mellett, csak 5-ször tudtak győzni a Rába partján: 3-szor még az 1970-es években, majd 2005-ben és legutóbb tavaly decemberben, amikor 4–0-s vezetés után nyertek 4–3-ra a vendég piros-fehérek. A győri csapat az azóta lejátszott 24 bajnokiján csak az FTC-vel szemben maradt alul, mégpedig kétszer.
♦ Az eddig a második legkevesebb gólt kapó (10) ETO az FTC elleni hazai vereséget követően csak egy szerencsés tizenegyessel ért el döntetlent Debrecenben (1–1). Így mindössze egy pontot gyűjtött az előző 2 fordulóban, amire legutóbb az előző bajnokság legvégén volt példa.
♦ A Diósgyőr játszotta a legtöbb döntetlent a bajnokságban, 5-öt, viszont a ZTE-vel egálban a legkevesebb győzelmet tudja felmutatni – még az 5. fordulóban Nyíregyházáról vitte haza a három pontot (4–1).
♦ A győrieket 1–1–1-es mérleggel a hazai pályán legkevesebb pontot (4) gyűjtő csapatok között találjuk – igaz, stadionjuk gyepének gombás fertőzése miatt még csak 3-szor játszottak otthon.
♦ A DVTK a második legtöbb gólt kapta idegenben, 12-t, vendégként a mérlege 1–1–3. Figyelemre méltó azonban, hogy az FTC otthonából döntetlennel tért haza, sőt, a 90. percig még nyerésre állt (2–2).
VASÁRNAP
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD
♦ A két újonc az NB I-ben még sosem mérkőzött meg egymással.
♦ A másodosztályban a 2017–2018-as és a 2024–2025-ös idényben találkoztak, háromszor is 1–1-re végeztek, 2018 májusában pedig Putnokon 3–1-re nyert a Kazincbarcika.
♦ 2014–2015-ben az NB III Keleti csoportjában meccseltek, mindkétszer az aktuális hazai csapat győzött, a Barcika 1–0-ra, a Kisvárda 2–0-ra.
♦ Az Újpest után egy másik fővárosi együttes, az MTK ellen szerezte meg legutóbb története második NB I-es győzelmét a Barcika (3–1), ennek ellenére a mezőny legrosszabb gólkülönbségével (–9) az utolsó előtti helyen áll.
♦ A Kisvárda két, nullára elvesztett bajnokija után legutóbb a DVTK ellen, már újra Révész Attila sportigazgatóval a kispadon visszatalált a győzelem útjára, sőt, az ősz során másodszor tudott lehozni egy bajnokit kapott gól nélkül (1–0).
♦ A hazai meccseit továbbra is Mezőkövesden játszó Barcika a 7 pontjából 6-ot pályaválasztóként zsebelt be, ezzel az ETO-val holtversenyben a legkevesebb gólt kapva (3) a mezőny első felében foglal helyet az otthoni táblázaton.
♦ A Várda házon kívül egy ponttal többet gyűjtött, mint otthon (7, illetve 6), a mérlege 2–1–1. Az egyetlen vereségét épp legutóbb, az MTK-tól szenvedte el (0–4).
ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC
♦ Bár a tavasszal véget ért idényben a felcsútiak otthon kétszer is 2–1-re legyűrték a zalaiakat, összességében 18 élvonalbeli találkozó után mégis a ZTE az eredményesebb a párharcban, hiszen 8-szor győzött 4 döntetlen és 6 Puskás Akadémia-siker mellett.
♦ A legutóbbi 9 találkozójukból csupán 1 lett döntetlen, 2023 szeptemberében a ZTE Arénában (1–1), ezen kívül mindkét csapat 4 diadalt aratott.
♦ Egerszegen a tavaly novemberi, meglepetésszerű 4–2-es hazai sikernek köszönhetően minimális különbséggel a zalaiak felé billen a mérleg, hiszen 4-szer nyertek a kék-fehérek, míg a döntetlenek és a Puskás Akadémia-győzelmek száma 3. A felcsútiaknak mostanáig utoljára 2022 szeptemberében sikerült mind a három pontot elvinniük a ZTE Arénából (1–2).
♦ Az előző 5 bajnokijából 4-et elbukott a Zalaegerszeg, legutóbb előnyről, éppen a rivális Nyíregyháza otthonában (1–3), így az utolsó helyre csúszott vissza, a formatáblázaton pedig utolsó előtti.
♦ A Puskás Akadémia az előző 5 bajnokiján képtelen volt győzni (2 iksz, 3 vereség), így övé most a leghosszabb nyeretlenségi széria, egyben Hornyák Zsolté a mezőny legrosszabb formában lévő csapata.
♦ A ZTE 1–2–2-es mérleggel a középmezőnyben van az otthoni táblázaton, az egyetlen hazai győzelme az ötödik próbálkozásra, az újonc Kazincbarcika ellen jött össze és mindjárt kiütésesre sikerült (5–0).
♦ A felcsútiak eddig közepes teljesítményt nyújtottak házon kívül, a mérlegük 1–1–2. Az ősz folyamán legyőzték az FTC-t, de legutóbb vezetésről a hajrában kapott gólokkal 3–2-re alulmaradtak Pakson.
ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC
♦ A 245. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 302.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben egyre jelentősebb a ferencvárosiak fölénye: 61 újpesti siker, 63 döntetlen, 120 FTC-diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.
♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis két hónap híján 10 évvel ezelőtt, azaz 3599 napja tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 28 derbin 22 FTC-siker és 6 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és az idén áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 30 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.
♦ A lila-fehérek az előző bajnokságban 1–0-ra, majd 2–0-ra kaptak ki az Üllői úton, otthon pedig 0–0-t értek el, így már zsinórban 6 bajnokin gólképtelenek a zöld-fehérekkel szemben, miközben 13 gólt kaptak. Az NB I-ben máig utolsó derbis bajnoki találatukat 2023. május 1-jén a Szusza Ferenc Stadionban a már visszavonult Simon Krisztián szerezte, aki a 93. percben szépített 2–3-ra.
♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a Megyeri úton eddig 82 bajnoki derbit rendeztek, ezeken minimális különbséggel állnak jobban a zöld-fehérek, a mérleg a tavaly decemberi 0–0-val immár: 28 FTC-győzelem, 27 döntetlen, 27 újpesti siker. A legutóbbi lila-fehér diadal több mint 11 éve jött össze Újpesten: 2014. szeptember 21-én Dusan Vasziljevics és Simon Krisztián góljával 2–1-re győztek a IV. kerületiek. Azóta 4 döntetlen mellett 8-szor nyert a Ferencváros a Szusza Ferenc Stadionban.
♦ Az Újpest a legutóbbi 4 fordulóban képtelen volt győzni: 2 vereségét 2 döntetlen követte. A DVTK-éval egálban ez most a leghosszabb nyeretlenségi sorozat az élvonalban.
♦ Az FTC a Puskás Akadémiától elszenvedett veresége óta felváltva nyert (idegenben), illetve ikszelt (otthon) a bajnokságban. A legkevesebb gólt kapta (8), és holtversenyben a legjobb a gólkülönbsége (+10). A góllövőlistát két csatára, Varga Barnabás és Gruber Zsombor vezeti egyaránt 6 góllal, ők fejenként csapatuk találatainak egyharmadát szállították.
♦ A lila-fehérek házigazdaként a nyitányon legyőzték a Diósgyőrt, az azt követő 4 találkozójukon viszont már csak egy pontot kapartak össze a Megyeri úton, azt is legutóbb a Nyíregyháza ellen (2–2).
♦ A Ferencváros kétszer annyi pontot zsákmányolt eddig látogatóként (10), mint a saját stadionjában (5). Az 1. fordulóban 1–1-et játszott az MTK otthonában, majd 3 vidéki helyszínről is többgólos győzelemmel tért haza.
LABDARÚGÓ NB I
A 10. FORDULÓ PROGRAMJA
Október 18., szombat
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport). Vezeti: Erdős József
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
9
5
4
–
24–14
+10
19
|2. Ferencváros
8
4
3
1
18– 8
+10
15
|3. Debreceni VSC
9
4
3
2
12–11
+1
15
|4. MTK Budapest
9
4
1
4
18–16
+2
13
|5. Kisvárda
8
4
1
3
8–13
–5
13
|6. ETO FC
8
3
4
1
16–10
+6
13
|7. Puskás Akadémia
9
3
2
4
12–15
–3
11
|8. Újpest FC
9
2
3
4
12–12
0
9
|9. Nyíregyháza
9
2
3
4
13–18
–5
9
|10. Diósgyőri VTK
9
1
5
3
12–17
–5
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
9–18
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
16–18
–2
7
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.