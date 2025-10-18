Bright Edomwonyi: Az MTK ellen is eredményes akarok lenni!

Abban semmi meglepő nincs, hogy a nyáron Nyíregyházára szerződő Bright Edomwonyi a Szpariban is szerzi a gólokat az NB I-ben, hiszen az előző két idényben (még diósgyőri színekben) eljutott tizenöt gólig és kilenc gólpasszig, míg jelenlegi csapatában egyelőre négynél jár kilenc bajnoki után, ezzel vezeti a házi góllövőlistát. A nyíregyháziak 31 éves nigériai csatára jó kétéves magyarországi pályája során 11 klub ellen volt eredményes az élvonalban (a Paks és a Debrecen ellen négyszer-négyszer, a Mezőkövesd és az ETO ellen kétszer-kétszer, míg a Diósgyőr, a Ferencváros, a Kecskemét, a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest ellen egyszer-egyszer), az MTK Budapest ellen azonban még egyszer sem, pedig már hat alkalommal is játszott vele.

„Igen, tudom, hogy az MTK ellen még nem voltam eredményes, épp az itt ideje, hogy ez megváltozzon… – mondta lapunknak Bright Edomwonyi. – Nem könnyű a feladatom, hiszen például Kádár Tamás vagy Ilija Beriasvili is kiváló belső védő, de megpróbálok eredményes lenni. Sok mindettől függ a gól: kell hozzá kis szerencse, jó helyezkedés, remek beadás, nekem is tökéletesen kell koncentrálnom. Nincs annak különösebb oka, hogy az MTK elleni hat bajnokimból egyiken sem szereztem gólt, ilyen a futball. Ennél sokkal fontosabb a csapat: az utóbbi három bajnokin már eredményesebben és jobban is futballoztunk, szereztünk öt pontot, így több önbizalommal várhatjuk a meccset. Szükségünk is van a sikerre, hiszen feljebb akarunk jutni a tabellán. Már pénteken elutaztunk Budapestre, a hosszú úton általában beszélgetünk a többiekkel, ki mit vár a mérkőzéstől vagy mi a helyzet a családdal. Már ilyenkor próbálok a meccsre hangolódni, hogy mi várható, mire kell figyelnem, arra összpontosítani, hogy ha helyzetbe kerülök, gólt szerezzek.”

A Nyíregyházával kapcsolatos hír, hogy Katona Mátyást hazaengedték a kórházból – mint ismert, a támadó az Újpest FC ellen sérült meg három hete.

„Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam – mondta Katona Mátyás a klub honlapján. – A kórházban hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem, illetve ihattam semmit, szondával tápláltak. Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, amelyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és néhány napja már ehetek is. Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére nyolc-tíz napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm.”

