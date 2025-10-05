Nemzeti Sportrádió

Nem őrizte meg előnyét a Cagliari, pontosztozkodás Udinében

2025.10.05. 14:26
A Cagliari kapusa, Elia Caprile három védést mutatott be (Fotó: Getty Images)
Zsinórban harmadik bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgócsapata. Ezúttal legalább az egy pont összejött a csapat számára, amely vasárnap délután a Cagliarit fogadta a 6. fordulóban.

Az előző fordulóban az Udinese és a Cagliari is pont nélkül maradt, így a válogatott szünet előtt mindkét oldalon a javítás volt a cél.

Ez félig-meddig össze is jött a csapatok számára, hiszen a vereségnél egy fokkal jobb döntetlen lett a vége. Vezetést a vendégek szereztek a 25. percben Gennaro Borrelli góljával, akinek találatát a Yerry Mina sérülése miatt becserélt Michel Adopo készítette elő.

A hazaiak erre a rutinos belga védő, Christian Kabasele góljával válaszoltak a fordulást követően. Utólag kiderült, hogy ez a végeredmény beállítását jelentette.

A következő fordulóban az Udinese a Cremonese vendége lesz, míg a Cagliari a Bolognát fogadja.

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
VASÁRNAP
Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)
Később
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)
Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
Pénteken játszották
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Napoli65112–6+615
2. Roma6517–2+515
3. Milan64119–3+613
4. Internazionale64217–8+912
5. Juventus6339–5+412
6. Atalanta62411–5+610
7. Bologna63129–5+410
8. Como62317–5+29
9. Sassuolo6338–809
10. Cremonese62317–8–19
11. Cagliari62226–608
12. Udinese62226–9–38
13. Lazio621310–7+37
14. Parma61233–7–45
15. Lecce61235–10–55
16. Torino61235–13–85
17. Fiorentina6334–8–43
18. Verona6332–9–73
19. Genoa6243–9–62
20. Pisa6243–10–72

 

 

