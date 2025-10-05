Nem őrizte meg előnyét a Cagliari, pontosztozkodás Udinében

Az előző fordulóban az Udinese és a Cagliari is pont nélkül maradt, így a válogatott szünet előtt mindkét oldalon a javítás volt a cél.
Ez félig-meddig össze is jött a csapatok számára, hiszen a vereségnél egy fokkal jobb döntetlen lett a vége. Vezetést a vendégek szereztek a 25. percben Gennaro Borrelli góljával, akinek találatát a Yerry Mina sérülése miatt becserélt Michel Adopo készítette elő.
A hazaiak erre a rutinos belga védő, Christian Kabasele góljával válaszoltak a fordulást követően. Utólag kiderült, hogy ez a végeredmény beállítását jelentette.
A következő fordulóban az Udinese a Cremonese vendége lesz, míg a Cagliari a Bolognát fogadja.
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
VASÁRNAP
Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)
Később
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)
Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
Pénteken játszották
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|6
|5
|–
|1
|12–6
|+6
|15
|2. Roma
|6
|5
|–
|1
|7–2
|+5
|15
|3. Milan
|6
|4
|1
|1
|9–3
|+6
|13
|4. Internazionale
|6
|4
|–
|2
|17–8
|+9
|12
|5. Juventus
|6
|3
|3
|–
|9–5
|+4
|12
|6. Atalanta
|6
|2
|4
|–
|11–5
|+6
|10
|7. Bologna
|6
|3
|1
|2
|9–5
|+4
|10
|8. Como
|6
|2
|3
|1
|7–5
|+2
|9
|9. Sassuolo
|6
|3
|–
|3
|8–8
|0
|9
|10. Cremonese
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|11. Cagliari
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|12. Udinese
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|13. Lazio
|6
|2
|1
|3
|10–7
|+3
|7
|14. Parma
|6
|1
|2
|3
|3–7
|–4
|5
|15. Lecce
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|16. Torino
|6
|1
|2
|3
|5–13
|–8
|5
|17. Fiorentina
|6
|–
|3
|3
|4–8
|–4
|3
|18. Verona
|6
|–
|3
|3
|2–9
|–7
|3
|19. Genoa
|6
|–
|2
|4
|3–9
|–6
|2
|20. Pisa
|6
|–
|2
|4
|3–10
|–7
|2