Höjlund: Conte igazi csúcsedző, pont ez kell most nekem

2025.10.06. 21:54
Rasmus Höjlundnak (kék mezben) egyelőre megy a szekér Nápolyban (Fotó: Getty Images)
Láthatóan magára talált Rasmus Höjlund a Napolinál: a Manchester Unitedtől kölcsönvett dán válogatott csatár elkezdte a gólgyártást, remek edzőnek tartja Antonio Contét, s a tréner mellett a másik nyári érkezőt, Kevin De Bruynét is kiemelte egy rádióinterjúban.

Rasmus Höjlund szerezte a Napoli győztes gólját a Genoa elleni vasárnapi hazai találkozón, a Bajnokok Ligájában pedig kétszer talált be a Sporting 2–1-es legyőzése során – a Manchester Unitedtől kölcsönvett csatárra rá sem lehet ismerni a számára óriási csalódást keltő 2024–2025-ös idényt követően. Az összes sorozatot figyelembe véve hat mérkőzésen négy találatnál járó dánnak a Radio Kiss Kissben elhangzott nyilatkozatát a TuttoMercatoWeb idézte.

„Azt hiszem, a Genoa elfáradt a második félidőben. A csapattársaim nagyszerű munkát végeztek a szünet után – hatalmas nyomást helyeztünk az ellenfélre, s ez lehetővé tette, hogy kétszer betaláljunk” – mondta a vasárnapi mérkőzésről Höjlund.

A dán válogatott játékos kiemelte: a genovaiak legyőzésében az is komoly szerepet játszott, hogy a második félidőre beszállt Kevin De Bruyne is, akivel kiváló a játékkapcsolata.

„Ragyogóan megértjük egymást a pályán” – jelentette ki a támadó.

A 22 éves labdarúgó csapattársa után az olasz bajnoki címvédő vezetőedzőjét, Antonio Contét dicsérte, és megjegyezte: Nápolyba szerződése fordulópont a pályafutásában.

„Conte igazi csúcsedző – szúrt oda finoman előző mesterének, Ruben Amorimnak Höjlund. – Tudtam ezt akkor is, amikor idejöttem, csakúgy, mint azt, hogy ezzel fontos lépést teszek. A karrierem szempontjából pont ez kell most nekem.”

 

 

