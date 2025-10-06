Nemzeti Sportrádió

Allegri: Leaónak meg kell ezt tanulnia! – dühös volt a Milan vezetőedzője

2025.10.06.
Anadolu via AFPRafael Leao közvetlen közelről sem tudott betalálni a Juventus ellen (Fotó: AFP)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AC Milan vezetőedzője, Massimiliano Allegri vasárnap, a Juventus elleni rangadón (0–0) tért vissza a torinóiak stadionjába, azt követően, hogy 2024-ben távozott a Juvétól. A mérkőzés után a kihagyott helyzetek miatt bosszankodhatott, hiszen még tizenegyest is hibázott a csapata.

  

Massimiliano Allegrit a vasárnapi rangadó után először a visszatérés érzéséről is kérdezték.

„Megható volt, annyi emberrel találkoztam, akikkel együtt dolgozhattam itt, akik nyolc évig támogattak. Hálás vagyok, de most már a Milannál dolgozom és sok munka vár ránk – kezdte a a Juvetus elleni, torinói gól nélküli döntetlent követő értékelését a vendégek vezetőedzője. – Szereztünk egy pontot, de amikor harapni kell, akkor muszáj harapni.”

Allegri ezzel a kihagyott helyzetekre, az elszalasztott győzelemre utalt, hiszen több ziccert kihagytak a gól nélkül meccsen, Christian Pulisic még tizenegyest is hibázott, aminél Allegri nem is bírt oda nézni, inkább hátat fordított a pályának.

Még csak nem is láttam, hogyan rúgta Pulisic a tizenegyest, amely kimaradt… Kiegyensúlyozott első félidőt játszottunk, az ellenfél jól zárta a területeket, mi pedig túl lassan mozgattuk a labdát. A második félidőben fejlődtünk, helyzeteket alakítottunk ki, de amikor a kezünkben volt a Juventus, könyörtelennek kellett volna lennünk. A pozitívum, hogy nem kaptunk gólt” – nyilatkozta a szakember a DAZN-nek.

Allegri az előző, Napoli elleni rangadóhoz hasonlóan ezúttal is csereként küldte pályára Rafael Leaót, aki ismét kihagyott egy helyzetet, néhány méterről a kaput sem találta el.

Negyvenöt napot ki kellett hagynia korábban, így még mindig keresi a ritmust – nyilatkozta Allegri a portugál támadó kapcsán. – A múlt héten kényszerből lépett pályára, és jól teljesített. Keményen dolgozott a héten, és mielőbb szükségünk van a játékára, ő és Nkunku technikás játékosok, akik képesek meccseket eldönteni. A Lille-ben csatár volt, így nem újdonság számára, hogy csatárként kell játszania. Modric passzára tökéletesen mozgott, de egy olyan játékosnak mint ő, ilyen helyzetből gólt kell szereznie. Ő egy zseni, de meg kell tanulnia, hogyan tudja eldönteni a meccseket.” 

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ, VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
Juventus–Milan 0–0
Napoli–Genoa 2–1 (Anguissa 57., Höjlund 73., ill. Ekhator 34.)
Fiorentina–Roma 1–2 (Kean 14., ill. Soulé 22., Cristante 30.)
Bologna–Pisa 4–0 (Cambiaghi 24., Moro 38., Orsolini 40., Odgaard 53.)
Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Napoli65112–6+615
2. Roma6517–2+515
3. Milan64119–3+613
4. Internazionale64217–8+912
5. Juventus6339–5+412
6. Atalanta62411–5+610
7. Bologna63129–5+410
8. Como62317–5+29
9. Sassuolo6338–809
10. Cremonese62317–8–19
11. Cagliari62226–608
12. Udinese62226–9–38
13. Lazio621310–7+37
14. Parma61233–7–45
15. Lecce61235–10–55
16. Torino61235–13–85
17. Fiorentina6334–8–43
18. Verona6332–9–73
19. Genoa6243–9–62
20. Pisa6243–10–72

 

 

