Nico Paz parádéja után a Como a Lazio legyőzésével kezdte az idényt

Az előző idényben 5–1-re nyert a Lazio a Como otthonában, míg a római visszavágó kétgólos döntetlennel ért véget. Nyáron a Como tovább erősödött, míg a Lazio nem igazolhatott új játékosokat.
Ezen igazolások meglátszottak a mérkőzésen az első félidőben a Como akarata érvényesült: a meglepően magas, 70 százalékos labdabirtoklás mellett nyolcszor próbálkozott Cesc Fabregas csapata, de gólt nem sikerült szerezni.
A második félidő elején viszont hamar összejött a vezetést. A 47. percben Nico Paz gyönyörűen fordult le védőjéről a félpályánál, majd nagyszerűen ugratta ki Anasztasziosz Duvikaszt, aki tíz méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt.
A hazaiak előnye a vezető találat után is megmaradt, ugyan azt hihettük, hogy Taty Castellanos egyenlített, de a videóbíró segítségével Gianluca Manganiello les miatt érvénytelenített a találatot. A 73. percben aztán Nico Paz 20 méterről gyönyörű mozdulattal a jobb felső sarokba csavarta a szabadrúgást ezzel beállítva a 2–0-s végeredményt.
A másik kora esti mérkőzésen a Fiorentina mindössze egyszer találta el a Cagliari kapuját, abból viszont gólt szerzett. A 68. percben többszöri próbálkozásra sem tudott felszabadítani a hazai védelem, Albert Gudmundsson jobb oldali beadását a csereként beálló Rolando Mandragora fejelt a jobb kapufa segítségével a kapuba. A Cagliari erőfeszítései a hajrában megtérültek, Gianluca Gaetano szabadrúgása után Sebastiano Luperto fejelte a kapuba a labdát a 94. percben, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cagliari–Fiorentina 1–1 (Luperto 90+4., ill. Mandragora 68.)
Como–Lazio 2–0 (Duvikasz 47., Nico Paz 73.)
Később
20.45: Atalanta–Pisa
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)
HÉTFŐI PROGRAM
18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Milan–Cremonese 1–2 (Sz. Pavlovics 45+1., ill. Baschirotto 28., Bonazzoli 61.)
Roma–Bologna 1–0 (Wesley 53.)
Genoa–Lecce 0–0
Sassuolo–Napoli 0–2 (McTominay 17., De Bruyne 57.)
Kiállítva: I. Koné (Sassuolo, 79.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
1
1
–
–
2–0
+2
3
|1. Como
1
1
–
–
2–0
+2
3
|3. Cremonese
1
1
–
–
2–1
+1
3
|4. Roma
1
1
–
–
1–0
+1
3
|5. Fiorentina
1
–
1
–
1–1
0
1
|Cagliari
1
–
1
–
1–1
0
1
|7. Lecce
1
–
1
–
0–0
0
1
|Genoa
1
–
1
–
0–0
0
1
|9. Verona
0
–
–
–
0–0
0
0
|Udinese
0
–
–
–
0–0
0
0
|Torino
0
–
–
–
0–0
0
0
|Pisa
0
–
–
–
0–0
0
0
|Parma
0
–
–
–
0–0
0
0
|Juventus
0
–
–
–
0–0
0
0
|Internazionale
0
–
–
–
0–0
0
0
|Atalanta
0
–
–
–
0–0
0
0
|17. Milan
1
–
–
1
1–2
–1
0
|18. Bologna
1
–
–
1
0–1
–1
0
|19. Sassuolo
1
–
–
1
0–2
–2
0
|Lazio
1
–
–
1
0–2
–2
0