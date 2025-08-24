Nico Paz parádéja után a Como a Lazio legyőzésével kezdte az idényt

Az előző idényben 5–1-re nyert a Lazio a Como otthonában, míg a római visszavágó kétgólos döntetlennel ért véget. Nyáron a Como tovább erősödött, míg a Lazio nem igazolhatott új játékosokat.

Ezen igazolások meglátszottak a mérkőzésen az első félidőben a Como akarata érvényesült: a meglepően magas, 70 százalékos labdabirtoklás mellett nyolcszor próbálkozott Cesc Fabregas csapata, de gólt nem sikerült szerezni.

A második félidő elején viszont hamar összejött a vezetést. A 47. percben Nico Paz gyönyörűen fordult le védőjéről a félpályánál, majd nagyszerűen ugratta ki Anasztasziosz Duvikaszt, aki tíz méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt.

A hazaiak előnye a vezető találat után is megmaradt, ugyan azt hihettük, hogy Taty Castellanos egyenlített, de a videóbíró segítségével Gianluca Manganiello les miatt érvénytelenített a találatot. A 73. percben aztán Nico Paz 20 méterről gyönyörű mozdulattal a jobb felső sarokba csavarta a szabadrúgást ezzel beállítva a 2–0-s végeredményt.

A másik kora esti mérkőzésen a Fiorentina mindössze egyszer találta el a Cagliari kapuját, abból viszont gólt szerzett. A 68. percben többszöri próbálkozásra sem tudott felszabadítani a hazai védelem, Albert Gudmundsson jobb oldali beadását a csereként beálló Rolando Mandragora fejelt a jobb kapufa segítségével a kapuba. A Cagliari erőfeszítései a hajrában megtérültek, Gianluca Gaetano szabadrúgása után Sebastiano Luperto fejelte a kapuba a labdát a 94. percben, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Cagliari–Fiorentina 1–1 (Luperto 90+4., ill. Mandragora 68.)

Como–Lazio 2–0 (Duvikasz 47., Nico Paz 73.)

Később

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

HÉTFŐI PROGRAM

18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Milan–Cremonese 1–2 (Sz. Pavlovics 45+1., ill. Baschirotto 28., Bonazzoli 61.)

Roma–Bologna 1–0 (Wesley 53.)

Genoa–Lecce 0–0

Sassuolo–Napoli 0–2 (McTominay 17., De Bruyne 57.)

Kiállítva: I. Koné (Sassuolo, 79.)