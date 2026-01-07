Argentin belső védővel erősített a Ferencváros – hivatalos

A 26 éves Mariano Gómez az FC Zürichtől érkezett a Ferencvároshoz.

A 194 centiméter magas középső védő a négyes számú mezt kapta a zöld-fehéreknél. Gómez 2024 nyara óta erősítette a svájci csapatot, tavaly áprilisban 2028-ig hosszabbított a zürichiekkel. A Transfermarkt egymillió euróra becsüli az értékét.

Az argentin-spanyol kettős állampolgár labdarúgó ebben az idényben 15 bajnokin és két Svájci Kupa-mérkőzésen lépett pályára a Zürichben. Argentínában az Union Santa Fé csapatában játszott az élvonalban, majd Spanyolországban több idényt töltött el a másod- és harmadosztályban, erősítette az Ibizát, az Atlético Madrid második csapatát, az Algecirast, a Racing Ferrolt és a Badajozt is.

A Ferencváros arról nem számolt be, hogy Gómez milyen hosszú időre kötelezte el magát.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, DVTK)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)