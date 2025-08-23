Nemzeti Sportrádió

Máris itt az idény szenzációja, Bonazzoli csodagóljával nyert Milánóban a Cremonese!

M. B.M. B.
2025.08.23. 23:00
Eksztázisban Bonazzoli és a Cremonese (Fotó: Getty Images)
Az AC Milan nagy meglepetésre 2–1-re kikapott odahaza a Cremonesétől az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) nyitófordulójában, míg az AS Roma hazai környezetben gyűrte le a Bolognát.

A várakozásoknak megfelelően hazai mezőnyfölényt hozott a San Siróban megrendezett összecsapás, s noha az Allegri-csapat becsülettel próbálkozott, nem igazán tudta kijátszani az elmúlt években az élvonalba többször is feljutó, de rendre ki is eső Cremonese védelmét. Nem úgy a cremonaiak, akik a 28. percben általános meglepetésre megszerezték a vezetést, amikor Zerbin beadását Federico Baschirotto csúsztatta fejjel Maignan kapujába. A Milan válasza a szünet előtt csak megérkezett, Sztrahinja Pavlovics fejjel egalizált.

A fordulás után kis túlzással megismétlődött az első játékrész forgatókönyve, ugyanis hiába dominált a Milan, gólt a Cremonese szerzett a félidő derekán, ráadásul nem is akármilyet: Pezzella szélről érkező ívelését Federico Bonazzoli félollózva küldte a bal alsó sarokba – szépségdíjas, Puskás-díjra is esélyes gól!

A folytatásban minden követ megmozgatott az egyenlítésért Massimiliano Allegri legénysége, de a Davide Nicola vezette vendégek állták a sarat és óriási meglepetésre mindhárom pontot elvitték Milánóból. 1–2

Az ezzel egy időben rendezett mérkőzésen az AS Roma a friss szerzemény Wesley góljával győzte le a Bolognát. 1–0

OLASZ SERIE A 
1. FORDULÓ
Milan–Cremonese 1–2 (Sz. Pavlovics 45+1., ill. Baschirotto 28., Bonazzoli 61.)
Roma–Bologna 1–0 (Wesley 53.)

Korábban
Genoa–Lecce 0–0
Sassuolo–Napoli 0–2 (McTominay 17., De Bruyne 57.)
Kiállítva: I. Koné (Sassuolo, 79.)

VASÁRNAPI PROGRAM
18.30: Cagliari–Fiorentina
18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Atalanta–Pisa
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

HÉTFŐI PROGRAM
18.30: Udinese–Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)

 

