Máris itt az idény szenzációja, Bonazzoli csodagóljával nyert Milánóban a Cremonese!

A várakozásoknak megfelelően hazai mezőnyfölényt hozott a San Siróban megrendezett összecsapás, s noha az Allegri-csapat becsülettel próbálkozott, nem igazán tudta kijátszani az elmúlt években az élvonalba többször is feljutó, de rendre ki is eső Cremonese védelmét. Nem úgy a cremonaiak, akik a 28. percben általános meglepetésre megszerezték a vezetést, amikor Zerbin beadását Federico Baschirotto csúsztatta fejjel Maignan kapujába. A Milan válasza a szünet előtt csak megérkezett, Sztrahinja Pavlovics fejjel egalizált.

A fordulás után kis túlzással megismétlődött az első játékrész forgatókönyve, ugyanis hiába dominált a Milan, gólt a Cremonese szerzett a félidő derekán, ráadásul nem is akármilyet: Pezzella szélről érkező ívelését Federico Bonazzoli félollózva küldte a bal alsó sarokba – szépségdíjas, Puskás-díjra is esélyes gól!

A folytatásban minden követ megmozgatott az egyenlítésért Massimiliano Allegri legénysége, de a Davide Nicola vezette vendégek állták a sarat és óriási meglepetésre mindhárom pontot elvitték Milánóból. 1–2

Az ezzel egy időben rendezett mérkőzésen az AS Roma a friss szerzemény Wesley góljával győzte le a Bolognát. 1–0

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

Milan–Cremonese 1–2 (Sz. Pavlovics 45+1., ill. Baschirotto 28., Bonazzoli 61.)

Roma–Bologna 1–0 (Wesley 53.)

Korábban

Genoa–Lecce 0–0

Sassuolo–Napoli 0–2 (McTominay 17., De Bruyne 57.)

Kiállítva: I. Koné (Sassuolo, 79.)

VASÁRNAPI PROGRAM

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

HÉTFŐI PROGRAM

18.30: Udinese–Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)