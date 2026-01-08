Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír

Csütörtök délelőtti értesülésünk szerint a Lazio ajánlatot tett a Ferencvárosnak Tóth Alexért, ám nem a zöld-fehérek által kívánt összeget – a 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehetne.

Egy másik középpályás szerződtetéséhez viszont nagyon közel kerültek a rómaiak, akik megegyeztek az Ajaxszal Kenneth Taylorról. A holland válogatott játékos 15 millió euróért, további 2 millió eurós bónuszokkal kerülhet az olasz fővárosba.

🚨⚪️🔵 Kenneth Taylor to Lazio, here we go! Deal sealed now with Ajax for €15m plus €2m add-ons.



Taylor travels to Roma tonight for medical tests on Fridsy and then contract signing.



Contract until June 2030. pic.twitter.com/oueCEaEwZL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Taylor pénteken esik át az orvosi vizsgálatokon, majd 2030 júniusáig szóló szerződést írhat alá – a Football Italia szerint a Fenerbahcéba tartó Mattéo Guendouzi utódját látják benne a klubnál.

A Laziónál nagy a mozgás, a Red Bull Salzburgtól érkező Petar Ratkov megszerzését már be is jelentette az egyesület. A szerb csatár négy és fél éves megállapodást kötött a Biancocelestivel.