Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír

2026.01.08. 15:49
Kenneth Taylor alapembere volt az Ajaxnak (Fotó: Getty Images)
Lazio Kenneth Taylor Serie A átigazolás Petar Ratkov
Egy erősítést bejelentett, egyet pedig előkészített az SS Lazio csütörtökön: a római klub hivatalosan is megszerezte Petar Ratkov játékjogát a Red Bull Salzburgtól, miközben megállapodásra jutott az Ajaxszal Kenneth Taylor átigazolásáról – utóbbiról Fabrizio Romano számolt be.

Csütörtök délelőtti értesülésünk szerint a Lazio ajánlatot tett a Ferencvárosnak Tóth Alexért, ám nem a zöld-fehérek által kívánt összeget – a 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehetne.

Egy másik középpályás szerződtetéséhez viszont nagyon közel kerültek a rómaiak, akik megegyeztek az Ajaxszal Kenneth Taylorról. A holland válogatott játékos 15 millió euróért, további 2 millió eurós bónuszokkal kerülhet az olasz fővárosba.

Taylor pénteken esik át az orvosi vizsgálatokon, majd 2030 júniusáig szóló szerződést írhat alá – a Football Italia szerint a Fenerbahcéba tartó Mattéo Guendouzi utódját látják benne a klubnál.

A Laziónál nagy a mozgás, a Red Bull Salzburgtól érkező Petar Ratkov megszerzését már be is jelentette az egyesület. A szerb csatár négy és fél éves megállapodást kötött a Biancocelestivel.

 

