Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír
Csütörtök délelőtti értesülésünk szerint a Lazio ajánlatot tett a Ferencvárosnak Tóth Alexért, ám nem a zöld-fehérek által kívánt összeget – a 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehetne.
Egy másik középpályás szerződtetéséhez viszont nagyon közel kerültek a rómaiak, akik megegyeztek az Ajaxszal Kenneth Taylorról. A holland válogatott játékos 15 millió euróért, további 2 millió eurós bónuszokkal kerülhet az olasz fővárosba.
Taylor pénteken esik át az orvosi vizsgálatokon, majd 2030 júniusáig szóló szerződést írhat alá – a Football Italia szerint a Fenerbahcéba tartó Mattéo Guendouzi utódját látják benne a klubnál.
A Laziónál nagy a mozgás, a Red Bull Salzburgtól érkező Petar Ratkov megszerzését már be is jelentette az egyesület. A szerb csatár négy és fél éves megállapodást kötött a Biancocelestivel.