Kevin De Bruyne góllal mutatkozott be a Serie A-ban, könnyed sikerrel rajtolt a Napoli

Nápolyi fölényt hozott a Reggio Emilia-i évadnyitó, s ezt húsz percen belül gólra is váltotta Antonio Conte csapata, Politano jobb oldalról érkező beadását (ki más?) Scott McTominay bólintotta a hálóba – a skót középpályás láthatóan átmentette az előző idényben látott remek formáját a mostani évadra.

A Napoli a folytatásban kézben tartotta a mérkőzést, míg a Sassuolo csak Berardi átlövéseivel tudott veszélyeztetni. Az 57. percben aztán megtörtént, amire a meccsre nagy számban elutazó vendégdrukkerek vártak: Kevin De Bruyne neve is felkerült a góllövőlistájára, miután a belga karmester bal oldalról betekert szabadrúgásába senki nem ért bele, így a labda – a hazai kaput védő Turatit becsapva – a kapu bal oldalában kötött ki.

Az összecsapás hátralevő részében semmi nem fenyegette a címvédő sikerét – már csak azért sem, mert a 79. percben Ismaël Koné második sárga lapjával megfogyatkoztak a hajrára a fekete-zöldek. Maradt a kétgólos nápolyi siker, különösebb nehézség nélkül húzta be az idény első tétmeccsét a Serie A címvédője. 0–2

Az ezzel egy időben játszott találkozón a Genoa gól nélküli döntetlenre végzett odahaza a Leccével. 0–0

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

Genoa–Lecce 0–0

Sassuolo–Napoli 0–2 (McTominay 17., De Bruyne 57.)

Kiállítva: I. Koné (Sassuolo, 79.)

Később

Milan–Cremonese 1–2 (Sz. Pavlovics 45+1., ill. Baschirotto 28., Bonazzoli 61.)

Roma–Bologna 1–0 (Wesley 53.)

VASÁRNAPI PROGRAM

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

HÉTFŐI PROGRAM

18.30: Udinese–Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)