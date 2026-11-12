NB II: négy meccsre eltiltották a Diósgyőr vezetőedzőjét

Négy mérkőzésre eltiltotta Feczkó Tamást, a labdarúgó NB II-ben szereplő Diósgyőr vezetőedzőjét a magyar szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága csütörtökön.
Az MLSZ honlapján csütörtökön nyilvánosságra hozott határozat szerint a szeptember 8-án kinevezett tréner esetében – aki pénzbüntetést is kapott – „két mérkőzésre szóló eltiltás végrehajtását egy év időtartamra felfüggesztették”.
A DVTK-t összevont eljárásban – a Kozármisleny, a Kazincbarcika és a Kecskemét elleni találkozók nyomán – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt.
A Videoton FC és a Soroksár SC szintén pénzbüntetést kapott.
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