Heti program: az északírek ellen zárjuk az NL-csoportkört, ATP-vb Torinóban

NOVEMBER 16., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

12.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

14.00: az északír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest, Puskás Aréna

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Németország–Hollandia, Berlin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Görögország–Szerbia, Volosz (Tv: Spíler1)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Svájc–Skócia, St. Gallen (Tv: Arena4)

20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia, Szkopje

C-LIGA

3. CSOPORT

16.00: Feröer–Moldova, Tórshavn

16.00: Kazahsztán–Szlovákia, Asztana

4. CSOPORT

18.00: Izland–Luxemburg, Reykjavík (Tv: Match4)

18.00: Észtország–Bulgária, Tallinn

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Gibraltár–Málta, Gibraltár

2. CSOPORT

18.00: Litvánia–Liechtenstein, Kaunas

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Ciprus, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

DARTS

GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON

20.00: csoportkör, 3. forduló (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 1.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 1. FORDULÓ

14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) (Tv: Match4)

NOVEMBER 17., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

4. CSOPORT

20.45: Dánia–Norvégia

20.45: Wales–Portugália

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Ukrajna–Grúzia (Tv: Arena4)

3. CSOPORT

20.45: Izrael–Ausztria

20.45: Írország–Koszovó

4. CSOPORT

20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia

20.45: Lengyelország–Svédország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.45: Tatabánya–Valur Reykjavík (izlandi) (Tv: Sport2)

NŐI NB I

9. FORDULÓ

18.00: Eszterházy SC–Esztergom

KOSÁRLABDA

Női Európa-bajnoki selejtező

3. forduló, N-csoport

18.00: Magyarország–Dánia, Miskolc

SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: elődöntő

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája

Csoportkör, 4. forduló

18.30: Steaua Bucuresti (román)–FTC-Telekom Waterpolo

NOVEMBER 18., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

20.45: Wisla Plock (lengyel)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

9. FORDULÓ

18.00: Fehérvár–Győri ETO

JÉGKORONG

Erste Liga

17.30: SC Csíkszereda-Corona Brasov

Osztrák liga

18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája

C-csoport, 4. forduló

18.00: AEK Athén (görög)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Férfi Európa-kupa

B-csoport, 7. forduló

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Dinamo Bucuresti (román)

SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: elődöntő

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)

NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT

20.45: Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

II. CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Magdeburg (német)

18.45: Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

20.45: Sporting (portugál)–Dinamo Bucuresti (román)

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező

3. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–Mladost Zagreb (horvát)

Férfi Challenge Kupa, selejtező (a 32 közé jutásért)

Visszavágó

17.00: MÁV Előre SC–TSV Jona (svájci), Tatabánya

SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: döntő

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa

4. forduló, A-csoport

18.00: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC

NOVEMBER 20., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

20.45: Troyes–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

20.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

2.15: Houston Texans–Indianapolis Colts

FORMULA–1

Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga

17.30: Corona Brasov–FEHA19

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: UTE–DEAC

18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

Osztrák liga

18.30: FTC-Telekom–HC Bolzano (olasz)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: AEK Athén (görög)–PLER-Budapest

NŐI NB I

9. FORDULÓ

18.00: DVSC–Kisvárda

18.00: Budaörs–MTK (Tv: Sport1)

18.00: Eszterházy SC–FTC

SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: döntő

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

7. forduló, elhalasztott mérkőzés

18.00: Kaposvári VK-One Eger

NOVEMBER 21., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

14. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE

13.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

13.00: Gödöllői SK–Mátészalkai MTK

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Zalaegerszegi TE FC II–1908 SZAC Budapest

13.00: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonalmádi SE

13.00: ETO Akadémia–FC Sopron

13.00: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II

13.00: Dorogi Bányász FC–Király SE

14.00: Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Sárisápi BSE–Haladás FC

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre

13.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre

13.00: III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: ReBase Majosi SE–Dunaharaszti MTK

13.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II

13.00: Iváncsa KSE–Budaörs

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC

13.00: MTK Budapest II–BFC Siófok

17.00: Pécsi MFC–Sárbogárd SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

13.30: Manchester City–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Bournemouth–Nottingham Forest

16.00: Coventry City–Crystal Palace

16.00: Tottenham–Ipswich Town (Tv: Match4)

16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Sunderland

18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

17.15: Nice–Paris Saint-Germain

20.45: Lille–Olympique Lyon

20.45: AS Monaco–Auxerre

20.45: Lens–Toulouse

20.45: Strasbourg–Brest

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Paderborn

15.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund

15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim

15.30: Elversberg–Freiburg

18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

15.00: Como–Cagliari

15.00: Lazio–Lecce

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Alavés–Deportivo (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Gurgl

10.30 és 13.30: női műlesiklás

FORMULA–1

Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA

NŐI NB I

9. FORDULÓ

16.00: Vasas SC–Mosonmagyaróvár

16.00: Esztergom–NEKA

17.00: Vác–Szombathely

FÉRFI NB I

10. FORDULÓ

18.00: NEKA–Csurgó

18.00: Veszprém–Tatabánya (Tv: Sport1)

18.00: FTC–Balatonfüred

18.00: Dabas–Szigetszentmiklós

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Női NB I

15.00: Sopron Basket–KSC Szekszárd

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: TFSE–Vasas Akadémia

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: PSE PRO SOURCE–DEAC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: VESC–Békéscsaba

17.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda

18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn

SÚLYEMELÉS

Országos bajnokság, Tatabánya

10.00: 1. nap

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)

Billie Jean King Kupa-osztályozó, Delray Beach

Egyesült Államok–Magyarország

VÍZILABDA

Női Eurokupa, csoportkör

1. forduló, A-csoport

17.00: Kinef Kirisi (orosz)–Dunaújváros

NOVEMBER 22., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

14. FORDULÓ

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Vasas FC II

11.00: Újpest FC II–Sándorfalvi SKE

13.00: ESMTK–Csepel SC

13.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–Budafoki MTE

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Angers

17.15: Lorient–Stade Rennes

20.45: Olympique Marseille–Le Mans FC

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

12.30: Juventus–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Genoa

15.00: Bologna–Udinese

18.00: Milan–Frosinone

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Gurgl

10.30 és 13.30: férfi műlesiklás

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins

19.00: Carolina Panthers–Baltimore Ravens

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Dallas Cowboys–Tennessee Titans

19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers

FORMULA–1

Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga

16.00: Gyergyói HK–SC Csíkszereda

16.30: Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák

17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE

17.30: Háromszéki Ágyúsok–FEHA19

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

Osztrák liga

16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

17.30: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

10. FORDULÓ

18.00: Budai Farkasok–ETO University

KOSÁRLABDA

Női NB I

17.00: DVTK HUNTHERM–Csata TKK

17.00: ETO Basket–VBW CEKK Cegléd

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság

Portugál Nagydíj, Portimao (Algarve)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

15.30: Moto3 (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau

18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–UTE

SÚLYEMELÉS

Országos bajnokság, Tatabánya

10.00: 2. nap

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)

Billie Jean King Kupa-osztályozó, Delray Beach

Egyesült Államok–Magyarország

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

6. forduló, elhalasztott mérkőzés

19.00: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd