Heti program: az északírek ellen zárjuk az NL-csoportkört, ATP-vb Torinóban
NOVEMBER 16., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
14.00: az északír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest, Puskás Aréna
NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Németország–Hollandia, Berlin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Görögország–Szerbia, Volosz (Tv: Spíler1)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Svájc–Skócia, St. Gallen (Tv: Arena4)
20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia, Szkopje
C-LIGA
3. CSOPORT
16.00: Feröer–Moldova, Tórshavn
16.00: Kazahsztán–Szlovákia, Asztana
4. CSOPORT
18.00: Izland–Luxemburg, Reykjavík (Tv: Match4)
18.00: Észtország–Bulgária, Tallinn
D-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Gibraltár–Málta, Gibraltár
2. CSOPORT
18.00: Litvánia–Liechtenstein, Kaunas
U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Ciprus, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: csoportkör, 3. forduló (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 1. FORDULÓ
14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) (Tv: Match4)
NOVEMBER 17., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
4. CSOPORT
20.45: Dánia–Norvégia
20.45: Wales–Portugália
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia (Tv: Arena4)
3. CSOPORT
20.45: Izrael–Ausztria
20.45: Írország–Koszovó
4. CSOPORT
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia
20.45: Lengyelország–Svédország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.45: Tatabánya–Valur Reykjavík (izlandi) (Tv: Sport2)
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: Eszterházy SC–Esztergom
KOSÁRLABDA
Női Európa-bajnoki selejtező
3. forduló, N-csoport
18.00: Magyarország–Dánia, Miskolc
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: elődöntő
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája
Csoportkör, 4. forduló
18.30: Steaua Bucuresti (román)–FTC-Telekom Waterpolo
NOVEMBER 18., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
20.45: Wisla Plock (lengyel)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: Fehérvár–Győri ETO
JÉGKORONG
Erste Liga
17.30: SC Csíkszereda-Corona Brasov
Osztrák liga
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)
KOSÁRLABDA
Férfi Bajnokok Ligája
C-csoport, 4. forduló
18.00: AEK Athén (görög)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Férfi Európa-kupa
B-csoport, 7. forduló
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Dinamo Bucuresti (román)
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: elődöntő
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)
NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT
20.45: Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
II. CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Magdeburg (német)
18.45: Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
20.45: Sporting (portugál)–Dinamo Bucuresti (román)
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező
3. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–Mladost Zagreb (horvát)
Férfi Challenge Kupa, selejtező (a 32 közé jutásért)
Visszavágó
17.00: MÁV Előre SC–TSV Jona (svájci), Tatabánya
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: döntő
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa
4. forduló, A-csoport
18.00: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC
NOVEMBER 20., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
20.45: Troyes–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
20.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
2.15: Houston Texans–Indianapolis Colts
FORMULA–1
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga
17.30: Corona Brasov–FEHA19
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
18.00: UTE–DEAC
18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
Osztrák liga
18.30: FTC-Telekom–HC Bolzano (olasz)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: AEK Athén (görög)–PLER-Budapest
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: DVSC–Kisvárda
18.00: Budaörs–MTK (Tv: Sport1)
18.00: Eszterházy SC–FTC
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: döntő
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
7. forduló, elhalasztott mérkőzés
18.00: Kaposvári VK-One Eger
NOVEMBER 21., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
14. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE
13.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
13.00: Gödöllői SK–Mátészalkai MTK
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Zalaegerszegi TE FC II–1908 SZAC Budapest
13.00: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonalmádi SE
13.00: ETO Akadémia–FC Sopron
13.00: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II
13.00: Dorogi Bányász FC–Király SE
14.00: Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Sárisápi BSE–Haladás FC
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre
13.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre
13.00: III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: ReBase Majosi SE–Dunaharaszti MTK
13.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II
13.00: Iváncsa KSE–Budaörs
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC
13.00: MTK Budapest II–BFC Siófok
17.00: Pécsi MFC–Sárbogárd SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
13.30: Manchester City–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Bournemouth–Nottingham Forest
16.00: Coventry City–Crystal Palace
16.00: Tottenham–Ipswich Town (Tv: Match4)
16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
16.00: Aston Villa–Sunderland
18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
17.15: Nice–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Olympique Lyon
20.45: AS Monaco–Auxerre
20.45: Lens–Toulouse
20.45: Strasbourg–Brest
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Paderborn
15.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund
15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim
15.30: Elversberg–Freiburg
18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
15.00: Como–Cagliari
15.00: Lazio–Lecce
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Alavés–Deportivo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Gurgl
10.30 és 13.30: női műlesiklás
FORMULA–1
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI NB I
9. FORDULÓ
16.00: Vasas SC–Mosonmagyaróvár
16.00: Esztergom–NEKA
17.00: Vác–Szombathely
FÉRFI NB I
10. FORDULÓ
18.00: NEKA–Csurgó
18.00: Veszprém–Tatabánya (Tv: Sport1)
18.00: FTC–Balatonfüred
18.00: Dabas–Szigetszentmiklós
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Női NB I
15.00: Sopron Basket–KSC Szekszárd
18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda
18.00: TFSE–Vasas Akadémia
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: PSE PRO SOURCE–DEAC
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: VESC–Békéscsaba
17.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda
18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn
SÚLYEMELÉS
Országos bajnokság, Tatabánya
10.00: 1. nap
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)
Billie Jean King Kupa-osztályozó, Delray Beach
Egyesült Államok–Magyarország
VÍZILABDA
Női Eurokupa, csoportkör
1. forduló, A-csoport
17.00: Kinef Kirisi (orosz)–Dunaújváros
NOVEMBER 22., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
14. FORDULÓ
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Vasas FC II
11.00: Újpest FC II–Sándorfalvi SKE
13.00: ESMTK–Csepel SC
13.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: PTE-PEAC–Budafoki MTE
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Angers
17.15: Lorient–Stade Rennes
20.45: Olympique Marseille–Le Mans FC
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)
17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
12.30: Juventus–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Genoa
15.00: Bologna–Udinese
18.00: Milan–Frosinone
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Gurgl
10.30 és 13.30: férfi műlesiklás
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins
19.00: Carolina Panthers–Baltimore Ravens
19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints
19.00: Dallas Cowboys–Tennessee Titans
19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals
19.00: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers
FORMULA–1
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga
16.00: Gyergyói HK–SC Csíkszereda
16.30: Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE
17.30: Háromszéki Ágyúsok–FEHA19
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
Osztrák liga
16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
17.30: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
10. FORDULÓ
18.00: Budai Farkasok–ETO University
KOSÁRLABDA
Női NB I
17.00: DVTK HUNTHERM–Csata TKK
17.00: ETO Basket–VBW CEKK Cegléd
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
Portugál Nagydíj, Portimao (Algarve)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
15.30: Moto3 (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–UTE
SÚLYEMELÉS
Országos bajnokság, Tatabánya
10.00: 2. nap
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino (Tv: Match4)
Billie Jean King Kupa-osztályozó, Delray Beach
Egyesült Államok–Magyarország
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
6. forduló, elhalasztott mérkőzés
19.00: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd