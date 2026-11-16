NBA: Doncic vezérletével robog tovább a Lakers; történelmi negyed Bostonban; lenullázták Trae Youngot

A játéknap egyik legkiemelkedőbb teljesítményét Luka Doncic nyújtotta, aki 43 ponttal és öt triplával vezette győzelemre a Los Angeles Lakerst. A kaliforniaiak 131–123-ra nyertek a Phoenix Suns otthonában, és ezzel már nyolc mérkőzés óta nem találtak legyőzőre. Quentin Grimes 22 ponttal segítette a csapatot, amelynek a negyedik negyedben még a hazaiak felzárkózási kísérletét is vissza kellett vernie.

A Boston Celtics még ennél is meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A Dallas Mavericks elleni mérkőzés első negyedét egészen elképesztő, 42–9-es eredménnyel zárta, vagyis már a találkozó elején 33 pontos különbséget alakított ki, ez az NBA történetének legnagyobbja az első játékrészeket figyelembe véve. A Celtics 131–94-re diadalmaskodott, ezzel sorozatban hatodik győzelmét aratta.

A Houston Rockets szintén kiütéses sikert könyvelhetett el: 147–119-re verte a Washington Wizardsot. Amen Thompson 26 ponttal volt a texasiak legeredményesebb játékosa, Kevin Durant és Tari Eason egyaránt 25 pontig jutott. A mérkőzés legmeglepőbb teljesítménye azonban Trae Youngé volt: a washingtoni irányító pályafutása során először zárt pont nélkül egy NBA-mérkőzést.

Trae Young így még nem járt... (Fotó: Getty Images)

Az Atlanta Hawks is fordítani tudott, ráadásul különösen értékes győzelmet szerzett Milwaukee-ban. A vendégek 113–106-ra múlták felül a Buckst, miután ledolgozták a hátrányukat. Nickeil Alexander-Walker 20 ponttal, Onyeka Okongwu pedig 16 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a sikerhez. A Milwaukee számára egyre aggasztóbb a helyzet: a csapat immár sorozatban tizedik vereségét szenvedte el.

A San Antonio Spurs sorozatban 12. győzelmét aratta, miután 110–102-re legyőzte a Utah Jazzt Salt Lake Cityben. Dylan Harper pályafutása eddigi legjobb teljesítményével rukkolt elő: 31 pontot szerzett, ebből 18-at a negyedik negyedben. Victor Wembanyama 26 ponttal, 10 lepattanóval, hat gólpasszal és öt blokkal járult hozzá a sikerhez. A Spurs az utolsó percekben döntötte el a találkozót, és 2010 novembere óta először jutott el 12 egymást követő győzelemig. A Utah eközben sorozatban 12. vereségét szenvedte el.

A Philadelphia 76ers hazai pályán 131–124-re győzte le az Indiana Pacerst. A siker kulcsa a hátvédpáros remeklése volt: Jaylen Brown és Tyrese Maxey összesen 58 pontot szerzett, így a philadelphiaiaknak a Pascal Siakam vezette vendégeket is sikerült maguk mögött tartaniuk. LeBron James harmadik helyre lépett előre az NBA történetének gólpasszlistáján.

A Los Angeles Clippers a Charlotte Hornets ellen folytatta imponáló sorozatát. Darius Garland 27 ponttal és hét gólpasszal vezette csapatát, Max Strus pedig 14 ponttal segítette a 113–105-ös győzelmet. A Clippers ezzel már sorozatban 17. alkalommal győzte le a Charlotte-ot.

Torontóban hosszabbításra volt szükség a New York Knicks sikeréhez. A vendégek a negyedik negyedben még 13 pontos hátrányban voltak, de visszakapaszkodtak, majd a ráadásban Jalen Brunson 33 másodperccel a vége előtt jegyezte a döntő triplát. A Knicks 112–108-ra nyert a Raptors otthonában.

A Thunder megszakította rossz sorozatát: az Oklahoma City 125–103-ra győzött a Sacramento Kings vendégeként, ezzel három egymást követő vereség után tért vissza a győztes útra. Shai Gilgeous-Alexander 37 ponttal volt a mezőny legeredményesebb játékosa, míg az újonc Aday Mara 16 ponttal és 13 lepattanóval dupla duplát jegyzett. A Sacramento számára tovább mélyült a hullámvölgy: a Kings sorozatban hatodik alkalommal kapott ki.

NBA

ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Indiana Pacers 131–124

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 123–131

Los Angeles Clippers–Charlotte Hornets 113–105

Utah Jazz–San Antonio Spurs 102–110

Boston Celtics–Dallas Mavericks 131–94

Toronto Raptors–New York Knicks 108–112 – hosszabbítás után

Washington Wizards–Houston Rockets 119–147

Milwaukee Bucks–Atlanta Hawks 106–113

Sacramento Kings–Oklahoma City Thunder 103–125