Hosszú időre eltiltották a franciák Eb-ezüstérmes hétpróbázóját

K. Zs.K. Zs.
2026.11.13. 14:07
Auriana Lazraq-Khlass a tavalyi tokiói világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Auriana Lazraq-Khlass atlétika eltiltás tízpróba dopping
Huszonkét hónapos eltiltást kapott Auriana Lazraq-Khlass Európa-bajnoki ezüstérmes hétpróbázó a doppingszabályok megsértése miatt.

A nemzetközi tesztelő ügynökség bejelentése szerint a 27 éves francia atléta nem tett eleget a doppingellenőrzéshez szükséges tartózkodási hely bejelentésének. Khlass versenyzői engedélyét már március 26-án felfüggesztették – a büntetés ekkortól számít – és a tavaly november 10-től elért eredményeit törölték.

A francia többpróbázó a 2024-es római Európa-bajnokságon – ahol nemcsak teljesítményével, hanem feltűnő sminkjével is felhívta magára a figyelmet – második lett, majd a párizsi olimpián a 16. helyen végzett.

Az elmúlt évben egészségi problémái és kiújuló sérülése miatt sokáig egyetlen versenyen sem indult, de aztán ott volt a tokiói világbajnokságon, és a 18. helyen végzett.

Bár az idei toruni fedett pályás világbajnokság szintjét teljesítette, sérülés miatt visszalépett.

(Az MTI nyomán)

 

Auriana Lazraq-Khlass atlétika eltiltás tízpróba dopping
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