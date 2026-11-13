Hosszú időre eltiltották a franciák Eb-ezüstérmes hétpróbázóját

A nemzetközi tesztelő ügynökség bejelentése szerint a 27 éves francia atléta nem tett eleget a doppingellenőrzéshez szükséges tartózkodási hely bejelentésének. Khlass versenyzői engedélyét már március 26-án felfüggesztették – a büntetés ekkortól számít – és a tavaly november 10-től elért eredményeit törölték.

A francia többpróbázó a 2024-es római Európa-bajnokságon – ahol nemcsak teljesítményével, hanem feltűnő sminkjével is felhívta magára a figyelmet – második lett, majd a párizsi olimpián a 16. helyen végzett.

Az elmúlt évben egészségi problémái és kiújuló sérülése miatt sokáig egyetlen versenyen sem indult, de aztán ott volt a tokiói világbajnokságon, és a 18. helyen végzett.

Bár az idei toruni fedett pályás világbajnokság szintjét teljesítette, sérülés miatt visszalépett.

(Az MTI nyomán)