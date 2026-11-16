Gyász: elhunyt a világbajnok brazil labdarúgó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.16. 07:46
Dino Sani (a guggoló sorban a kép jobb szélén) az AC Milan csapatában (Fotó: Getty Images)
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Brazília gyász Dino Sani
Gyászol a brazil labdarúgás, életének 95. évében elhunyt Dino Sani, az 1958-as világbajnok csapat tagja.

Olasz származású szülők gyermekeként született Sao Paulóban, a Palmeirasnál kezdte pályafutását, de a Sao Paulóból került be a válogatottba 1957-ben.

Abban az évben és 1959-ben is Copa América-ezüstérmes volt, de 1958-ban tagja volt a világbajnok brazil válogatottnak, a tornán az első két csoportmeccsen kapott szerepet.

1966-ig 15 meccsen szerepelt a válogatottban, igaz, voltak olyan évek, hogy egyáltalán nem vették őt számításba a szövetségi kapitányok. Ennek oka az európai szerződése is volt, hiszen 1961 és 1964 között az AC Milant erősítette, amellyel bajnokságot és BEK-et is nyert.

Sani visszavonulása után edzősködött, hazáján kívül Uruguayban, Mexikóban, Argentínában és Japánban is dolgozott, emellett két időszakban is katari kapitány volt. A Penarollal két ízben nyert uruguayi bajnokságot.

2024 januárja, Mario Zagallo halála óta Dino Sani volt a legidősebb élő világbajnok labdarúgó. Sani halálával José Macia, művésznevén Pepe lett a legidősebb élő vb-győztes, a most 91 éves brazil futballista 1958-ben és 1962-ben is nem játszó kerettag volt.

 

Brazília gyász Dino Sani
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