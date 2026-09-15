Óriási nyílt edzés készül Hamburgban: letelik a védő súlyos, négyéves eltiltása

A hatalmas tehetségként számon tartott, horvát utánpótlás-válogatott Mario Vuskovic 2021 nyarán szerződött (az első idényben kölcsönjátékosként) a Hajduk Splitből a Hamburgba, de alig egy évig élvezhette a németországi életet: 2022 novemberében megbukott a doppingteszten, szervezetében eritropoietint (EPO) mutattak ki.

A német szövetség két évre eltiltotta, ám a labdarúgó és a nemzetközi és a német doppingügynökség (WADA, NADA) fellebbezett: a középhátvéd eljárási hibákra hivatkozva kitartóan hangoztatta az ártatlanságát, utóbbiak súlyosítást, az EPO esetében általánosnak számító négyéves eltiltás kiszabását követeltek.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) a doppingügynökségek javára döntött, jogerőre emelkedett a négyéves eltiltás, ami nemcsak tétlenségre kárhoztatta a labdarúgót, hanem a kilátásban lévő Premier League-szerződése meghiúsulását is jelentette.

Hamburgban nehezen törődtek bele a súlyos büntetésbe: mérkőzések után a csapat labdarúgói rendszeresen kifeszítették a „Szabadságot Mariónak!” feliratú molinót, a város házfalain sok helyütt felbukkantak a hasonló üzenetet hordozó matricák. Sokan hittek az ártatlanságában, de ha vétkezett is a védő, a hosszadalmas vezeklés megtörtént, itt a lehetőség, hogy éljen az új eséllyel.

Mario Vuskovic a 2023. februári fegyelmi tárgyaláson (Fotó: Getty Images)

A döntés értelmében a most 24 éves játékos idén novemberben léphet pályára először mérkőzésen, ám a csapat edzéseihez már szeptemberben csatlakozhat – a nagy pillanat most kedden érkezik el. Sokakat várnak a Volksparkstadionba, a hírek szerint a Vuskovic család több tagja is jelen lesz.

„Szeretnénk olyan pillanatokkal megajándékozni Mariót, amivel a megbecsülésünket is kifejezzük – indokolta a nyílt edzés megszervezését Merlin Polzin vezetőedző a klub honlapján. – Az ember senkinek sem kíván olyasmit, amin ő és a családja keresztülment. Az elmúlt évek ugyanakkor azt is szemléltették, milyen összetartó a HSV-közösség, közösen vártuk ki, hogy elérkezzen ez a nap. De az is fontos lenne, hogy gyorsan napirendre térjünk a visszatérése felett, hiszen Mario nem a nagy felhajtások embere. Egyszerűen csak nagyon várja a visszatérést, és azt, hogy újra az öltöző teljes jogú tagja lehessen, jól érezhesse magát, élvezhesse a játékot.”

Bár az eltiltás megduplázásakor a HSV felbontotta a játékos akkori szerződését, nem engedte el Vuskovic kezét; olyan megállapodást kötöttek, amely az eltiltás lejártakor, azaz most lép érvénybe köztük. Feltétel volt, hogy a játékos egyéni edzésekkel formában tartsa magát.

Az utóbbi hónapokban egy horvát nagyágyú gondoskodott Vuskovic jó erőállapotáról, a korábbi tízpróbázó Josko Vlasic, akinek két gyermeke is élsportoló lett: Nikola Vlasic 66 meccsnél tart a horvát labdarúgó-válogatottban, míg Blanka Vlasic – nem kis részben az édesapja vezette edzéseknek köszönhetően – kétszeres szabadtéri világbajnok és egyszeres Európa-bajnok magasugrásban, sőt olimpiai ezüst- és bronzérme is van.

Mario Vuskovic gólt ünnepel hamburgi mezben 2022 őszén (Fotó: Getty Images)

Az érzelmes visszatérési sztori része, hogy Mario Vuskovic az öltözőben ugyanazt a szekrényt kapja, amelyiket szintén középső védőként játszó öccse használt az előző idényben; a már a horvát nagyválogatottban is bemutatkozó 19 éves Luka Vuskovic a Tottenham kölcsönjátékosaként eredményes időszakot töltött a HSV-ban, nyáron jó pénzért szerződtette is az angol élvonalbeli Brighton.

Noha Mario Vuskovic mérkőzésen csak novemberben léphet pályára, az edzésbe állása nyilvánvalóan plusz érzelmi töltetet ad a Köln elleni szombati bajnokira készülő, pillanatnyilag Bundesliga-sereghajtó hamburgiaknak. Rájuk is fér, hiszen az első három fordulóban nem ment nekik: a Dortmund elleni vereség (0–2) még vállalható volt, a Leipzigtől és a Mainztól kapott ötös már kevésbé – utóbbi fájdalmas 0–5-nek ráadásul a Volksparkstadion 57 ezer nézője volt a szemtanúja. Nekik is némi kárpótlás a keddi dzsembori.