Nemzeti Sportrádió

Nem jött be Sarri meccsterve, az Ajax a hajrában fektette két vállra az Atalantát

M. B.M. B.
2026.10.22. 23:03
Uazan bődületesen nagy gólt lőtt a ráadásban (Fotó: Getty Images)
Címkék
AS Monaco Hajduk Split Ajax Twente Konferencialiga Ajax Amszterdam Monaco Atalanta Freiburg
Nyolc mérkőzést rendeztek a labdarúgó Konferencialiga-alapszakasz második fordulójának késő esti műsorsávjában.

A Kl-idényt győzelemmel kezdő Atalanta kontrázásra rendezkedett be Amszterdamban, s elégedett lett volna a döntetlennel is, míg az Ajax lelkesen ostromolta a bergamói kaput. A vendégek Carnesecchi védéseivel sokáig tartották is az ikszet, de a hajrában két csereember, Tolu Arokodare és Abdellah Uazan (a 17 éves marokkói látványos szóló végén lőtt a léc alá) góljaival mindhárom pontot otthon tartotta Míchel Sánchez gárdája. 2–0

A Monaco a vártnál simábban, 3–0-ra lépte le a Freiburgot, a Braga a Gentet verte, míg az Aarhus emberhátrányban ikszelt az Egnatiával. Idegenben nyert a Sint-Truiden és a Twente is, odahaza győzött a Borac Banja Luka, míg a Hajduk Split svájci diadala után hibátlanul áll. 

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Ajax (holland)–Atalanta (olasz) 2–0 (Arokodare 87., Uazan 90+3.)
Aarhus (dán)–Egnatia (albán) 1–1 (Bogere 49., ill. I. Gruda 13.)
Kiállítva: Kahl (Aarhus, 3.)
Monaco (francia)–Freiburg (német) 3–0 (Brunner 45+2., L. Camara 83., Fati 90+1.)
Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga) 0–1 (Soellé 42.)
Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát) 0–1 (De Almeida 17.)
Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn) 2–0 (Savic 29., Deket 50.)
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland) 1–4 (Nano 38., ill., Van den Belt 19., 57., Weghorst 24., Weidmann 90+3.)
Braga (portugál)–Gent (belga) 2–0 (V. Gómez 3., G. Martínez 76.)

Korábban
Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) 1–5 (Bekbolat 79., ill. Taborda 6., Dessers 24. – 11-esből, 47., Kangwa 57., Rastoder 75.)
Iberia (grúz)–Mjällby (svéd) 1–1 (Dzsindzsolava 55. – 11-esből, ill. Pettersson 89.)
Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár) 2–2 (Adel 55., 67., ill. S. Godoy 88.)
Kiállítva: Janssen (Nordsjaelland, 76.)
Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán) 2–2 (Elsnik 34., Kosztov 41., ill. Gastarov 29. – öngól, Carrizo 70.)
Kiállítva: Gudelj (Zvezda, 90+3.)
Jablonec (cseh)–Brighton & Hove Albion (angol) 0–0
Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég) 1–4 (R. Oliveira 12., ill. N. Castro 7. – 11-esből, Holm 25., 40., 85.)
Getafe (spanyol)–Lugano (svájci) 2–5 (Azón 2., Mayoral 74., ill. Al. Ajeti 3., 26., Cimignani 7., Bislimi 50., Behrens 90+2.)
Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román) 1–3 (Arellano 77., ill. Al-Hamlavi 3., Baiaram 5., Elisor 86.)
Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett) 1–1 (Biel 76., ill. C. Ferreira 67.)
Trabzonspor (török)–Hearts (skót) 2–0 (Szalah 32. – 11-esből, Franculino 58.)
Kiállítva: Lopes Cabral (Trabzonspor, 90+5.)

 

 

 

AS Monaco Hajduk Split Ajax Twente Konferencialiga Ajax Amszterdam Monaco Atalanta Freiburg
Legfrissebb hírek

Markgráf Ákos gólpasszt adott; Komoly verésbe szaladt bele a Getafe a Kl-ben

Konferencialiga
3 órája

Konferencialiga: gyűlöletre uszítás miatt folyik eljárás a Hajduk-szurkolók ellen

Konferencialiga
2026.10.19. 18:53

Egy megmaradt a Milan háromgólos előnyéből, a piros-feketék legyőzték az Atalantát

Olasz labdarúgás
2026.10.18. 20:03

A Leverkusen elvette a Freiburg veretlenségét; továbbra sincs pontja a Mönchengladbachnak

Német labdarúgás
2026.10.18. 19:42

Hajduk-szurkolókat vettek őrizetbe Splitben antiszemita rigmusok miatt

Konferencialiga
2026.10.16. 12:19

Markgráf és Németh is a pályán volt, a Köbenhavn egy hármassal küldte haza a Bragát

Konferencialiga
2026.10.15. 23:03

Gudelj távoli bombája egy pontot ért a Getafének Romániában, pirotechnika miatt félbeszakadt meccsen kapott ki az Ajax

Konferencialiga
2026.10.15. 21:00

Kl: Tirana helyett Elbasanban lép pályára az FC Midtjylland

Konferencialiga
2026.10.15. 13:25