Nem jött be Sarri meccsterve, az Ajax a hajrában fektette két vállra az Atalantát

A Kl-idényt győzelemmel kezdő Atalanta kontrázásra rendezkedett be Amszterdamban, s elégedett lett volna a döntetlennel is, míg az Ajax lelkesen ostromolta a bergamói kaput. A vendégek Carnesecchi védéseivel sokáig tartották is az ikszet, de a hajrában két csereember, Tolu Arokodare és Abdellah Uazan (a 17 éves marokkói látványos szóló végén lőtt a léc alá) góljaival mindhárom pontot otthon tartotta Míchel Sánchez gárdája. 2–0

A Monaco a vártnál simábban, 3–0-ra lépte le a Freiburgot, a Braga a Gentet verte, míg az Aarhus emberhátrányban ikszelt az Egnatiával. Idegenben nyert a Sint-Truiden és a Twente is, odahaza győzött a Borac Banja Luka, míg a Hajduk Split svájci diadala után hibátlanul áll.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Ajax (holland)–Atalanta (olasz) 2–0 (Arokodare 87., Uazan 90+3.)

Aarhus (dán)–Egnatia (albán) 1–1 (Bogere 49., ill. I. Gruda 13.)

Kiállítva: Kahl (Aarhus, 3.)

Monaco (francia)–Freiburg (német) 3–0 (Brunner 45+2., L. Camara 83., Fati 90+1.)

Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga) 0–1 (Soellé 42.)

Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát) 0–1 (De Almeida 17.)

Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn) 2–0 (Savic 29., Deket 50.)

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland) 1–4 (Nano 38., ill., Van den Belt 19., 57., Weghorst 24., Weidmann 90+3.)

Braga (portugál)–Gent (belga) 2–0 (V. Gómez 3., G. Martínez 76.)

Korábban

Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) 1–5 (Bekbolat 79., ill. Taborda 6., Dessers 24. – 11-esből, 47., Kangwa 57., Rastoder 75.)

Iberia (grúz)–Mjällby (svéd) 1–1 (Dzsindzsolava 55. – 11-esből, ill. Pettersson 89.)

Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár) 2–2 (Adel 55., 67., ill. S. Godoy 88.)

Kiállítva: Janssen (Nordsjaelland, 76.)

Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán) 2–2 (Elsnik 34., Kosztov 41., ill. Gastarov 29. – öngól, Carrizo 70.)

Kiállítva: Gudelj (Zvezda, 90+3.)

Jablonec (cseh)–Brighton & Hove Albion (angol) 0–0

Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég) 1–4 (R. Oliveira 12., ill. N. Castro 7. – 11-esből, Holm 25., 40., 85.)

Getafe (spanyol)–Lugano (svájci) 2–5 (Azón 2., Mayoral 74., ill. Al. Ajeti 3., 26., Cimignani 7., Bislimi 50., Behrens 90+2.)

Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román) 1–3 (Arellano 77., ill. Al-Hamlavi 3., Baiaram 5., Elisor 86.)

Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett) 1–1 (Biel 76., ill. C. Ferreira 67.)

Trabzonspor (török)–Hearts (skót) 2–0 (Szalah 32. – 11-esből, Franculino 58.)

Kiállítva: Lopes Cabral (Trabzonspor, 90+5.)