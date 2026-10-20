Vb 2026: a FIFA eltiltotta az egyiptomi szövetségi kapitányt

Következő három mérkőzését szövetségi kapitánya, Hosszam Hasszan nélkül lesz kénytelen lejátszani az egyiptomi labdarúgó-válogatott. A büntetésről az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség számolt be, s nyomban jelezte is, hogy kérte a részletes indoklást a FIFA fegyelmi bizottságától, mert felmérné a fellebbezés lehetőségét.

Az ominózus nyolcaddöntőben az egyiptomi válogatott csatára, Mosztafa Ziko második félidő elején szerzett gólját a VAR-vizsgálat után Francois Letexier játékvezető érvénytelenítette, később pedig 2–2-es állásnál az egyiptomiak egy általuk elmaradtnak vélt tizenegyest reklamáltak. Az afrikai együttes kétgólos előnyről a mérkőzés végén 13 perc alatt három gólt kapva kiesett. A mérkőzés után a 60 éves szövetségi kapitány a játékvezetői hibákat nehezményezte, ezért büntették most meg, de ikertestvére, egyben a válogatott technikai igazgatója, Ibrahim Hasszan is három meccsre szóló eltiltást kapott. Sőt, a nyolcaddöntő utáni interjúban a bíróra sértő megjegyzéseket tett Ziko sem úszta meg, a csatár ötmérkőzéses büntetést kapott.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának elnöke védelmébe vette Letexier-t, egyben elítélte az érintettek viselkedését, mert mint hangsúlyozta, a hasonló vádaskodások fenyegetéseket válthatnak ki a bírókkal és családtagjaikkal szemben.

Az eltiltás miatt – az esetleges fellebbezéstől függetlenül – mindhárom érintett kihagyja az egyiptomi válogatott Malawi elleni mérkőzéseit az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezősorozatának novemberi fordulóiban, Ziko pedig jelen állás szerint júniusig nem léphet pályára.