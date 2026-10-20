Törökországban 147 labdarúgó-klubtisztviselőt tiltottak el másfél hónapra fogadási ügyek miatt

Az intézkedés egy átfogó vizsgálat része, amely célzottan a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységet vizsgálta.

A fegyelmi bizottság azután hozta meg a döntését, hogy megvizsgálta annak a 448 tisztségviselőnek az ügyét, akiket a szövetség azzal gyanúsított meg, hogy klubbeli tisztségük betöltése alatt fogadásokat kötöttek.

Megállapították, hogy a 448 érintett közül 147-en megsértették a fogadási szabályokat, ezért 45 napos eltiltással sújtották őket, ezen idő alatt nem láthatnak el semmilyen munkát, feladatot a sportágon belül.

A szövetség azt követően szigorította a fogadásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket, miután tavaly botrány rázta meg a sportágat. A vizsgálat részeként korábban 149 játékvezetőt és 1024 játékost tiltottak el hosszabb-rövidebb időtartamra.