Nemzeti Sportrádió

Törökországban 147 labdarúgó-klubtisztviselőt tiltottak el másfél hónapra fogadási ügyek miatt

2026.10.20. 21:36
Fotó: Getty Images
Címkék
eltiltás török labdarúgás Törökország
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága 45 napos eltiltással sújtott 147 jelenlegi és korábbi klubtisztviselőt a fogadási szabályok megsértése miatt.

Az intézkedés egy átfogó vizsgálat része, amely célzottan a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységet vizsgálta.

A fegyelmi bizottság azután hozta meg a döntését, hogy megvizsgálta annak a 448 tisztségviselőnek az ügyét, akiket a szövetség azzal gyanúsított meg, hogy klubbeli tisztségük betöltése alatt fogadásokat kötöttek.

Megállapították, hogy a 448 érintett közül 147-en megsértették a fogadási szabályokat, ezért 45 napos eltiltással sújtották őket, ezen idő alatt nem láthatnak el semmilyen munkát, feladatot a sportágon belül.

A szövetség azt követően szigorította a fogadásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket, miután tavaly botrány rázta meg a sportágat. A vizsgálat részeként korábban 149 játékvezetőt és 1024 játékost tiltottak el hosszabb-rövidebb időtartamra.

 

eltiltás török labdarúgás Törökország
Legfrissebb hírek

Vb 2026: a FIFA eltiltotta az egyiptomi szövetségi kapitányt

Foci vb 2026
8 órája

Megvan Petry Zsolt csapatának új vezetőedzője

Minden más foci
2026.10.14. 13:31

Bernd Storck Törökországban kapott kispadot – hivatalos

Minden más foci
2026.10.09. 15:03

A hétfői zakó már tényleg sok volt, Montella repül a török válogatott éléről – sajtóhír

Minden más foci
2026.10.07. 12:27

Erste Liga: hárommeccses eltiltást kapott a súlyos sérülést okozó Szirányi Bence

Jégkorong
2026.10.07. 10:34

Ez már Mancini-futball volt: Olaszország „lesimázta” a törököket

Minden más foci
2026.09.28. 22:48

Mbappé győztes gólt szerzett, majd megsérült Zidane bemutatkozó mérkőzésén

Minden más foci
2026.09.25. 22:55

Sallai összehozott egy tizenegyest az ellenfélnek, de a Galatasaray így is kiharcolta a győzelmet – videó

Légiósok
2026.09.04. 22:14