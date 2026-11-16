NHL: folytatódott Connor McDavid nagy sorozata

Philadelphiában nyert az Edmonton, és Connor McDavid nagy sorozata ezúttal sem szakadt meg: a kanadaiak kiválósága góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez, így egymás után a 22. mérkőzésén szerzett legalább egy pontot.

McDavidnek 12 gólja és 41 gólpassza van a mostani idényben, és a 22 meccses sorozata holtversenyben az ötödik leghosszabb az NHL történetében: Wayne Gretzky háromszor produkált hosszabb szériát, valamint egyszer Mats Sundin is egymást követő 30 meccsen iratkozott fel a kanadai táblázatra. McDavid előtt korábban Gretzky volt, aki 22 meccsen eljutott 40 gólpasszig.

Leon Draisaitl duplázott, így már 20 találattal vezeti a góllövőlistát, emellett egy gólpasszt is jegyzett. A Flyers nyolc emberelőnyéből egyet sem tudott kihasználni a meccsen, míg az Edmontonnál háromból kettő a mérleg.

Filip Chytil és Linus Karlsson is duplázott, a Vancouver megtörte hétmeccses vereségsorozatát. Cutter Gauthier egymás után a kilencedik meccsén talált be, az Anaheim hokisa a Calgary ellen csapata második gólját szerezte. Gauthier 18 találatával második a góllövőlistán.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Edmonton Oilers 2–5

Anaheim Ducks–Calgary Flames 6–1

Dallas Stars–Florida Panthers 2–1 – h. u.

San Jose Sharks–Nashville Predators 4–2

Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks 3–6