Eltiltások és pénzbüntetések a Galata–Fener tömegverekedése után

Az ezúttal is feszült hangulatú rangadót a Galatasaray 2–1-re megnyerte, majd a lefújás után a hazaiak magyar válogatott légiósának, Sallai Rolandnak támadt nézeteltérése Kerem Aktürkogluval, mindketten sárga lapot kaptak. Azonnal érkeztek viszont a társak is, és még a pályán pillanatok alatt tömegjelenetek alakultak ki, amelynek megfékezéséhez a rendőrök is hozzá kellett járulniuk.