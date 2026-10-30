Eltiltások és pénzbüntetések a Galata–Fener tömegverekedése után

2026.10.30. 19:58
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Archie Brown és Abdülkerim Bardakci egymásnak estek (Fotó: Getty Images)
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Fenerbahce Archie Brown Abdülkerim Bardakci Galatasaray eltiltás Süper Lig
Archie Brown, a Fenerbahce labdarúgója három, Abdülkerim Bardakci, a Galatasaray játékosa két mérkőzésen nem léphet pályára, mivel mindketten piros lapot kaptak a hétfői rangadót követő tömegverekedés során.

A török szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében a balhé főkolomposait pénzbírsággal is sújtották, miként klubjaikat is. A vendéglátó Galatasaray 38 500 eurót (körülbelül 14 millió forintot), míg a Fenerbahce gárdájának 23 000 eurót kell fizetnie.

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A meccs utáni balhénak a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjai vetettek véget.

Az ezúttal is feszült hangulatú rangadót a Galatasaray 2–1-re megnyerte, majd a lefújás után a hazaiak magyar válogatott légiósának, Sallai Rolandnak támadt nézeteltérése Kerem Aktürkogluval, mindketten sárga lapot kaptak. Azonnal érkeztek viszont a társak is, és még a pályán pillanatok alatt tömegjelenetek alakultak ki, amelynek megfékezéséhez a rendőrök is hozzá kellett járulniuk.

Fenerbahce Archie Brown Abdülkerim Bardakci Galatasaray eltiltás Süper Lig
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