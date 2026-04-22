Két góllal nyert Leverkusenben, hat év után újra döntős a Bayern München a Német Kupában

Siker siker hátán: a bajnoki cím elhódítása után a kupadöntőbe jutást célozta meg a 20-szoros győztes Bayern München szerda este Leverkusenben. De rossz hírt kaptak a meccs előtt a bajor szurkolók, mert kiderült, súlyosabb a vártnál Serge Gnabry sérülése, közelítőizom-szakadást szenvedett, így a német válogatott támadónak a nyári világbajnokságot is ki kell hagynia. Helyén az egyre jobb formában játszó Jamal Musiala szerepelt, ám az első helyzet nem az ő, hanem Dayot Upamecano nevéhez fűződött, csak éppen hat méterről nem találta el a kaput a védő.

Harry Kane már jóval pontosabb volt, hasonló távolságból kíméletlenül a léc alá lőtt – megszerezte a vezetést a Bayern München. Nem sokkal később Michael Olise közel volt hozzá, hogy növelje a müncheniek előnyét, ám kimaradt a helyzete. Az első félidő hajrájában több gól nem született (bár Kane egyszer közel járt hozzá), ám néhány kemény belépő borzolta a kedélyeket, a játékvezetőnek sárga lappal kellett fegyelmeznie a játékosokat.

A Bayer (amely az előző idényben a nyolcaddöntőben 1–0-val búcsúztatta a nagy riválist) néhány perc alatt többet mutatott a második félidőben, mint az elsőben, merthogy szép labdajáratás végén Nathan Tella lőtt (ez volt a hazaiak első, kaput eltaláló lövése), Manuel Neuer bravúrral védett. Aztán a másik oldalon Mark Flekken is megmutatta képességeit, előbb Kane lövését követően védett hatalmasat, majd Luis Díaz próbálkozása után ütötte szögletre a labdát. A folytatásban kisebb helyzetek mindkét csapat előtt adódtak, a végén pedig Luis Díaz megduplázta a vendégek előnyét, úgyhogy megvan a müncheniek döntőbe jutása – hat év után először, akkor éppen a Leverkusent múlták felül a fináléban 4–2-re.

S ugyebár a Bajnokok Ligájában is versenyben vannak még, a PSG elleni elődöntőre készülnek. 0–2

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

Bayer Leverkusen–Bayern München 0–2 (Kane 22., L. Díaz 90+3.)

Csütörtökön játsszák

20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)