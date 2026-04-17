Kicsúszott a St. Pauli kezéből a győzelem
A St. Pauli és a Köln számára is létfontosságú volt a péntek esti bajnoki: előbbi csapat osztályozós helyen várta a fordulót, de a kölniek is csak öt ponttal gyűjtöttek többet, úgyhogy még nem lélegezhettek fel.
Az első félidőben a vendégek nem találták el a kaput, a St. Pauli valamivel veszélyesebb volt, de gól nem született. A második félidő elején azonban a Köln járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, Said El Mala próbálkozását azonban a felső léc mentette.
A 69. percben előnybe kerültek a hamburgiak: egy szöglet után Hauke Wahl fejelte középre a labdát a hosszúról, ott Karol Mets teljesen szabadon maradt, és öt méterről a hálóba fejelt. Az utolsó tíz perchez érkezve viszont tizenegyeshez jutott a Köln, Mets találta el Jakub Kaminski lábát ártalmatlannak tűnő helyzetben, a játékvezető pedig videózás után tizenegyest ítélt. Luca Waldschmidt a bal sarokba helyezett, így a Köln fontos pontot szerzett, miközben a St. Pauli hat meccs óta nyeretlen, és megmaradt a két pont hátránya a már bennmaradó helyen álló Werderrel szemben, ráadásul a brémaiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A Köln ellenben megtartotta ötpontos előnyét mostani ellenfelével szemben.
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)
SZOMBAT
15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund
15.30: Union Berlin–Wolfsburg
15.30: Werder Bremen–Hamburg
18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)
VASÁRNAP
15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|29
|24
|4
|1
|105–27
|+78
|76
|2. Borussia Dortmund
|29
|19
|7
|3
|60–29
|+31
|64
|3. Stuttgart
|29
|17
|5
|7
|60–38
|+22
|56
|4. RB Leipzig
|29
|17
|5
|7
|56–36
|+20
|56
|5. Bayer Leverkusen
|29
|15
|7
|7
|59–39
|+20
|52
|6. Hoffenheim
|29
|15
|6
|8
|57–43
|+14
|51
|7. Eintracht Frankfurt
|29
|11
|9
|9
|54–54
|0
|42
|8. Freiburg
|29
|11
|7
|11
|42–47
|–5
|40
|9. Mainz
|29
|8
|9
|12
|35–44
|–9
|33
|10. Augsburg
|29
|9
|6
|14
|36–53
|–17
|33
|11. Union Berlin
|29
|8
|8
|13
|33–50
|–17
|32
|12. 1. FC Köln
|30
|7
|10
|13
|44–51
|–7
|31
|13. Hamburg
|29
|7
|10
|12
|32–45
|–13
|31
|14. Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35–49
|–14
|30
|15. Werder Bremen
|29
|7
|7
|15
|32–52
|–20
|28
|16. St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26–51
|–25
|26
|17. Wolfsburg
|29
|5
|6
|18
|39–65
|–26
|21
|18. Heidenheim
|29
|4
|7
|18
|32–64
|–32
|19