Kicsúszott a St. Pauli kezéből a győzelem

A St. Pauli és a Köln számára is létfontosságú volt a péntek esti bajnoki: előbbi csapat osztályozós helyen várta a fordulót, de a kölniek is csak öt ponttal gyűjtöttek többet, úgyhogy még nem lélegezhettek fel.

Az első félidőben a vendégek nem találták el a kaput, a St. Pauli valamivel veszélyesebb volt, de gól nem született. A második félidő elején azonban a Köln járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, Said El Mala próbálkozását azonban a felső léc mentette.

A 69. percben előnybe kerültek a hamburgiak: egy szöglet után Hauke Wahl fejelte középre a labdát a hosszúról, ott Karol Mets teljesen szabadon maradt, és öt méterről a hálóba fejelt. Az utolsó tíz perchez érkezve viszont tizenegyeshez jutott a Köln, Mets találta el Jakub Kaminski lábát ártalmatlannak tűnő helyzetben, a játékvezető pedig videózás után tizenegyest ítélt. Luca Waldschmidt a bal sarokba helyezett, így a Köln fontos pontot szerzett, miközben a St. Pauli hat meccs óta nyeretlen, és megmaradt a két pont hátránya a már bennmaradó helyen álló Werderrel szemben, ráadásul a brémaiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A Köln ellenben megtartotta ötpontos előnyét mostani ellenfelével szemben.

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)

SZOMBAT

15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund

15.30: Union Berlin–Wolfsburg

15.30: Werder Bremen–Hamburg

18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)