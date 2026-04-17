Kicsúszott a St. Pauli kezéből a győzelem

2026.04.17. 22:35
Nem bírt egymással a St. Pauli és a Köln (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Köln Bundesliga
A St. Pauli és a Köln 1–1-es döntetlent játszott egymással a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 30. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A St. Pauli és a Köln számára is létfontosságú volt a péntek esti bajnoki: előbbi csapat osztályozós helyen várta a fordulót, de a kölniek is csak öt ponttal gyűjtöttek többet, úgyhogy még nem lélegezhettek fel.

Az első félidőben a vendégek nem találták el a kaput, a St. Pauli valamivel veszélyesebb volt, de gól nem született. A második félidő elején azonban a Köln járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, Said El Mala próbálkozását azonban a felső léc mentette.

A 69. percben előnybe kerültek a hamburgiak: egy szöglet után Hauke Wahl fejelte középre a labdát a hosszúról, ott Karol Mets teljesen szabadon maradt, és öt méterről a hálóba fejelt. Az utolsó tíz perchez érkezve viszont tizenegyeshez jutott a Köln, Mets találta el Jakub Kaminski lábát ártalmatlannak tűnő helyzetben, a játékvezető pedig videózás után tizenegyest ítélt. Luca Waldschmidt a bal sarokba helyezett, így a Köln fontos pontot szerzett, miközben a St. Pauli hat meccs óta nyeretlen, és megmaradt a két pont hátránya a már bennmaradó helyen álló Werderrel szemben, ráadásul a brémaiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A Köln ellenben megtartotta ötpontos előnyét mostani ellenfelével szemben.

NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)
SZOMBAT
15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund 
15.30: Union Berlin–Wolfsburg
15.30: Werder Bremen–Hamburg
18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)
VASÁRNAP
15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München292441105–27+78 76 
2. Borussia Dortmund29197360–29+31 64 
3. Stuttgart29175760–38+22 56 
4. RB Leipzig29175756–36+20 56 
5. Bayer Leverkusen29157759–39+20 52 
6. Hoffenheim29156857–43+14 51 
7. Eintracht Frankfurt29119954–5442 
8. Freiburg291171142–47–5 40 
9. Mainz29891235–44–9 33 
10. Augsburg29961436–53–17 33 
11. Union Berlin29881333–50–17 32 
12. 1. FC Köln307101344–51–7 31 
13. Hamburg297101232–45–13 31 
14. Mönchengladbach29791335–49–14 30 
15. Werder Bremen29771532–52–20 28 
16. St. Pauli30681626–51–25 26 
17. Wolfsburg29561839–65–26 21 
18. Heidenheim29471832–64–32 19 

 

 

St. Pauli Köln Bundesliga
