„Butaság volt tőlem” – bocsánatot kért játékosától a németek kapitánya

ROCK PÉTER
2026.04.16. 14:10
Szent a béke Julian Nagelsmann és Deniz Undav között (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann nyilvánosan is elismerte, hogy hibázott, ezért bocsánatot kért Deniz Undavtól a Ghána elleni felkészülési mérkőzést követő kijelentése miatt. A szakember azt is jelezte, hogy a támadó szerepe még változhat a nemzeti csapatban.

A Stuttgartban rendezett találkozón Deniz Undav csereként beállva szerezte meg a győztes gólt, ennek ellenére Julian Nagelsmann a lefújás után kritikus hangnemben beszélt róla. Többek között azt mondta, hogy kérdéses, vajon a támadó ugyanígy eredményes lett volna-e, ha már korábban, hosszabb ideig a pályán van.

A német válogatott szövetségi kapitánya most egy televíziós interjúban (Magenta TV) visszakozott: elismerte, hogy feleslegesen fogalmazott így, és már másnap felhívta Undavot, hogy elnézést kérjen tőle.

„Ez egy szükségtelen mondat volt, amiért azonnal bocsánatot kértem Deniztől. Szerencsére elfogadta, és minden rendben van köztünk – mondta Nagelsmann. – Azt mondtam neki: butaság volt tőlem, sajnálom.”

Undav a világbajnoki selejtezőkben és a márciusi válogatott mérkőzéseken is inkább csereként kapott lehetőséget, bár a Ghána elleni gólját követően jelezte, hogy többre tartja magát ennél a szerepnél. Nagelsmann már nem zárta ki, hogy ez a jövőben változhat.

„A szerepek mindig alakulhatnak máshogy, változhatnak – nemcsak Deniz esetében, hanem minden játékosnál” – fogalmazott.

A 30 éves támadó ezen a hétvégén nem tud bizonyítani klubcsapatában: a VfB Stuttgart futballistája eltiltás miatt kihagyja a Bayern München elleni Bundesliga-összecsapást. Undav ugyanakkor eddig remek idényt fut, 18 gólt és 5 gólpasszt jegyzett már.

