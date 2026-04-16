„Butaság volt tőlem” – bocsánatot kért játékosától a németek kapitánya

„Ez egy szükségtelen mondat volt, amiért azonnal bocsánatot kértem Deniztől. Szerencsére elfogadta, és minden rendben van köztünk – mondta Nagelsmann. – Azt mondtam neki: butaság volt tőlem, sajnálom.”

Undav a világbajnoki selejtezőkben és a márciusi válogatott mérkőzéseken is inkább csereként kapott lehetőséget, bár a Ghána elleni gólját követően jelezte, hogy többre tartja magát ennél a szerepnél. Nagelsmann már nem zárta ki, hogy ez a jövőben változhat.

„A szerepek mindig alakulhatnak máshogy, változhatnak – nemcsak Deniz esetében, hanem minden játékosnál” – fogalmazott.

A 30 éves támadó ezen a hétvégén nem tud bizonyítani klubcsapatában: a VfB Stuttgart futballistája eltiltás miatt kihagyja a Bayern München elleni Bundesliga-összecsapást. Undav ugyanakkor eddig remek idényt fut, 18 gólt és 5 gólpasszt jegyzett már.