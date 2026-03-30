Felkészülés: Németország a hajrában harcolta ki a győzelmet Ghána ellen

A két válogatott teljesen ellentétes előjelekkel várta a stuttgarti felkészülési mérkőzést, ugyanis amíg a németek szoros küzdelemben, 4–3-ra legyőzték Svájcot múlt hét pénteken, addig a ghánaiak kiábrándító produkciót bemutatva szenvedtek 5–1-es vereséget Ausztriától. Ezúttal azonban sokkal összeszedettebb csapat benyomását keltették az afrikaiak.

Az első félidőben nagy fölényben játszott ugyan Németország, de jól tartották magukat a vendégek. A 33. percben Florian Wirtz betalált, de mivel Nick Woltemade előtte lesen állt, a játékvezető jogosan érvénytelenítette a gólt.

A szünetre azonban mégis a hazaiak vonulhattak vezetéssel: a hosszabbítás perceiben Németország kezezés miatt tizenegyest kapott, amelyet Kai Havertz értékesített magabiztosan, így nagy iramú 45 perc után megérdemelten vezetett a négyszeres világbajnok.

A második félidőben már a ghánaiak is veszélyeztettek, miközben a németek nem annyira erőltették a támadásokat. Ennek pedig meglett az eredménye, a 70. percben Abdul Fatawu egy balról, okosan visszagurított labdát passzolt higgadtan a bal alsó sarokba, ezzel kiegyenlített Ghána.

A kapott gól után ismét erősítettek a németek, mégis úgy tűnt, Ghána kihúzza döntetlennel a lefújásig. A 88. percben azonban betalált a stuttgarti közönség kedvence, a nagyszerű formában futballozó Deniz Undav, aki Leroy Sané fejese után az ötösről emelt a kapu jobb felső sarkába, kialakítva a végeredményt. Németország sorozatban hetedik mérkőzésén örülhetett győzelemnek. 2–1

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK, hétfői eredmények

Németország–Ghána 2–1 (Havertz 45+3. – 11-esből, Undav 88., ill. Fatawu 70.)

Új-Zéland–Chile 4–1 ( Barbarouses 31., Just 40., Randall 60., Waine 71., ill. Tapia 83.)

Zöld-foki-szigetek–Finnország 1–1 (K. Pires 67., ill. Skytta 45+4.) – 11-esekkel 4–2

Indonézia–Bulgária 0–1 (M. Petkov 37. – 11-esből)

Üzbegisztán–Venezuela 0–0 – 11-esekkel 5–4

Ciprus–Moldova 3–2 (Kasztanosz 5., Karalampusz 30., 44., ill. P. Popescu 55., Stina 88.)

Azerbajdzsán–Sierra Leone 1–1 (Mammadov 72., ill. D. Kanu 28.) – 11-esekkel 9–8

Ruanda–Észtország 2–0 (Biramahire 30., Mickels 51.)