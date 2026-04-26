Bundesliga: két vereség után újra nyert a Dortmund, elvitt egy pontot Stuttgartból a Werder

A Freiburg elleni utolsó pillanatban kivívott Német Kupa-továbbjutás után ismét hazai pályán játszott a BL-indulásra hajtó VfB Stuttgart, amely az osztályozós helytől viszonylag biztonságos, hatpontos távolságban lévő Werder Brement fogadta. Az első negyedóra legveszélyesebb megmozdulását a vendégek belga középpályásától, Senne Lynentől láttuk, aki blokkolt lövése után hozzá visszapattanó labdát küldte centikkel a bal kapufa mellé. A következő kísérletből aztán már betalált a Werder: a 18. percben Szugavara Jukinari kiváló passzából Jens Stage lőtt Alexander Nübel kapujába. Ezután Mio Backhaus percei következtek: a német-japán kapus előbb Bilal el-Hanusz fejesét, majd Maximilan Mittelstädt megpattanó szabadrúgását hatástalanította.

Ahogy azt várni lehetett, a hátrányban (és mezőnyfölényben) lévő stuttgartiak a második félidő elején hatalmas nyomást helyeztek a zöld mezesek védelmére. Ennek negyedóra elteltével meg is lett az eredménye: El-Hanusz lágyan középre ívelt beadásából a négy perccel korábban a csütörtöki kupaelődöntő hősét, Tiago Tomast váltó Ermedin Demirovic fejelt a kapuba. Bár a védekezés a brémaiak energiáinak nagy részét lekötötte, így is újra vezetést szerezhettek volna, a 71. percben egy ellenakció végén Stage nagy helyzetben becsúszva perdített kapura – bánatára éppen Nübel ölébe. Az egykapuzás a hajrában is folyatódott, a vendéglátók az újabb gólt ezúttal nem tudták bepréselni, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően így is megelőzték a Hoffenheimet a tabellán. 1–1

Gyorsan előnybe került a Freiburg ellen hazai meccsén a Borussia Dortmund: a 8. percben Rami Benszebaini előrevágott labdájára Maximilian Beier startolt rá, majd szép szóló végén jobbal kilőtte Noah Atubolu kapujának bal alsó sarkát. Még jóformán fel sem ocsúdtak a vendégek, máris kétgólos hátrányban voltak, hat perccel később Julian Brandt leheletfinoman középre löbbölt labdájából Serhou Guirassy perdített a hálóba – a guineai centernek ez volt a 30. Bundesliga-meccsén a 15. gólja az idényben. A 31. percben Jobe Bellingham egyéni akciója végén még menteni tudtak a védők, de az azt követő Julian Ryerson-szögletnél már nem figyeltek eléggé Rami Benszebainire, aki ragyogó felhőfejessel háromgólosra növelte a hazai előnyt.

Magabiztos előnye tudatában némileg visszavett a tempóból a Dortmund a második félidő elején, a Freiburg Vincenzo Grifo oldalszabadrúgás után Lukas Kübler révén be is talált, de a VAR-vizsgálat kiderítette: a gól lesről született. Ennél többre azonban nem futotta Sallai Roland egykori csapatának, sőt a 87. percben Fábio Silva a tizenhatoson belülről, takarásból egy kipattanó labdát a bal sarokba tekert – a Leverkusen és a Hoffenheim elleni vereségek után igazi örömfocival tértek vissza a győztes útra a dortmundiak. 4–0

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

VfB Stuttgart–Werder Bremen 1–1 (Demirovic 61., ill. Stage 18.)

Borussia Dortmund–Freiburg 4–0 (M. Beier 8., Guirassy 14., Benszebaini 31., Fábio Silva 87.)

Szombaton játszották

Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)

1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)

Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)

Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)

Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0

Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)

Hamburg–Hoffenheim 1–2 (Glatzel 34. – 11-esből, ill. F. Asllani 18., Lemperle 45.)

Pénteken játszották

RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)